Бывший друг Путина Сергей Пугачев дал пятичасовое интервью Дмитрию Гордону. АААА! Да кто вообще пять часов смотреть будет? Мы. Вот главное в двух абзацах

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Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего российского банкира, советника первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, бывшего друга Владимира Путина, инвестора Сергея Пугачева. Интервью длилось пять с половиной часов. За это время Пугачев успел рассказать про Олега Сосковца, Александра Коржакова, Бориса Березовского, Владимира Гусинского, Петра Авена, Сергея Степашина, Евгения Примакова, Анатолия Чубайса, Александра Лившица, Анатолия Собчака, Юрия Лужкова, Юрия Скуратова. Кто это? Хорошо, что вы не знаете, а если знали и забыли ― еще лучше. В многочасовом интервью Пугачева Гордону всего несколько минут уделили Украине. Пугачев рассказал, как президент РФ Владимир Путин вкладывал деньги в избирательную кампанию экс-президента Виктора Януковича в 2004 году. Дмитрий Гордон не спросил Пугачева о войне в Чечне, о терактах в Беслане, о захвате Норд-Оста, о взрывах домов, о том, как Россия напала на Грузию и потом на Украину. За все пять часов Дмитрий Гордон пошутил только один раз. Пугачев сказал, что Путин в свободное время занимается дзюдо, Гордон ответил: «Дзю-после?» Главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин и обозреватель Сергей Пивоваров посмотрели все пять с половиной часов интервью и, превозмогая головную боль, уместили все важное в два абзаца.

[В 1996 году] было понятно, что [Борис] Ельцин ненадолго [будет президентом РФ] и он не хороший. Но, кроме коммунистов [не было претендентов на победу]. Мы боялись коммунистов. Боялись не деньги потерять, а что «красные придут и всех нас перевешают». [С Владимиром Путиным] мы познакомились в Ленинграде, когда он был замом [Анатолия] Собчака. Где-то в 1992 году. С 1996 года мы общались с Путиным почти каждый день. Больше 10 лет [плотного ежедневного общения]. Вместе справляли праздники, дни рождения. Дни рождения были мрачными и унылыми. Позже Путин жил на даче [Лаврентия] Берии. Мы играли на бильярде и Путин сказал: «Могли ли мы подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?» В 1999 году Ельцин не приходил в себя, и никто не приходил к Ельцину. В Кремле было все тоскливо, а Россия руководила сама собой. Я [посоветовал назначить Путина премьером, а потом сделать президентом]. Путин хотел уехать из России, купить дом. Думал про Испанию. Президентом Путин становиться не хотел. И сказал: «Максимум на два года, больше не рассчитывайте». Путин не пьет [алкоголь]. У него нет друзей. Он никому не доверяет, жене не доверял. Что-то скрывает, темнит. Никогда не декларировал, что он собирается делать и куда ведет страну. Путин слабый, неуверенный в себе, достаточно ленивый, любит поспать, любит комфорт, очень завистливый, необразованный, не любит читать.

Путин потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Виктора Януковича [в 2004 году]. Из «Газпрома», нанимал «политтехнологов», платил артистам [за выступления в поддержку Януковича]. Деньги раздерибанили, Януковича не избрал народ. Но для Путина такого слова «народ» — нет. Он думал, что если Янукович не победил, то или деньги украли, или что-то пошло не так. Я ехал к Путину, по радио сказали, что [Виктор] Ющенко выиграл [президентские выборы]. Приехал к Путину, говорю: «Ну, чего, избрали клоуна, Януковича?» Путин сказал: «Завтра избирком Украины объявит его президентом». Тогда Украина Путина и зацепила. Путин относится к Украине, как к Тамбовской области. Украинские президенты для него как губернаторы [Российской Федерации]. Как будто по ошибке они называются президентами, а не губернаторами. Крым, конечно, украинский. Не уверен, что при нашей жизни [Украина вернет Крым и Донбасс].