Видели новый фильм о Джеймсе Бонде? А знаете, кто был прототипом агента 007? Сербский шпион Душко Попов. Он дезинформировал нацистов, заводил романы со звездами Голливуда и очень любил спорткары

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Бандус Екатерина / «Бабель»

На прошлой неделе в Украине состоялась премьера фильма «Не время умирать». Это 25-я лента «бондианы» и последняя, в которой сыграл Дэниел Крейг. Актер играл роль агента 007 15 лет — со времен своего дебюта в «Казино «Рояль». Многие события «бондианы», в том числе из культовой ленты «Казино «Рояль», имеют реальную почву и основаны на историях шпионов и коммандос, с которыми Ян Флеминг имел дело во время Второй мировой. В частности, Душана Попова. Сербский двойной агент работал на немецкую и британскую разведки и повлиял на результат Нормандской операции. А еще он был полиглотом, любил спорткары и заводил романы со звездами Голливуда. «Бабель» прочитал мемуары и книги о легендарном шпионе и рассказывает его историю. (Бонус — инфографика со всеми фильмами «бондианы».)

Ян Флеминг написал первый роман за несколько недель. В январе 1952 года он был в отпуске на Ямайке. Однажды утром, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящем браке, сел за старую печатную машинку и написал первое предложение «Казино «Рояль». Месяц спустя книга об агенте Секретной разведывательной службы Великобритании Джеймсе Бонде, имеющем лицензию убивать, была завершена.

Роман об элитном шпионе стал сенсацией. Исполненный экшена, интриг, невероятных шпионских устройств и красивых женщин, он моментально стал международным бестселлером. На волне успеха Флеминг написал еще 13 книг — начиная с 1953 года они разошлись тиражом в более чем 100 миллионов копий. О Джеймсе Бонде сняли 25 фильмов с семью разными актерами в главной роли.

Британский писатель и создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг позирует на фоне картин, на основе которых создали обложки к двум его книгам, 1960-е годы. Getty Images / «Бабель»

Свое имя агент 007 получил от реального человека, но настоящий Джеймс Бонд не работал на МИ-6 и даже не был военным. Он занимался орнитологией. В детстве Флеминг увлекался наблюдением за птицами и читал книгу Birds of the West Indies, автором которой и был Джеймс Бонд.

Имя ученого нравилось автору «бондианы», потому что было простым: «Я хотел самое простое, скучное, обычное имя, которое только можно найти. Джеймс Бонд было гораздо лучшим [именем], чем что-то поинтереснее, вроде Перрегрине Каррутерса», — говорил Флеминг.

«Бабель»

Образ агента Флеминг создал на основе «секретных агентов и коммандос, которых встретил во время войны». Во время Второй мировой Флеминг был личным помощником тогдашнего шефа разведки британского Королевского флота, контр-адмирала Джона Годфри. На эту должность Флеминга, который до этого работал журналистом, взяли благодаря личным качествам. Годфри имел репутацию довольно резкого человека, с которым сложно найти общий язык. Харизматичный Флеминг был посредником для общения с другими департаментами. Это дало ему доступ ко всем британским разведывательным сервисам — Секретной разведывательной службе, более известной как МИ-6, Управлению специальных операций, британской контрразведке МИ-5 и Штабу межвойсковых операций.

Флеминг общался со многими шпионами. Черты каждого из них могли в определенной степени отразиться в Бонде. Исследователи говорят, что у Джеймса Бонда было много черт и самого Яна Флеминга. Однако больше всего легендарного шпиона напоминает разведчик сербского происхождения Душан Попов. Он работал на немецкий абвер и британскую МИ-6, разговаривал на пяти языках — сербском, итальянском, немецком, французском и английском, любил спорткары, женщин и азартные игры.

Душан «Душко» Попов, 1 января 1940. Wikimedia

Душан «Душко» Попов родился 10 июля 1912 года в небольшом городке Титель на юге Австро-Венгерской империи. Сейчас это территория Сербии. Он происходил из состоятельной сербской семьи. Дедушка Душана был банкиром. Семье принадлежало много заводов, шахт и сетей магазинов. Во время Первой мировой войны у Душана и его братьев Иво и Владана было счастливое детство. Летом они отдыхали в Дубровнике. Зимой жили в роскошном поместье в Белграде. Попов учился в лучших школах Лондона и Парижа. Получил высшее образование в Белграде — по специальности он был юристом. В 1936 году, уже после того как к власти в Германии пришел Гитлер, Душан поехал во Фрайбургский университет писать докторскую диссертацию по праву.

Там он встретил сына гамбургского судовладельца Иоганна «Джонни» Йебсена. У Попова и Йебсена было много общего. Оба были состоятельными, любили спорткары, женщин и ненавидели нацистов. Они демонстративно посещали еврейские кафе и не боялись противоречить идеологии нацистской Германии. «Душан ненавидел нацистов. Он не был немцем, потому верил, что не имеет никаких обязательств ни перед Гитлером, ни перед этим государством», — писал в своей книге Into the Lionʼs Mouth британский историк Ларри Лофтис.

После того как Душан произнес в студенческом клубе очередную демократическую речь, им заинтересовалось гестапо. В 1937 году, через день после того как Попов получил докторскую степень, его арестовали. Гестаповцы считали, что Душко — коммунист.

Попов провел в тюрьме восемь дней и вышел на свободу только благодаря связям отца. Узнав об аресте сына, Милорад Попов попросил о помощи нескольких чиновников в правительстве тогдашней Югославии. К президенту Рейхстага Герману Герингу лично обратился югославский премьер. Душана освободили при условии, что он покинет Германию в течение суток. На следующий день он уехал в Швейцарию.

Портрет Германа Геринга, созданный к его 52-летию. Wikimedia

Следующие несколько лет Душан работал юристом в Дубровнике. Но в феврале 1940-го, уже после начала Второй мировой войны, неожиданно получил телеграмму от своего немецкого друга Джонни. Тот предлагал увидеться в Белграде.

Встреча была странной. Джонни заметно нервничал, а потом признался, что ему нужна услуга. Он попросил Душана помочь получить югославскую лицензию на то, чтобы переправить несколько немецких кораблей в обход военно-морской блокады Триеста.

Когда друзья снова встретились через несколько недель, Джонни признался, что работает на немецкую разведку. Он не стал нацистом и не питал теплых чувств к Гитлеру, однако сотрудничество с гитлеровским правительством помогало ему поддерживать семейный бизнес на плаву.

Он попросил Попова еще об одной услуге — помочь составить список коллаборационистов, с которыми можно будет связаться, когда Германия захватит Францию. А еще пригласил Душана работать на абвер — мол, «лучший способ победить что-то, это сделать это изнутри».

Попов думал над предложением несколько дней. Он собрал для Джонни всю необходимую информацию, но передал копии файлов в британское посольство в Белграде.

Там Душана поблагодарили и отправили в «паспортный отдел», оказавшийся штабом МИ-6. Британцы два дня допрашивали Попова, чтобы выяснить, не работает ли он в интересах немецкой разведки.

Затем — предложили ему работу тайного агента. Душан должен был сотрудничать с абвером и передавать британцам всю информацию о планах немцев. Серб согласился и уговорил на сотрудничество с МИ-6 Йебсена. Вскоре после этого два товарища встретились с немецким куратором Джонни — Эрнстом Мюцингером.

Британское удостоверение Душана Попова, выданное в феврале 1941 года.

Душан Попов не имел военного образования, однако был перспективным агентом — во-первых, он знал много языков, во-вторых, имел много денег и контактировал с влиятельными людьми по всему миру. В абвере согласились платить щедрую зарплату и пошли на уступки — Попов и Мюцингер договорились, что агент не будет участвовать в миссиях, которые могут хоть как-то навредить Югославии.

Вскоре после этого Душан Попов начал карьеру двойного агента. Немцы дали ему кодовое имя «Иван». Британцы называли его «Молнией», позже агент стал более известным под другим позывным — «Трицикл». Некоторые историки говорят, что его так прозвали за то, что он руководил группой из нескольких двойных агентов. Другие считают, что из-за любви к сексу с двумя женщинами одновременно.

Первым заданием, которое дали Душану немцы, было собрать информацию об обороноспособности Великобритании. Шпион должен был узнать, какие типы оружия производят на заводах, расположенных в нескольких британских городах — Уэйбридже, Вулверхэмптоне и Дартфорде. А еще — узнать, сколько эскадрилий истребителей Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane входят в состав британских воздушных сил. Сотрудники МИ-6 подготовили в ответ на все это довольно правдивую дезинформацию. Немцы расценили операцию как успех и направили Попова в Португалию.

Во время Второй мировой эта страна придерживалась нейтралитета, там было много британских, советских и немецких шпионов. Душан жил в Лиссабоне, выдавая себя за богатого, беззаботного плейбоя. Он ходил на вечеринки, ездил по городу в роскошных автомобилях вроде Jaguar и BMW и нередко наведывался в казино — часто с разными женщинами.

Историк Ларри Лофтис отмечает, что в то время как у Джеймса Бонда была одна девушка в каждой книге, у Попова было по две-три девушки в каждом городе: «У него было так много женщин, что по сравнению с ним Джеймс Бонд кажется бойскаутом».

Одним из любимых мест Попова в Лиссабоне было казино Estoril. Там его летом 1941 года встретил Ян Флеминг. Что именно он там делал — до конца непонятно. Лофтис пишет, что британцы выделили Попову 50 тысяч долларов на пребывание в Лиссабоне, однако тогда агенту еще не очень доверяли. Флемингу якобы поручили проследить за Поповым и убедиться, что эти деньги не достанутся врагу.

Он следил за агентом в течение нескольких недель. А однажды вечером стал свидетелем яркой сцены в казино Estoril. Сербский агент зашел в заведение, сел за игровой стол. Один из игроков — богатый еврейский купец из Литвы — предложил игрокам сделать неограниченные ставки. Попову понравилось предложение. Он демонстративно положил на стол 50 тысяч долларов.

Все казино затихло. Где-то в баре позеленел Флеминг. Купец смущенно сказал, что не будет играть. После этого Попов забрал деньги со стола, отметив, что такое поведение «раздражает серьезных игроков». Это запомнилось Флемингу надолго и вдохновило на известную сцену из первой книги о Джеймсе Бонде, «Казино «Рояль».

Кадр из фильма «Казино «Рояль», главную роль в котором исполнил Дэниэл Крейг. Casino Royale / James Bond

В последующие несколько лет Попов отвечал за многие знаковые миссии. В августе 1941 года он по поручению абвера отправился в США. Немцы хотели, чтобы агент сфотографировал военно-морскую базу Перл-Харбор.

Попов сопоставил это с информацией о том, что японцы интересовались, почему атака британцев на итальянскую военно-морскую базу в Таранто была такой успешной. Незадолго до командировки в США ему об этом рассказал Джонни.

Душан понял, что Япония планирует атаку на Перл-Харбор. Он решил предупредить американцев, однако сделал большую ошибку — вместо того, чтобы передать данные Управлению военно-морской разведки США, он обратился в ФБР.

Агенты записали все свидетельства, но решили их никому не передавать. Тогдашний глава бюро Эдгар Гувер просто не поверил двойному агенту. Он считал, что Попов — плейбой, который шпионит против американцев, чтобы немцы финансировали ему роскошную жизнь в США.

На этом миссия Попова в США не закончилась. Отчета ждали немцы. Однако Душан погрузился в роман с голливудской звездой Симоной Симон и на фоне этого забыл передать им хотя бы какие-то сведения. Через несколько недель «радиотишины» нацисты заподозрили агента в измене и решили прекратить его финансировать. За Душана в США платила Симона Симон. По возвращении в Европу Попова тщательно допросили сотрудники абвера. Однако агент оправдывался правдоподобно. Нацисты решили, что Попов их не предал, и ему все же можно доверять.

Симона Симон в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1940-е годы. Getty Images / «Бабель»

Агент продолжил работать на две разведки одновременно и в последующие годы повлиял на судьбу одной из самых громких операций Второй мировой. В то время как Антигитлеровская коалиция планировала операцию в Нормандии, Попов передавал немцам, что союзники собираются высадиться в Кале. В результате нападение союзников в 1944 году стало для немцев неожиданностью.

Однако следующие миссии были не такими успешными. На фоне стресса здоровье Попова ухудшилось — еще до того, как мужчине исполнилось тридцать лет, у него диагностировали язву желудка.

В 1945 году гестапо арестовало и казнило Джонни Йебсена, что стало для Душана тяжелым ударом. Несмотря на все это он оставался шпионом до самого окончания Второй мировой. Немцы его так и не разоблачили.

В 1974 году Попов написал на основе своих воспоминаний мемуары. В прологе к ним он отметил: «Чтобы пережить многочисленные опасности шпионской работы, нужно быть не слишком серьезным. Трюк, по моему мнению, заключается в том, чтобы быть легкомысленным, но не поверхностным».

Шпион умер 10 сентября 1981 года во французском городке Опьо от рака позвоночника. Ему было 69 лет.

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