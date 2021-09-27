Владимир Зеленский придумал форум «Украина 30». Его провела жена замглавы Офиса Зеленского, а оплатили олигархи, с которыми воюет Зеленский, но это большой секрет — расследование «Бабеля»

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Алиса Игина / «Бабель»

С февраля по август 2021 года в киевском выставочном центре «Парковый» проходил всеукраинский форум «Украина 30». Его главным идеологом стал президент. Благодаря этому в форуме участвовали люди из его близкого окружения и топ-чиновники: премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, многие министры и главы госпредприятий. Их выступления часто цитировали ведущие СМИ и показывали телеканалы. Организаторы форума остались за кадром — их контактов нет на официальном сайте мероприятия, о них ничего не знают участники форума, которых мы опросили. Часть из них предполагают, что форум государственный и как-то связан с Офисом президента. Отчасти это правда. Мы выяснили, что «Украину 30» организовала и провела частная компания Goodmedia. Ее основателем и до марта 2020 года руководителем был замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. После этого компанию возглавила его жена Алена Тимошенко. Но до сентября этого года Кирилл Тимошенко значился на сайте компании как CEO. Организатором форума Goodmedia стала без конкурса и за свои услуги официально получила миллионы гривен. Чтобы написать этот материал, мы пообщались с десятками участников и спонсоров форума, представителями ивент-бизнеса и госкорпораций, которые были осведомлены о нюансах его организации. Также мы поговорили с сотрудником госоргана по борьбе с коррупцией. Практически все собеседники, узнав, что тема касается компании, связанной с замглавы Офиса президента, согласились общаться исключительно анонимно. Почему (почти) все боятся рассказывать о главном организаторе президентского форума — в расследовании «Бабеля».

Форум в цифрах

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский открывал форум «Украина 30» громким анонсом: «Тридцатилетие независимости Украина отметит тридцатью форумами». Уложиться в срок не получилось — к августу в КВЦ «Парковый», неформальной штаб-квартире партии «Слуга народа», прошло 19 форумов. Каждый был посвящен отдельной теме: коронавирус, тарифы, образование, правосудие, безопасность и так далее.

Идеологом и инициатором «Украина 30» стал президент. Это гарантировало форуму участие топ-чиновников, известных бизнесменов и иностранных гостей. За несколько месяцев на форуме, кроме самого Зеленского, выступили несколько министров, дипломаты, руководители Офиса президента, депутаты «Слуги народа», президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Елена Зеленская и многие другие.

На «Украина 30» выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Getty Images

Несмотря на актуальные темы и топ-спикеров, собрать большую аудиторию в онлайне у «Украины 30» не получилось: в Twitter у форума 58 подписчиков, в Telegram — 330. В Facebook показатели значительно выше — 16 335 подписчиков. Их, в том числе, удалось привлечь за счет рекламы — на нее администраторы страницы потратили больше 20 тысяч долларов.

Одной из сильных сторон форума была качественная телекартинка и онлайн-трансляции. Выступления топ-спикеров транслировали в теленовостях, их также можно посмотреть на YouTube-канале форума. У него 4,3 тысячи подписчиков, сотни видео и 1,3 миллиона просмотров. Большинство видео набрали до тысячи просмотров. Рекордсмен — короткий 32-секундный ролик, в котором президент рассказывает о преимуществах антиолигархического закона. Видео записали не на форуме, а в Офисе президента. Оно собрало 83 тысячи просмотров. Вероятно, за счет платного промо.

Goodmedia и спонсоры

Ни на одной из официальных площадок форума нет информации о его организаторах. На сайте написано, что инициатор форума — президент, и указаны контактный номер телефона и электронная почта. По этому телефону информацию об организаторах нам предоставить отказались и предложили написать запрос. Ответ на него мы так и не получили.

Ничего не знают об организаторах и опрошенные нами участники и модераторы разных панелей форума — медийщики, эксперты в темах энергетики и технологий. Несколько источников «Бабеля», опосредовано связанных с форумом, на условиях анонимности рассказали, что «Украину 30» проводит компания Goodmedia, которую основал Кирилл Тимошенко. За выступления на мероприятии, по словам источников, часть компаний платили крупные суммы.

Goodmedia семьи Тимошенко В прошлом спортивный журналист и медийщик Кирилл Тимошенко официально зарегестрировал компанию Goodmedia в 2016 году. В LinkedIn CEO компании он значится с апреля 2014-го. Goodmedia занимается телепроизводстством, политическим и коммерческим пиаром и ивент-бизнесом. За последние годы Goodmedia успела поработать со многими известными политиками. В 2014-м компания снимала инаугурацию президента Петра Порошенко, в 2015-м вела избирательную кампанию партии УКРОП, делала ролики для тогда еще генпрокурора Юрия Луценко, выпускала фильмы — «Битва за Днепр» и «Пять дней с Игорем Кононенко». В 2017—2018 годах GoodMedia сняла целый ряд роликов о достижениях власти — правительства и Министерства информполитики. За это из бюджета компания получила 21,35 миллиона гривен. В 2019-м Goodmedia вела избирательную кампанию Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Тимошенко был продюсером известного ролика, в котором кандидат в президенты Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В том же 2019-м Goodmedia транслировала форум команды Порошенко «Открытый диалог» в киевском Дворце спорта. На вопрос «Бабеля» о том, почему Goodmedia работает с политиками c принципиально разными идеологиями, в апреле 2019-го Тимошенко ответил так: «Это бизнес. Если кто-то хочет, чтобы мы работали с ним одним, это стоит намного дороже. По поводу политических взглядов, мы не перебираем».

Подтвердить эту информацию нам помогли документы, которые в марте 2021-го Goodmedia подала для участия в тендере — компания хотела стать организатором Инвестиционного форума города Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя «одним из основных организаторов» форума «Украина 30».

Также, согласно документам, для некоторых спикеров и компаний участие в форуме действительно было платным, например, для ДТЭК ВИЭ. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой и входит в энергохолдинг олигарха Рината Ахметова ДТЭК. Согласно договору, Goodmedia «предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика» в форуме «Украина 30. Платежка». ДТЭК ВИЭ там представлял гендиректор Марис Куницкис, а ДТЭК — исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Сумму, которую компания Рината Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли. По информации «Бабеля» из достоверных источников, речь о 3,5 миллиона гривен. ДТЭК ВИЭ заплатила 696 тысяч гривен за «Украина 30. Платежка», еще 2,78 миллиона — ДТЭК за форум «Украина 30. Экология». В нем тоже принимали участие несколько представителей компании.

В ДТЭК нам подтвердили, что за участие в форуме компания действительно платила, но сумму уточнить отказались. «ДТЭК, наряду с другими крупными украинскими компаниями, выступил партнером форума «Украина 30», — ответили на запрос «Бабеля» в пресс-службе.

Ни на одной из публичных площадок форума мы не нашли информацию о партнерстве с ДТЭК или другими крупными частными компаниями. Но несколько источников на условиях анонимности рассказали «Бабелю», что принять участие в «Украина 30» им предлагали напрямую из Офиса президента и сразу предупреждали, что форуму нужно финансирование. Мы нашли еще девять компаний, которые стали партнерами форума. Две из них сотрудничество с «Украина 30» подтвердили, остальные на наши запросы не ответили. Все платежи прошли с формулировкой «комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)».

Компании, которые поддержали «Украину 30». «Бабель»

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) и Высшая школа адвокатуры заплатили Goodmedia за участие в форуме «Украина 30. Развитие правосудия» троих своих спикеров — Александра Дроздова, Евгения Солодко и главы НААУ Лидии Изовитовой. В НААУ эту информацию подтвердили, но сумму уточнить отказались. По информации «Бабеля», речь о 200 тысячах гривен.

заплатили Goodmedia за участие в форуме «Украина 30. Развитие правосудия» троих своих спикеров — Александра Дроздова, Евгения Солодко и главы НААУ Лидии Изовитовой. В НААУ эту информацию подтвердили, но сумму уточнить отказались. По информации «Бабеля», речь о 200 тысячах гривен. МХП , крупный агропромышленный холдинг Юрия Косюка, финансировал форум в рамках «поддержки инициатив, связанных с экологией». В пресс-службе компании уточнили, что изначально на форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили. Точную сумму, которую компания перечислила на счет Goodmedia, в МХП назвать отказались. По данным «Бабеля», речь о 750 тысячах гривен за форум «Украина 30. Экология».

, крупный агропромышленный холдинг Юрия Косюка, финансировал форум в рамках «поддержки инициатив, связанных с экологией». В пресс-службе компании уточнили, что изначально на форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили. Точную сумму, которую компания перечислила на счет Goodmedia, в МХП назвать отказались. По данным «Бабеля», речь о 750 тысячах гривен за форум «Украина 30. Экология». «Кернел» , крупный агрохолдинг Андрея Веревского, по данным «Бабеля», заплатил 750 тысяч гривен за форум «Украина 30. Здоровая страна». На запрос «Бабеля» в компании не ответили.

, крупный агрохолдинг Андрея Веревского, по данным «Бабеля», заплатил 750 тысяч гривен за форум «Украина 30. Здоровая страна». На запрос «Бабеля» в компании не ответили. «Континентал фармерз груп» , агрохолдинг с международными инвестициями, по данным «Бабеля», перечислил на счет Goodmedia 100 тысяч гривен за форум «Украина 30. Здоровая страна». Сначала компания была готова общаться, но узнав, что вопросы касаются компании Goodmedia, ответ на запрос так и не прислала.

, агрохолдинг с международными инвестициями, по данным «Бабеля», перечислил на счет Goodmedia 100 тысяч гривен за форум «Украина 30. Здоровая страна». Сначала компания была готова общаться, но узнав, что вопросы касаются компании Goodmedia, ответ на запрос так и не прислала. «Эридон» , один из лидеров рынка семян и удобрений, по данным «Бабеля», заплатил 200 тысяч гривен за форум «Украина 30. Экономика без олигархов». На запрос не ответили.

, один из лидеров рынка семян и удобрений, по данным «Бабеля», заплатил 200 тысяч гривен за форум «Украина 30. Экономика без олигархов». На запрос не ответили. «Индустриальная молочная компания», один из крупнейших агрохолдингов в стране, по данным «Бабеля», заплатил за форум «Украина 30. Здоровая страна» 100 тысяч гривен. Наш запрос в компании проигнорировали.

один из крупнейших агрохолдингов в стране, по данным «Бабеля», заплатил за форум «Украина 30. Здоровая страна» 100 тысяч гривен. Наш запрос в компании проигнорировали. LNZ Group , агропромышленный холдинг, по информации «Бабеля», перевел на счет Goodmedia 100 тысяч за форум «Украина 30. Экология». На запрос не ответили.

, агропромышленный холдинг, по информации «Бабеля», перевел на счет Goodmedia 100 тысяч за форум «Украина 30. Экология». На запрос не ответили. «Эпицентр», группа компаний депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги, профинансировала форум «Украина 30. Земля». По информации «Бабеля», Гереги перечислили 500 тысяч гривен. В компании уточнить эту информацию отказались.

группа компаний депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги, профинансировала форум «Украина 30. Земля». По информации «Бабеля», Гереги перечислили 500 тысяч гривен. В компании уточнить эту информацию отказались. Киевское казино «Шангри ла», по данным «Бабеля», оплатило участие в форуме своего учредителя Майкла Боеттчера. Он выступал на панели, посвященной туризму, и высказывался против налогов на выигрыши. Сначала в компании были готовы общаться, но узнав тему разговора, прекратили диалог. По нашим данным, компания заплатила Goodmedia 360 тысяч гривен.

Один из участников рынка, хорошо осведомленный о работе форума, на условиях анонимности рассказал «Бабелю», что за участие в профильных дискуссиях на «Украине 30» платили и многие неправительственные организации (NGO). Они перечисляли деньги не Goodmedia, а на счета мелких ФЛП. После форума из-за этих платежей у NGO возникли проблемы с западными донорами — те потребовали подтвердить, что деньги действительно потратили на участие в форуме. Нам известны несколько таких ФЛП, но выяснить, связаны ли они с Goodmedia, не удалось.

Как это работает

Платное участие в крупных форумах и конференциях — нормальная мировая практика. Обычно это устроено так: популярные профильные спикеры выступают бесплатно — они привлекают аудиторию. Менее известные компании и эксперты, которые хотят ассоциироваться с той или иной темой, за свое участие платят. В случае с «Украина 30» понять принцип отбора «платных» спикеров сложно. Некоторые из них — представители компаний-лидеров рынка, которых на профильные дискуссии зовут бесплатно.

Другой вариант сотрудничества — спонсорство. Бизнес не делегирует на форум своих спикеров, но платит за медийный охват и продвижение бренда. На территории форумов ставят стенды, раздают брендированные товары, показывают рекламу в кулуарах. На «Украине 30» спонсорских проявлений мы не нашли, а имена тех, кто поддержали форум, не афишировали. В числе спонсоров оказались крупнейшие агрохолдинги, компания олигарха Рината Ахметова и «Эпицентр». Эта торговая сеть работала, когда остальные магазины закрыли из-за локдауна. Власть тогда критиковали за избирательный подход к бизнесу.

Мы попросили прокомментировать расценки Goodmedia руководителя компании, которая много лет проводила крупные конференции и форумы, в том числе — в «Парковом». Он согласился на условиях анонимности, опасаясь давления со стороны Офиса президента. Он считает, что за такие деньги бизнес мог получить большие медийные охваты и отдельные выступления спикеров, а не участие в групповых дискуссиях. Но судить о доходах Goodmedia только на основе этих цифр нельзя — нужно знать всю расходную часть. У таких мероприятий, говорит эксперт, она довольно высокая: аренда зала, работа большой команды, разработка и наполнение сайта и соцсетей, свет, звук, кейтеринг и так далее. Например, один день аренды третьего этажа «Паркового», где проходил форум, по словам эксперта, стоит 10 тысяч долларов. Это цена для всех. Для президентского форума «Парковый», в котором регулярно работают и отдыхают «слуги», мог сделать скидку. «В любом случае Goodmedia, как любая частная компания, вряд ли работала себе в убыток, и такой заказ — большая удача для частного подрядчика», — считает эксперт.

Мы обратились в GoodMedia с большим списком вопросов, в том числе, с просьбой объяснить, как компания жены замглавы Офиса президента стала организатором президентского форума. В Goodmedia большинство вопросов проигнорировали и заявили, что конфликта интересов нет: форум негосударственный, и в руководстве компании госслужащих нет.

Примерно то же «Бабелю» ответил Кирилл Тимошенко — он давно отошел от дел компании, а компания его жены не занимается государственными проектами за бюджетные деньги. Это не совсем так. В марте 2021-го Goodmedia хотела стать организатором Инвестиционного форума Киева — его проводили за бюджетные деньги. Компания участвовала в тендере, но проиграла. В отличие от «Украина 30» этот форум своих спонсоров не скрывал — их логотип на стартовой странице сайта.

Поскольку ответов на главные вопросы ни от Goodmedia, ни от Офиса президента мы не получили, перечислим их еще раз тут.

Как в проекте, который инициировал лично президент Владимир Зеленский, появилась компания, связанная с замглавы его Офиса Кириллом Тимошенко?

Кто конкретно принял решение, что организатором «Украина 30» станет Goodmedia?

По какому принципу Goodmedia выбирала компании-спонсоров форума и спикеров, чье участие нужно было оплатить?

Предлагали ли представители Офиса президента отдельным компаниям принять участие в форуме и заплатить за это? Если да, можно ли это расценить, как давление на бизнес и использование админресурса?

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко выступил на нескольких форумах — о международной политике, децентрализации и экономике без олигархов. Пресс-служба президента Украины

Вопрос о возможном конфликте интересов мы задали и сотруднику антикоррупционных органов, который занимается этой темой. Он, как и другие собеседники, согласился разговаривать исключительно на условиях анонимности. По его словам, эту ситуацию нужно оценивать с точки зрения закона и этики. Юридически доказать конфликт интересов в действиях замглавы ОП можно, если окажется, что Goodmedia стала участником форума по его прямому распоряжению. В идеале это распоряжение должно быть письменным. Но таких улик, говорит эксперт, никто не оставляет. И в целом непонятно, кто вообще мог принять такое решение, если форум инициировал президент. То же касается участников форума. Юридически невозможно доказать — крупные компании платили за «Украина 30», исходя из бизнес интересов или под давлением власти. «Этически к этой истории, конечно, есть вопросы. А с точки зрения закона — это лазейка, которой можно пользоваться», — считает собеседник из антикоррупционных органов.