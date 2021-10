Мужчины сотни лет пользовались косметикой и ухаживали за собой — даже суровые викинги носили косметички со щеточками для бороды. Но в XVIII веке мужчины отказались быть красивыми

Тексты

Бывший журналист и бьюти-редактор Дэвид Йи написал книгу Pretty Boys: Legendary Icons Who Redefined Beauty (and How to Glow Up, Too). В ней он рассказывает, как менялись взгляды на мужскую красоту. Большую часть существования человечества мужчины ухаживали за собой, умели пользоваться кремами, масками для лица, декоративной косметикой. Фараоны Древнего Египта делали маникюр и педикюр и подводили глаза. Суровые викинги — носили с собой косметички со щеточками для бороды и волос. Но в XVIII веке произошло «Великое мужское отречение» — мужчины отказались от косметики и нарядной одежды, считая, что все это только для женщин. Обозреватель «Бабеля» Яна Собецкая прочитала книгу и интервью Дэвида Йи и рассказывает, как и почему менялись стандарты мужской красоты.

На протяжении большей части истории человечества гендерных стандартов красоты не существовало. Женщины и мужчины одинаково пытались усовершенствовать свою внешность с помощью косметики и различных «ритуалов» красоты — даже неандертальцы изготовляли «тональные основы» и «хайлайтеры» из растертого камня, чтобы выглядеть более привлекательными.

Во многих культурах хорошо выглядеть было признаком божественности. Древние египтяне придерживались строгих правил гигиены, сформированных в религиозных текстах вроде Книги мертвых. Они утверждали, что человек не может начать день, пока не будет выглядеть как можно лучше.

Особенно это касалось фараонов, которые считались воплощением Гора — бога неба и солнца. Они очень внимательно относились к своей внешности. Каждое утро фараона Рамзеса II Великого начиналось с ванны. Купанием правителя руководил специальный человек — «главный по пахучим маслам и смесям для втирания в тело его величества». Под его руководством команда слуг набирала фараону теплую ванну. Часто — из молока.

Пока Рамзес отмокал, ему на лицо наносили увлажняющие маски. Если было время, слуги удаляли волосы с тела Рамзеса с помощью шугаринга. Затем делали маникюр и педикюр.

На финальном этапе наносили макияж. Глаза фараона подводили зеленой или черной краской. Она защищала их от солнечных лучей. А еще — символизировала, что фараон находится под защитой древнеегипетских богов.

В состав подводки нередко входили ценные ингредиенты — молотые жемчужины, рубины, изумруды, серебро или золото. Это придавало макияжу глянцевый эффект и символизировало высокий статус человека.

Представители цивилизации майя поклонялись Юм Каашу — богу дикой растительности. И поэтому верили, что один из атрибутов привлекательности — удлиненная голова, слегка сужающаяся кверху, вроде початка кукурузы.

Майя пытались «сплющить» череп новорожденных с помощью специально прикрепленных к голове досок. Во взрослом возрасте, чтобы быть более привлекательными, мужчины и женщины вставляли в зубы вставки из драгоценных камней, например, из нефрита или бирюзы.

А еще — носили серьги, делали пирсинг губ и носа и раскрашивали тела разнообразными узорами. Холостые мужчины обычно красили себя в черный цвет. На теле воинов выводили красно-черные полоски.

Кто такой Дэвид Йи Дэвид Йи — журналист, бывший бьюти-редактор изданий Mashable, WWD и New York Daily News. В 2016 году основал сайт Very Good Light, который пытается изменить восприятие мужской красоты и маскулинности. В 2019 году Дэвид вошел в список «25 человек, которые меняют дискурс в индустрии красоты» издания Marie Claire.

Беспокоились о своей внешности и суровые викинги. В то время как большинство мужчин в средневековой Европе купались только раз в год, викинги мылись каждую неделю. Обычно это происходило в субботу — день laugardagr, что буквально переводится как «день купания». Викинги купались в горячих источниках, используя мыло из щелочей и растительного масла.

После купания — тщательно расчесывали волосы. Для викингов волосы имели особое значение. Они символизировали благородное происхождение воина и были олицетворением его мужества. Стричь волосы викинга без его согласия было незаконно.

Но еще более важной была борода. Викинги отращивали бороды, чтобы быть похожими на скандинавских богов, в частности на Тора, которого часто изображали с завитыми усами и длинной густой бородой. Если скандинав хотел унизить побежденного врага, он отрезал ему бороду.

Чтобы отрастить хорошую бороду, у викингов был лайфхак — ее смазывали специальным маслом из козьего жира и золы бука. Наряду с топорами и мечами много скандинавских воинов носили на поясе небольшие «косметички». В них хранились специальные расчески для волос и бороды, средства для чистки ушей, а также пинцет — чтобы выщипывать лишние волоски с бровей.

Такое отношение к внешнему виду делало скандинавских воинов привлекательными для женщин. В течение X—XI веков отдельные регионы Англии находились под властью викингов, и скандинавы нередко находили себе любовниц среди местных:

«Имея привычку ежедневно расчесывать волосы, купаться каждую субботу и часто менять одежду [....] они посягали на честь замужних женщин и убеждали дочерей даже знатных мужчин становиться их любовницами», — писал английский монах Иоанн Валлингфордский.

С распространением христианства правил гигиены в Европе стали придерживаться еще меньше. Уход за собой стал «грехом». Однако после века европейская бьюти-индустрия получила новую жизнь.

Гигиена европейцев до сих пор оставляла желать лучшего, однако они стали уделять больше внимания моде. Главным реформатором стал французский король Людовик XIV, также известный как «король-солнце».

При нем стали популярны — сначала среди аристократии, а затем и среди буржуа — пудра, румяна, пышные парики, обувь на высоких каблуках. В 1770-х тренд распространился даже на сдержанную Англию.

После Семилетней войны англичане стали больше путешествовать — в частности, в Париж и Северную Италию. Там — перенимали местные стандарты красоты. Мужчины, которых в насмешку прозвали «макарони», носили большие парики в несколько десятков сантиметров высотой, яркую одежду, любили аксессуары. Они пользовались ночными масками против морщин, увлажняющими кремами, зубными порошками и освежителями дыхания. А еще — «патчами красоты», бархатными наклейками, при помощи которых скрывали шрамы от оспы.

В английской прессе «макарони» высмеивали. В газетах публиковали на них различные карикатуры. Например, на одной из них шокированный фермер смотрит на сына, одетого в облегающие лосины, обувь на каблуках и большой парик.

Вскоре после этого наступила эпоха, которую британский психоаналитик Джон Флюгель окрестил как «Великое мужское отречение». В конце XVIII века ученые и философы эпохи Просвещения стали одержимы поиском различий между мужчинами и женщинами.

Они решили, что косметика, одежда на высоких каблуках, парики — это атрибуты женственности. И, по словам Флюгеля, отреклись от стремления быть красивыми. Стандартная мужская одежда стала утилитарной.

Тех, кто использовал косметику и придерживался других взглядов на мужскую красоту, начали преследовать. В 1840-х годах в США кандидат в президенты Уильям Гаррисон агитировал избирателей голосовать за него, намекая на то, что «женственный» Мартин ван Бюрен не сможет как следует руководить страной. А в Англии 1880-х годов мужчин, которые слишком усердно следили за собой, вполне могли отправить на исправительные работы.

В конце концов, викторианский колониализм и две мировые войны привели к тому, что тренд распространился на весь мир. А экстравагантные мужские наряды и макияж (почти) остались в прошлом.

Однако в последнее время среди мужчин снова становится популярным уход за собой как средство самовыражения. «Мы говорим о Гарри Стайлсе, одетом в платье на обложке Vogue, мы говорим о Bad Bunny, который любит акриловые ногти, мы говорим о Фрэнке Оушене, и мы говорим об участниках BTS, которые носят макияж и красят волосы», — отмечает Дэвид Йи.

