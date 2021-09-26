44 года назад запустили Чернобыльскую АЭС. Вспоминаем, как строили первую в Украине атомную электростанцию и ее город-спутник Припять, который стал призраком (в архивных фото)

Тексты

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Двадцать шестого сентября 1977 года на Чернобыльской АЭС заработал первый энергоблок. Построить станцию решили еще в середине 1960-х годов. Сначала долго выбирали подходящее место, а затем несколько раз переносили сроки запуска ― работы продвигались медленно, а нужные материалы не поставляли вовремя. Параллельно в трех километрах от станции строили новый город для ее сотрудников — Припять. К моменту аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года это был город с развитой инфраструктурой и почти 50 тысячами жителей. «Бабель» вспоминает, как появилась первая в Украине атомная электростанция и ее город-спутник Припять, и публикует архивные фото 1970—1980-х годов.

Попытки использовать управляемую ядерную реакцию для производства электричества в СССР начались в 1940-х годах. Осенью 1945 года группа физиков во главе с Игорем Курчатовым представила руководству страны доклад о том, где, кроме оружия, можно использовать ядерную энергию — в атомных станциях, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве. На что тогдашний глава Советского Союза Сталин сказал коротко: «Сначала сделайте бомбу, а потом все остальное!»

Первую атомную бомбу в СССР успешно испытали в 1949 году. А в следующем году Сталин лично подписал постановление Совета министров СССР «О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей». В 1954 году в Калужской области заработала первая в СССР и в мире Обнинская атомная электростанция. В 1966 году постановлением Совета министров СССР утвердили план строительства и ввода атомных станций по всей стране.

Советский физик Игорь Курчатов (в центре с бородой) вместе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым (слева от Курчатова) и председателем Совмина СССР Николаем Булганиным (справа от Курчатова) в Исследовательском центре по атомной энергии в Харвелле, Великобритания, 26 апреля 1956 года. Wikimedia

Согласно этому постановлению, в южной части Объединенной энергетической системы СССР планировалось построить атомную станцию, которая должна обеспечить электроэнергией Центральный энергетический район — всю территорию Украинской ССР и Ростовскую область. Обследовав 16 потенциально подходящих мест в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, остановились на двух вариантах — возле села Ладыжин Гайсинского района Винницкой области, на правом берегу Южного Буга, и возле села Копачи Чернобыльского района Киевской области, на правом берегу реки Припять, в 15 километрах от города Чернобыль. В 1967 году утвердили второй вариант, станция получила название Чернобыльская.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В январе 1970 года создали дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции вплоть до аварии в апреле 1986 года.

В мае 1970-го разметили котлован под первый энергоблок ЧАЭС. В августе 1972 года в основание главного корпуса первой очереди станции торжественно залили первый кубометр бетона и заложили нержавеющую капсулу с письмом к будущим поколениям.

В феврале 1970 года в трех километрах от Чернобыльской АЭС начали строить рабочий поселок — будущий город атомщиков Припять. По проекту 1969 года он был рассчитан на 75—85 тысяч человек населения. А пока персонал и строители жили в общежитиях либо в селах вокруг строящейся станции. «Жили в общежитиях сначала вместе со строителями, а затем в отдельном, стационарном. Семейные снимали квартиры в радиусе 20 километров от станции. Эксплуатационниками и строителями были заселены все села. Жили вместе с хозяевами, а кому везло — отдельно», — вспоминал один из участников строительства и будущий начальник химического цеха ЧАЭС Евгений Яшин.

Строительство жилых домов в городке энергостроителей Чернобыльской АЭС, февраль 1971 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Изначально запуск первого энергоблока Чернобыльской АЭС запланировали на 1974 год. Но уже на первых этапах строительства этот срок оказался под угрозой срыва. Дело в том, что генподрядчик — трест «Кременчуггэсстрой» — до этого еще ни разу не строил атомные электростанции. Уже в апреле 1972 года ЦК КП Украины и Совет министров УССР жаловались, «что управление строительства «Кременчуггэсстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР медленно разворачивает строительство Чернобыльской атомной электростанции. План работ не выполняется. Строительно-монтажные работы выполняются на низком инженерном уровне, допускаются большие потери рабочего времени строителей, недостаточно используется строительная техника».

Монтаж конструкций канала Чернобыльской АЭС, 12 апреля 1975 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Тогда Минэнерго СССР перенесло запуск на 1975 год. Но начались перебои с поставкой необходимого оборудования. Из-за этого первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому пришлось жаловаться лично главе Совмина СССР Алексею Косыгину. После этого поставки наладились, а срок запуска первого энергоблока перенесли во второй раз — теперь на 1977 год.

Один из участков строительства Чернобыльской АЭС, 5 сентября 1975 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Переносить сроки в третий раз уже никто не собирался. Поэтому строителям пришлось трудиться ударными темпами, на некоторых участках работали круглосуточно. Наконец, 26 сентября 1977 года примерно в 20 часов 20 минут в сеть включили турбогенератор № 2 первого блока — так заработала первая в Украине атомная электростанция. «Подготовка к пуску блока была очень напряженной. Сначала планировалось запустить первый турбогенератор. Но из-за недопоставок первым пришлось запустить генератор № 2. Персонала не хватало, и меня перевели в смену. Таким образом, именно 26 сентября 1977 года мне посчастливилось быть на рабочем месте. Я сделал небольшое отступление от регламента и записал в оперативном журнале: “Ура! Синхронизирован второй турбогенератор. Машина в сети!”», — вспоминал начальник смены химцеха Николай Анненков, которому на тот момент было 26 лет.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Чернобыльскую АЭС спроектировали таким образом, что на ней можно было использовать три разных типа реакторов. В итоге на станцию решили поставить новейший графито-водный реактор РБМК-1000, который к тому времени уже испытали на нескольких АЭС Союза.

Атомный реактор Чернобыльской АЭС, октябрь 1977 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В конце 1978 года на Чернобыльской АЭС запустили второй энергоблок. А к апрелю 1979-го станция выработала первые десять миллиардов кВт*ч электроэнергии. В 1981 году запустили третий энергоблок, а в 1983-м — четвертый. В августе 1984 года на Чернобыльской АЭС выработали 100 миллиардов кВт*ч электроэнергии. Параллельно строили еще два энергоблока. Пуск пятого энергоблока планировался на конец 1986 года, а шестого — на конец 1988 года. По состоянию на 1986 год на Чернобыльской АЭС работали девять тысяч человек.

Монтаж четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, 1982 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Сотрудники Чернобыльской АЭС (слева направо): старший инженер управления реактором Бабичев, начальник смены реакторного цеха Шавлов, начальник смены станции Баринов, старший инженер управления турбиной Корюкалов, старший инженер управления щитовым блоком Камышинский, 21 августа 1984 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

А вот со сроками строительства города-спутника станции проблем не было. Его возводили даже быстрее, чем саму ЧАЭС, ведь около шести тысяч строителей нужно было где-то размещать и кормить. Поэтому первыми зданиями города в 1971 году стали общежития и столовые. Для других советских АЭС такие города-спутники обычно отстраивали за несколько месяцев или даже лет до начала строительства самой атомной станции. Первые многоквартирные дома в Припяти построили уже в 1972 году, тогда же новый населенный пункт получил статус поселка городского типа, а в 1979-м — статус города.

Застройка города Припять Чернобыльского района Киевской области, 1977 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В первую очередь Припять строили для сотрудников Чернобыльской АЭС. Но очень быстро город стал одним из главных транспортных узлов Полесья. Неподалеку уже существовала железнодорожная станция «Янов», а в процессе строительства удлинили фарватер реки Припять — теперь рядом был судоходный путь протяженностью почти 600 километров. Также вокруг города построили несколько автомобильных дорог.

К началу 1986 года Припять была городом с развитой инфраструктурой: 160 домов, 13 414 квартир, 15 детских садов, 5 школ, одно ПТУ, 25 магазинов, 27 столовых, кафе и ресторанов, дворец культуры, кинотеатр на 1 220 мест, 10 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 10 стрелковых тиров, 2 стадиона. В городе жили 47,5 тысячи человек. Средний возраст жителей — 26 лет.

Вид главной площади Припяти, июль 1980 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Вид города Припять, август 1983 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первая серьезная авария на Чернобыльской АЭС произошла 9 сентября 1982 года. На энергоблоке № 1 во время запуска реактора после запланированного ремонта разрушилось несколько трубок с атомным топливом — ураном. Аварийная защита не срабатывала 20 минут, один из каналов реактора разорвался, а в атмосферу вышла радиоактивная смесь из пара и газа. Этот инцидент в СССР замолчали. Но масштабы аварии 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор четвертого энергоблока, как ни пыталось советское руководство, скрыть уже не удалось.

Разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, 4 октября 1986 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось только спустя 36 часов, когда государственная комиссия СССР решила эвакуировать население ближайшего к ЧАЭС города Припяти и 30-километровой зоны вокруг станции. В итоге свои дома покинули более 115 тысяч человек. Чтобы уменьшить количество багажа и не допустить паники, людям сказали, что они смогут вернуться домой через три дня.

Несмотря на аварию, станция возобновила работу уже в конце 1986 года. Окончательно ее закрыли только в декабре 2000-го. Большинство из эвакуированных переселили в соседние районы Киевской области, для сотрудников станции построили новый город — Славутич, а Припять постепенно превратилась в город-призрак.

Чтобы «Бабель» не превратился в медиа-призрак, поддержите нас донатом.