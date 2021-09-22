82 года назад СССР и нацистская Германия провели военный парад в Бресте после захвата Польши. Сегодня Россия называет это «освободительным походом», а мы вспоминаем, как было на самом деле — в 15 фото

Тексты

Getty Images

Двадцать второго сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны советские и немецкие части провели совместный военный парад в Бресте на территории разгромленной и оккупированной Польши. Вопрос о совместном разделе Польши был фактически решен еще в августе 1939 года, когда Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. Немецкая армия вторглась на польскую территорию 1 сентября 1939 года, советская — 17 сентября. В советской историографии поводом для вторжения называли «воссоединение братских народов Украины и Беларуси» — в состав Польши в то время входили современные украинские и беларусские территории. Подобной риторики придерживается и современное руководство России. В годовщину вторжения, 17 сентября, МИД РФ назвал эту агрессию «освободительным походом» и не упомянул о сотрудничестве Германии и СССР в начале Второй мировой. «Бабель» в 15 архивных фото напоминает, как Советский Союз и Германия оккупировали Польшу, как проводили свой самый известный совместный военный парад и как органы НКВД расстреливали десятки тысяч пленных поляков в Катыни.

Первого сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. Чтобы создать повод для нападения, отряды СС вечером 31 августа 1939 года инсценировали нападение Польши на немецкую радиостанцию в приграничном городе Глайвиц. На фото: немецкие солдаты ломают польский пограничный шлагбаум в Сопоте неподалеку от Гданьского залива, 1 сентября 1939 года. Wikimedia

Getty Images

Getty Images

Несмотря на упорные бои, польская армия с тяжелыми потерями была вынуждена отступать к Варшаве. На фото: пленные польские солдаты после капитуляции военно-морской базы Вестерплатте под Данцигом, 7 сентября 1939 года. Getty Images

Getty Images

Getty Images

Польская армия не могла сражаться на два фронта, поэтому советские войска за несколько дней оккупировали восточные территории тогдашней Польши. На фото: первая встреча немецких и советских офицеров авангарда после вторжения в Польшу, 19 сентября 1939 года. Getty Images

14—17 сентября 1939 года немецкие войска оккупировали город Брест, который на тот момент входил в состав Польши. 20 сентября к городу подошли советские части танковой бригады генерала Семена Кривошеина, и начались переговоры о передаче Бреста под контроль советским войскам, поскольку он входил в «сферу влияния» СССР согласно пакту Молотова — Риббен… Getty Images

К 22 сентября 1939 года переговоры были улажены. В этот день в Бресте состоялся совместный парад советских и немецких войск. На фото: на пьедестале в первом ряду — немецкий генерал Хайнц Гудериан (слева) и Семен Кривошеин принимают парад в Бресте, 22 сентября 1939 года. Wikimedia

Советская танковая колонна проходит мимо группы немецких мотоциклистов во время парада в Бресте 22 сентября 1939 года. На переднем плане командирский танк Красной армии Т-26 образца 1933 года. Wikimedia

Wikimedia

Wikimedia

Подобные совместные парады проходили и в других городах. Но событие в Бресте детально отсняли немецкие пропагандисты. Так Германия хотела показать Англии и Франции, что СССР ее союзник. В самом Союзе парад не афишировали и называли его «торжественный марш» или «церемониальное шествие». На фото: советские и немецкие солдаты во время совместного пара… Wikimedia

В 1940 году органы НКВД расстреляли более 20 тысяч польских граждан и военнопленных. Одно из мест массовых расстрелов — Катынский лес в Смоленской области. Советское руководство отрицало причастность к этому военному преступлению вплоть до 1990 года. На фото: массовое захоронение в Катынском лесу, которое обнаружили немцы после оккупации Смоленской… Getty Images

Советские учебники перекручивали историю, а мы пишем, опираясь на факты. Хотите больше таких материалов — поддержите «Бабель» донатом!