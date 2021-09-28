Парламент принял закон об олигархах, их внесут в отдельный реестр. Что будет с фигурантами? Объясняем на Коломойском. Игорь Валерьевич, это просто пример!

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Двадцать третьего сентября парламент принял закон об олигархах — теперь у них есть конкретное определение. Это люди, которые влияют на украинское общество и экономику и отвечают минимум трем из четырех критериев. Олигарх участвует в политической жизни, может влиять на СМИ, является бенефициаром компании-монополиста, его активы превышают 2,27 миллиарда гривен. Внутри страны у закона много критиков, в том числе давние парламентские оппоненты — фракции «Европейская солидарность» (ЕС) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПзЖ). В руководстве обеих есть потенциальные олигархи — лидер ЕС Петр Порошенко и один из руководителей ОПзЖ Сергей Левочкин. Не поддержал президентский законопроект и спикер парламента «слуга» Дмитрий Разумков. Он отправил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию. Пока закон не вступил в силу — его должен подписать президент, мы решили разобраться, стоит ли олигархам его бояться. Для наглядности объясняем на примере бизнесмена Игоря Коломойского. Он не считает себя олигархом, но рискует им стать официально.

Олигархам нельзя участвовать в приватизации крупных объектов.

Уже несколько лет власть готовит «Большую приватизацию». Окончательного списка объектов нет, но продавать планируют «Турбоатом», угольную компанию «Краснолиманская», «Президент-отель» в Киеве, энергетическую компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод (ОПЗ). В двух последних компаниях у Коломойского был интерес. В апреле этого года СБУ заявила, что менеджмент «Центрэнерго» продавал электричество компаниям Коломойского по заниженной цене (детали этой истории тут). Связанные с Коломойским структуры пытались безуспешно купить ОПЗ в 2009 году и сорвали его приватизацию в 2016-м. Если Коломойский попадет в реестр олигархов, об этих активах ему придется забыть.

Олигархам запрещено финансировать избирательные кампании, политические партии, политическую агитацию и демонстрации с политическими требованиями.

Этот пункт вряд ли станет проблемой для Игоря Коломойского и других потенциальных олигархов — они давно не финансируют партии и политические митинги напрямую. Например, СМИ и политики связывают Коломойского с депутатской группой «За будущее», в которую входит его друг Игорь Палица. А в ноябре 2019 года многие СМИ и Нацбанк обвиняли его в финансировании митингов под НБУ — люди неделями требовали остановить коррупцию в Нацбанке. Но доказать эти обвинения ни у НБУ, ни у журналистов не получилось.

Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Олигархи должны регулярно подавать электронные декларации на сайте НАПК.

В отличие от потенциальных коллег-олигархов Игорь Коломойский уже подавал декларацию в 2015 году, когда был главой Днепропетровской облгосадминистрации. Тогда за год в Украине он заработал почти 515 миллионов гривен, задекларировал восемь квартир и шесть автомобилей. С тех пор о своем имуществе и активах Коломойский не отчитывается. Однако публичную информацию на этот счет регулярно опровергает. Например, бизнесмен утверждает, что офис в киевском бизнес-центре Millenium, где он проводит встречи и дает интервью, ему не принадлежит. Об этом он рассказал весной этого года, когда в Millenium с обысками по делу «Центрэнерго» пришла СБУ. Если Коломойского признают олигархом, ему придется рассказать не только об имуществе, но и о долях в разных компаниях.

Публичные служащие ― от президента до судей и высших чинов СБУ и ГБР ― должны отчитываться об общении с олигархами в «декларации о контактах».

Тут все просто. Например, раньше Коломойский часто звонил главе своего холдинга «1+1 media» Александру Ткаченко. Сейчас Ткаченко — глава Министерства культуры. Если Коломойский решит ему позвонить или написать, сначала он должен сообщить, что попал в реестр олигархов (да, почти как маркировка иноагентов в России). Если после этого министр не положит трубку и продолжит разговор, в течение дня он должен подать декларацию о контакте с олигархом. Для этого на сайте СНБО будет отдельная электронная форма — там нужно указать собеседника и тему разговора.

Если бы закон приняли раньше, главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии пришлось бы отчитаться о разговоре с Коломойским на матче Лиги чемпионов «Динамо» — «Бенфика» 14 сентября этого года.

В законе есть исключения: олигархи без деклараций могут встречаться с чиновниками, например, в судах или на официальных мероприятиях, откуда ведут прямую трансляцию. Но непонятно, нужно ли подавать декларацию, если Коломойский и Ткаченко встретятся, например, в кулуарах публичного форума.

Главный недостаток этой статьи — контролировать контакты чиновников и политиков с олигархами некому. Они могут встречаться тайно, вести переговоры через посредников, как это происходит сейчас, или вносить в декларации неправдивую информацию. Прослушивать и тем более следить за публичными лицами без санкции суда нельзя.

Согласно новому закону, за незадекларированные контакты с олигархами президенту ничего не угрожает. На фото Владимир Зеленский и бизнесмен Виктор Пинчук (справа), который может попасть в реестр олигархов. Getty Images

Если публичный человек вовремя не подаст декларацию о контактах с олигархом, ему грозит наказание.

Для чиновников предусмотрена дисциплинарная ответственность ― им могут вынести выговор. Для президента и депутатов — политическая. На практике это значит, что за нарушение правил им ничего не будет. А формально речь о том, что избиратели должны запомнить нарушителей и не голосовать за них на следующих выборах.

Есть группа чиновников, которым повезло меньше — за незадекларированный контакт с олигархом их могут уволить. Это касается главы СБУ и его заместителей, омбудсмена, главы Нацбанка, членов Центризбиркома, главы Фонда госимущества, директора НАБУ, директора Госбюро расследований, генпрокурора и его замов, членов Высшего совета правосудия и руководителя Антимонопольного комитета.

Если бы этот закон приняли пять лет назад, по этой статье смогли бы уволить тогдашнего главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Он встречался с Коломойским в апреле 2016 года, а рассказал об этом только в июне. Холодницкий утверждал, что в САП Коломойский пришел без приглашения.

В 2016 году главу САП Назара Холодницкого обвиняли в тайной встрече с Коломойским. Холодницкий настаивал, что к нему в кабинет бизнесмен пришел без приглашения. Getty Images

Когда олигарх, который владеет влиятельным СМИ, попадает в реестр, Антимонопольный комитет начинает расследовать дело о защите экономической конкуренции.

Этот пункт, как и многие другие статьи закона, выписан обтекаемо. Почему именно наличие СМИ является поводом начать такое расследование — непонятно. Но эта норма может коснуться Коломойского, которому принадлежит часть акций холдинга «1+1 media», а также владельца «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова и собственника StarLightMedia Виктора Пинчука.

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