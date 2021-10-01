93 года назад в СССР стартовала первая пятилетка. Построить заводы-гиганты и «догнать» Запад Сталину помогли американские инженеры и голодные крестьяне — история в архивных фото

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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первого октября 1928 года в СССР утвердили первый пятилетний план развития народного хозяйства. Плановая экономическая система пятилеток просуществовала вплоть до развала Советского Союза. Главной задачей первой пятилетки с подачи Сталина стала масштабная индустриализация — чтобы «догнать и перегнать Запад». Сделать это советской власти помогли американские и европейские специалисты. За свою работу они получили миллионы долларов и очень много зерна. Все, что СССР не смог купить, он попытался украсть. На форсированное развитие тяжелой промышленности, особенно военной, в стране бросили все силы и средства. В итоге Сталин объявил, что пятилетку страна выполнила за четыре года. За это время в СССР построили или реконструировали около полутора тысяч заводов и фабрик. А в Украине появились «Запорожсталь», «Криворожсталь», «Азовсталь», Харьковский тракторный завод. Для крестьян эта гонка обернулась катастрофой — принудительной коллективизацией и Голодомором. «Бабель» в архивных фото 1920—1930-х годов вспоминает о том, как в СССР появилась плановая экономика.

В начале 1920-х большевики поняли, что удержать власть с помощью жесткой и непопулярной политики «военного коммунизма» — с национализацией и продразверсткой — им будет трудно. Поэтому ее заменили относительно либеральной «Новой экономической политикой». В это время сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и легкая промышленность были в основном в частных руках. А государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей. При этом даже госпредприятия конкурировали друг с другом, а роль регулятора — Госплана СССР — ограничивалась прогнозами, которые определяли направления и размер государственных инвестиций.

К середине 1920-х советское руководство мыслило примерно так: СССР окружен врагам — капиталистическими странами, война практически неизбежна, значит, нужно провести основательное перевооружение. Сделать это без стремительной индустриализации будет сложно. Форсировать развитие промышленности, планово перераспределив ресурсы между городом и деревней, решили в декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б), который так и прозвали — «съезд индустриализации».

Празднование 1 мая в Луганске, 1924 год. Архив Луганского областного краеведческого музея

Воплощать это решение начали только спустя три года. Проволочка случилась из-за внутрипартийной борьбы в Кремле. В необходимости индустриализации не сомневался никто, а вот насчет темпов и методов Компартия разделилась на два лагеря. В первом считали, что план нужно составлять «на основе объективных закономерностей развития народного хозяйства, выявленных в результате анализа существующих тенденций». Если просто, предлагали идти по эволюционному пути и не напрягать общество сверх меры. Оппоненты выступали за «сверхиндустриализацию» под жестким государственным контролем.

К этому времени будущий советский диктатор Иосиф Сталин уже был Генеральным секретарь ЦК ВКП(б) и поначалу поддерживал первый метод. Во многом потому, что на втором настаивал один из его главных оппонентов в борьбе за власть — Лев Троцкий. Но после победы над Троцким и исключением его из ЦК партии в конце 1927 года Сталин резко сменил свою позицию на диаметрально противоположную — это стало началом конца НЭПа.

Иосиф Сталин и его соратники Клемент Ворошилов (слева) и Михаил Калинин, 1920-е годы. Getty Images / «Бабель»

Первая пятилетка стартовала 1 октября 1928 года. В апреле 1929-го на XVI конференции ВКП(б) с подачи Сталина план подкорректировали — на нужды индустриализации перебросили максимальные силы и ресурсы. В селе ввели принудительную коллективизацию — у крестьян отобрали землю и фактически превратили их в рабов при колхозах.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Главной задачей первой пятилетки было догнать и перегнать Запад по темпам развития тяжелой промышленности. Правда, для этого пришлось нанимать специалистов и использовать технологии западных стран. Подобное практиковалось со времен плана ГОЭЛРО, который запустили еще при Ленине. Именно он стал основой для большевистской плановой экономики, которая переросла в стратегию пятилеток.

Одна только фирма американского промышленного архитектора Альберта Кана 1929—1932 годах спроектировала для СССР 521 объект, в том числе крупнейшие заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, Краматорске, Томске, Москве, Нижнем Новгороде и других городах. Также компания выступала посредником при закупке станков и оборудования и найме специалистов. Общая стоимость советских контрактов Albert Kan Inc. составила около двух миллиардов долларов. В 1932 году в советском руководстве решили, что американцы слишком дорого берут, и переключились на других партнеров, прежде всего немцев. Сотрудничество не прекратилось и с приходом к власти нацистов во главе с Гитлером. В 1935 году на стройках пятилетки работали 1 719 немецких специалистов.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Не гнушался СССР и воровать западные технологии. В 1932 году Советский Союз публично отказался от импорта из США тракторов — это считалось большим достижением. В это же время на Путиловском заводе в Ленинграде без всякой лицензии производили тракторы «Фордзон», переименованные в «Красный путиловец». А первые тракторы, которые выпускали на Харьковском и Сталинградском заводах в начале 1930-х, разработали на основе конструкции одного из лучших тракторов того времени американской компании International Harvester.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В ходе первой пятилетки советская власть практически стерла границу между военной и гражданской промышленностью. Советские тракторные и вагоностроительные заводы готовы были в любой момент переключиться на производство танков и другой военной техники. Милитаризация проникла всюду — появились легенды, что оборудование макаронных фабрик в случае чего можно переориентировать на выпуск патронов.

Гусеничный трактор, изготовленный на Харьковском тракторном заводе, 1930-е годы. Во время Второй мировой войны тракторы ХТЗ использовались как военные тягачи, на их шасси монтировали самоходные артиллерийские установки и на начальном этапе — реактивный миномет «Катюша». ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Производство макарон в СССР, 1920-е годы. Getty Images / «Бабель»

Обеспечить поддержку индустриализации в широких массах должна была советская пропаганда. Лозунг «Догнать и перегнать Запад» стал официальным и использовался повсеместно. Сталин в своих выступлениях постоянно требовал многократного увеличения заданий пятилетки и перевыполнения планов. «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — говорил он на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 года. По его призыву на всесоюзные стройки отправились миллионы добровольцев.

В 1930-е к средствам «воспитания коммунистического отношения к труду» добавились ударники производства, стахановское движение и социалистические соревнования. Субботники — бесплатная работа в выходной — стали обязательными. Тех, кто отказывался в них участвовать, позорили на плакатах и даже могли исключить из партии. Стараясь увеличить производство, в СССР стали экспериментировать с рабочей неделей. Так, вместо привычных семи дней появилась непрерывная пятидневка с одним плавающим выходным.

Агитационные плакаты на Харьковском тракторном заводе, 1930 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Рабочие птицеводческого совхоза «Борки» изучают производственный план работы инкубаторного цеха на 1932 год, Харьковская область, 1931 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В январе 1933 года Сталин объявил, что пятилетка успешно выполнена за четыре года и три месяца, а тяжелая индустрия выполнила план на 108 процентов. Заново построили или реконструировали около полутора тысяч предприятий. По официальным данным, выплавка чугуна выросла на 88 процентов, стали — на 37, добыча угля — на 81, производство цемента — на 94, выпуск металлорежущих станков увеличился почти в 10 раз, автомобилей — в 30. Фактически заново создавались химическая, электротехническая и авиационная промышленность.

В Украине в ходе первой пятилетки заработали «Запорожсталь», «Криворожсталь», «Азовсталь», ДнепроГЭС, Харьковский тракторный завод и другие предприятия. Помимо Донецкой, появилась Днепровская промышленная агломерация.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Особенно внушительно эти достижения выглядели на фоне Великой депрессии, которая в это время охватила капиталистический мир. Но расхваливая успехи в тяжелой промышленности, Сталин не упоминал об аграрном секторе, для которого начало 1930-х годов обернулось катастрофой.

Первая пятилетка была связана со стремительной урбанизацией. Городская рабочая сила увеличилась на 12,5 миллиона человек, из которых 8,5 миллиона приехали из деревень. Приглашая западных специалистов и закупая иностранное оборудование, СССР обходился без внешних инвестиций и займов. Рассчитывали на «социалистические накопления», то есть на экспорт всего, что можно было продать. Одним из самых ходовых товаров стало зерно, которое, по сути, отнимали у крестьян. «Каждый день вывозим хлеба 1—1,5 миллиона пудов. Я думаю, что этого мало. Надо теперь же поднять норму ежедневного вывоза до 3—4 миллионов пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов. Нужно бешено форсировать вывоз хлеба», — писал Сталин в августе 1930 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В селах Украины и на Кубани массовая принудительная коллективизация переросла в Голодомор, жертвами которого, по разным данным, стали от трех до семи миллионов человек. При этом в разгар Голодомора, в 1932—1933 годах, советское правительство отправило за границу около трех с половиной миллионов тонн зерна как оплату за работу иностранных специалистов. Вернуть сельское хозяйство на уровень 1928 года при жизни Сталина так и не удалось.

Комсомолец Гончаренко охраняет семенные фонды сельскохозяйственной артели имени Григория Петровского в селе Ольшаны Харьковской области, 1933 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Умерший от голода в Харькове во время Голодомора 1932—1933 годов. Фото австрийского инженера Александра Винербергера, который в этот период работал в СССР по контракту на химических предприятиях. Wikimedia Commons

Отдельная статья успехов первой пятилетки — принудительный труд заключенных, который использовали в первую очередь для индустриализации Сибири и Дальнего Востока. В 1940 году из 2,3 миллиона заключенных советских лагерей более половины были кулаками, которые сопротивлялись принудительной коллективизации, либо «вредителями» производства и «расхитителями» госсобственности.

Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала (Беломорканала) в северной европейской части СССР, 1932 год. Getty Images / «Бабель»

Из-за того, что все силы и средства были брошены на тяжелую промышленность, возник дефицит потребительских товаров. В 1930-м в СССР ввели карточки на продукты, которые отменили лишь в 1935 году. В 1947 году и сам Сталин на заседании Политбюро упомянул, что план первой пятилетки все же не выполнили.

Плановая система пятилеток просуществовала вплоть до развала СССР. На деле же фактически ни одна из 12 советских пятилеток не была выполнена. Не помогла даже попытка перейти на семилетку в конце 1950-х — начале 1960-х. По сути, более или менее успешно развивались только тяжелая промышленность и военное производство, в остальных сферах темпы роста неуклонно падали. По мнению экспертов, крах такой модели экономики должен был наступить еще в 1960-х годах, но его отсрочило открытие богатейших нефтегазовых залежей в Западной Сибири.

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