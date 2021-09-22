82 года назад СССР и нацистская Германия провели военный парад в Бресте после захвата Польши. Сегодня Россия называет это «освободительным походом», а мы вспоминаем, как было на самом деле — в 15 фото

Двадцать второго сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны советские и немецкие части провели совместный военный парад в Бресте на территории разгромленной и оккупированной Польши. Вопрос о совместном разделе Польши был фактически решен еще в августе 1939 года, когда Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. Немецкая армия вторглась на польскую территорию 1 сентября 1939 года, советская — 17 сентября. В советской историографии поводом для вторжения называли «воссоединение братских народов Украины и Беларуси» — в состав Польши в то время входили современные украинские и беларусские территории. Подобной риторики придерживается и современное руководство России. В годовщину вторжения, 17 сентября, МИД РФ назвал эту агрессию «освободительным походом» и не упомянул о сотрудничестве Германии и СССР в начале Второй мировой. «Бабель» в 15 архивных фото напоминает, как Советский Союз и Германия оккупировали Польшу, как проводили свой самый известный совместный военный парад и как органы НКВД расстреливали десятки тысяч пленных поляков в Катыни.
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