Снова заговорили о новой волне ковида и локдауне. Как же это надоело! Все действительно плохо? Да — хуже, чем когда-либо раньше. Но нужно не паниковать, а вакцинироваться

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Алиса Игина / «Бабель»

В Украине очередной всплеск заболеваемости коронавирусом: ежедневно от болезни умирает около 500 человек. При этом по проценту вакцинированных Украина — на последнем месте в Европе и на одном из последних в мире. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже назвал ситуацию самым большим вызовом с начала пандемии — однако заверил, что новый локдаун пока не планируется. «Бабель» изучил статистику и комментарии специалистов и объясняет, почему эта волна намного серьезнее других и уже вскоре количество смертей может существенно возрасти. А выход только один — вакцинация.

Ситуация действительно плохая, или это просто паника нескольких активистов ?

Все объективно плохо. Суточная смертность уже превысила пики предыдущих волн: так, 18 октября от COVID-19 умерли 538 человек. А эта волна своего пика еще не достигла. Как вчера сказал Александр Данилюк, руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи в Минздраве, никакой тенденции к снижению показателей заболеваемости и смертности пока нет. А потребность в кислороде у больниц уже выше, чем во время предыдущей волны заболеваний в марте.

Окей, показатели немного хуже — но ведь ничего нового?

Много нового. Во-первых, в ряде регионов система больниц близка к пределу возможностей. Ежесуточно в стационар ложатся около трех тысяч больных коронавирусом людей, каждый день — на полсотни больше. Государство открывает для пациентов с коронавирусом дополнительные больницы — но они хуже оборудованы и количество мест там тоже ограничено.

Во-вторых, чаще всего у госпитализированных обнаруживают коронавирус штамма «Дельта». Он активнее других передается от человека к человеку, из-за чего рост заболеваемости более стремительный, чем в предыдущих волнах. Также снизился средний возраст больных. Среди тяжелых случаев чаще встречаются 30—40-летние и даже дети. Однако основная масса тяжелых случаев — люди старшего возраста, и почти все они не вакцинированы. В этом третье отличие этой волны от двух предыдущих.

Из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, — 97% не вакцинированы, утверждает Данилюк. В реанимацию же вакцинированные пациенты вообще практически не попадают. Подобная ситуация и в других странах — например, в Сербии, где количество новых больных коронавирусом сейчас одно из самых больших в Европе. Однако там вакцинировано более 40% населения. В Украине же две дозы получили 6,66 млн человек — 15,09% от общего количества населения. И активнее всего прививаются люди от 20 до 49 лет, а среди людей из групп риска — от 60 лет — вакцинированных меньше. Так, по сводным графикам дата-аналитика Евгения Истребина, которые использует в своих просветительских проектах ЮНИСЕФ, по состоянию на начало октября одну дозу вакцины получили лишь 8,9% людей старше 80 лет, и только 18% людей в возрасте от 70 до 79 лет. Следовательно, потенциал для заражений и смертей в Украине еще высок.

Декабрьскую и мартовскую волны ковида удалось «погасить» локдаунами — но тогда количество новых заболеваний не прекращало расти сразу после введения жестких ограничений, ведь между инфицированием и внешним проявлением болезни проходит до двух недель.

«Таких экстремальных условий в стране еще не было, — говорит Александр Данилюк. — И очень не хочется, чтоб у нас включалась медицинская сортировка». То есть принцип, по которому из-за нехватки ресурса помощь оказывают лишь тем, у кого шансы выжить выше. На этом этапе смертность резко вырастает.

В целом же в мире количество больных коронавирусом сейчас снижается. Прежде всего благодаря вакцинации.

«Бабель»

Среди больных COVID-19 сейчас немало детей, они же активно распространяют вирус. Почему детей до сих пор не вакцинируют?

ВОЗ одобрила только вакцинацию подростков с 12 лет. Соответственно, в Украине разрабатывают программу массовой вакцинации детей с этого возраста. Сейчас ВОЗ рассматривает возможность разрешить вакцинацию детей от 4 лет. Когда это разрешение будет, в Украине должны начать вакцинировать и их.

Что сейчас можно сделать? Если все знакомые быстро привьются, волна спадет?

К сожалению, существенно на именно эту волну вакцинация сейчас не повлияет: иммунитет формируется постепенно. Самый действенный способ сдержать распространение инфекции сейчас — оборвать цепь заражений, то есть резко ограничить контакты людей. Особенно пожилых. Однако в перспективе именно вакцинация снизит как количество и интенсивность волн заражений, так и количество жертв в каждой из них.

Надо убеждать знакомых прививаться. А что делать, если слова не действуют?

Страны по-разному убеждают население вакцинироваться, но подход у них все жестче. Например, в Италии с 15 октября только вакцинированные имеют право выходить на работу. В Израиле полноценный COVID-паспорт получают лишь получившие третью, бустерную дозу вакцины. И только они могут посещать массовые мероприятия в помещениях.

Параллельно правительства активно проводят информационные кампании по вакцинации, используя все возможные медийные каналы.

В Украине информационная кампания и правительственные ограничения пока успехом не увенчались: по состоянию на середину августа большинство совершеннолетних украинцев не планировали прививаться вообще. Этот показатель — один из самых высоких в мире.

«Бабель»

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