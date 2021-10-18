Президент Зеленский восемь раз нарушил Конституцию ― он не подписывает и не ветирует важные законы. «Бабель» рассказывает, о чем речь и почему банкиру Евгению Мецгеру еще повезло

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president.gov.ua

Девятнадцатого апреля 2019 года тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский сказал: «Если я когда-нибудь нарушу закон, я уйду сам». С тех пор прошло два с половиной года. За это время президент Зеленский нарушил Конституцию минимум восемь раз. Речь о законопроектах, которые по процедуре попали к нему после того, как их принял парламент. По закону у президента есть 15 дней, чтобы подписать документ или наложить на него вето и со своими замечаниями вернуть в Раду. Этот 15-дневный срок истек уже у восьми законопроектов, принятых при президенте Зеленском. Часть из них лежат в его Офисе почти год. Зеленский не единственный президент, который пренебрегает этой нормой. Например, Петр Порошенко так и не подписал проект закона о защите вкладчиков национализированного при нем ПриватБанка. Но у Порошенко и других президентов были причины тянуть — в Раде у них не было устойчивого большинства, а решения парламента иногда противоречили их политике. У Зеленского большинство есть — все восемь законопроектов, которые ждут его реакции, одобрила фракция «Слуги народа». Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко сделала краткий разбор проектов законов и заодно — памятку президенту.

Законопроект 0941 гарантирует право на правосудие украинцам с временно оккупированных территорий. Документ достался нынешнему парламенту от предшественников — у него большая предыстория. После оккупации Донбасса и Крыма Россией жителям этих территорий позволили обращаться в суды не по месту жительства, а напрямую в киевские. Названия этих судов выписали в отдельном законе. Но в результате судебной реформы часть судов переименовали. Например, Киевский апелляционный админсуд стал Шестым апелляционным админсудом. В закон эти изменения не внесли — случился казус: украинцы с оккупированных территорий должны обращаться в уже несуществующие суды. Законопроект, который ждет подписи президента, должен решить эту проблему.

Рада приняла законопроект 2 декабря 2020 года, 203 из 275 голосов дали «слуги». Президент должен был принять решение до 23 декабря 2020 года.

Законопроект 2260 касается государственной службы. Он согласует разные законы с законом о госслужбе и позволяет подавать часть документов в госорганы в электронном виде.

Рада приняла законопроект 16 декабря 2019 года, 231 из 255 голосов дали «слуги». Президент должен был принять решение до 2 января 2020 года.

Законопроект 2689 вводит в Уголовный кодекс преступления против человечности и детально описывает все возможные военные преступления. Он поможет правильно квалифицировать преступления России на оккупированных территориях — сейчас сделать это сложно, а иногда невозможно. В результате одни и те же действия боевиков разные украинские суды оценивают по-разному. Если закон примут, то, например, уничтожение Россией культурных памятников в Крыму будет таким же тяжким преступлением, как убийство мирных граждан. В законопроекте за это предусмотрено от 7 до 15 лет. По нынешним законам — это уничтожение памятников архитектуры и лишение свободы максимум до трех лет.

Рада приняла законопроект 20 мая 2021 года, 218 из 248 голосов дали «слуги». Президент должен был принять решение до 22 июня 2021 года.

Законопроект 3633 вносит изменения в Уголовный кодекс и усиливает ответственность за преступления против журналистов. Документ увеличивает штрафы за препятствование их работе и усиливает наказание за нападение на журналистов организованной группой. Если бы президент подписал законопроект вовремя — до 24 февраля 2021 года, уже бывшему главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру за нападение на съемочную группу программы «Схемы» угрожал бы в десятки раз больший штраф.

Рада поддержала законопроект 2 февраля 2021 года, 218 из 341 голоса дали «слуги». Президент должен был принять решение до 24 февраля 2021 года.

Законопроект 3681 касается временных следственных комиссий Верховной Рады. Такие комиссии на уровне парламента занимаются разными резонансными делами, например, делом «вагнеровцев». Ничего принципиально важного законопроект не предлагает: он упраздняет секретариат комиссий и позволяет привлекать к обеспечению их работы сотрудников аппарата ВР и других госорганов.

Рада приняла законопроект 2 сентября 2020 года, 214 из 281 голоса дали «слуги». Президент должен был принять решение до 23 сентября.

Проект 4203 вносит изменения в закон о Нацполиции и регулирует работу Государственных университетов внутренних дел. Новые полномочия получают ректоры — они могут сами подбирать преподавателей среди сотрудников полиции и присваивать им спецзвания полицейских — майор, подполковник и так далее.

Рада приняла законопроект 4 февраля 2021 года, 219 из 331 голоса дали «слуги». Принять решение президент должен был до 25 февраля 2021 года.

Проект 4334 касается процедуры публикации решений парламента. Сейчас чтобы закон вступил в силу, после одобрения президента его должны опубликовать в парламентской газете «Голос Украины», бюллетене «Ведомости Верховной Рады Украины» и на сайте ВР. В новом законопроекте «Ведомости ВР» из этого списка исключили.

Рада приняла законопроект 16 декабря 2020 года, 212 из 246 голосов дали «слуги». Президент должен был принять решение до 4 января 2021 года.

Проект 4414 касается нумерации созывов местных советов. Путаница с ними возникла в 2009 году, когда Конституционный суд отменил единую нумерацию. После этого досрочные выборы в отдельных местных советах проблему усугубили. Проект предлагает урегулировать вопрос и на уровне всей страны решить, что на очередных выборах 25 октября 2020 года люди избрали местные советы восьмого созыва, а не седьмого, девятого или двенадцатого. Закон также предлагает считать созывы местных советов только по очередным выборам.

Рада приняла законопроект 28 января 2021 года, 214 из 263 голосов дали «слуги». Президент должен был принять решение до 24 февраля 2021 года.

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