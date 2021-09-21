Медицинские маски и флаконы от дезинфекторов засорили всю планету. Их находят даже на коралловых рифах. Пандемия ковида засыпает нас пластиковым мусором ― похоже, дальше будет хуже

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Из-за пандемии коронавируса и локдаунов по всему миру объем вредных выбросов в атмосферу значительно снизился. С другой стороны, именно пандемия может нанести планете серьезный ущерб — мусорные баки переполнены разного рода упаковками от еды, пляжи и улицы захламлены одноразовыми масками, перчатками и пустыми флаконами из-под дезинфицирующих средств. Многие заводы, перерабатывающие мусор, приостановили работу из-за карантина и опасений, что вирус может передаваться через поверхности, а многие кофейни и закусочные начали продавать напитки только в одноразовых стаканчиках. «Бабель» рассказывает, как пандемия коронавируса привела к резкому увеличению объемов пластикового мусора на планете.

Средства индивидуальной защиты и одноразовая посуда спасают людей от распространения ковида. С другой стороны, резко увеличились объемы пластикового мусора, который попадает в реки, моря и океаны.

Медицинские одноразовые маски загрязнили коралловые рифы в бухте Кабан на Филиппинах. Местные дайверы пытаются очистить океан, но мусора слишком много. Активисты французской неправительственной организации Operation Mer Propre, занимающейся сбором мусора в районе Лазурного берега, тоже зафиксировали огромное количество масок, перчаток и бутылочек от средств для дезинфекции, плавающих в море. Природоохранная организация OceansAsia жалуется на резкое увеличение количества медицинского мусора у берегов островов Соко, недалеко от Гонконга.

Добровольцы из ассоциации I pirati della Plastica и «Сыны океана» позируют для фото с пакетами, заполненными пластиком, найденным в гавани у воды, 18 апреля 2021 года, Ливорно, Италия. Getty Images

«Пандемия COVID-19 подчеркнула зависимость мира от одноразового пластика и хрупкость системы управления отходами и сокращения использования пластика», — отмечает в своем исследовании команда ученых из Канады, Испании и Португалии.

Производство одноразовых масок только в Китае уже к февралю 2020 года выросло в двенадцать раз по сравнению со временами до пандемии — до 116 миллионов штук в день. Год назад, на пике вспышки ковида в США местные больницы производили в шесть раз больше медицинских отходов, чем до эпидемии. И это при том, что власти разных стран активно разрабатывали и принимали правила для борьбы с пластиковым мусором.

Теперь каждый месяц люди используют 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Большинство этих защитных средств сделаны из пластика, который не разлагается сотни лет. При этом срок эксплуатации той же одноразовой маски ограничен всего двумя-тремя часами. В переработку ее так просто не сдать — многие страны классифицируют маски как медицинский отход, который сначала обеззараживают, а уже потом перерабатывают.

Мертвые анчоусы на загрязненном медицинскими отходами песчаном берегу.

Вирус остается активным в течение четырех часов на меди, сутки на картоне, а на пластике и нержавеющей стали — до трех дней. Поскольку во многих странах индустрия вторичной переработки по-прежнему основана на ручной сортировке, работники боятся заражения через медицинские отходы. Причем, к таковым местные власти могут причислять не только маски и перчатки, но и пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и контейнеры для еды.

В сентябре 2021 года на городской свалке Кампалы, столицы Уганды, работали лишь около трети от обычного числа сборщиков мусора. В прошлом году некоторые муниципалитеты Германии прекратили сбор отходов из-за нехватки персонала. По всей Бразилии перерабатывающие заводы перестали работать на несколько месяцев, хотя производство пластиковых материалов выросло на 25 процентов из-за всплеска онлайн-покупок.

Однако страх заболеть в результате контакта человека с одноразовой посудой и масками слишком преувеличен. Специалисты указывают, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре, а не через поверхности.

«Но от старых привычек трудно избавиться, а официальные лица все еще озабочены борьбой с новыми вспышками вируса», — пишет журналист New York Times Майкл Айвз.

Кафе и закусочные по всему миру перешли на одноразовую посуду. Если раньше многие кофейни стимулировали посетителей приносить свои многоразовые кружки, предоставляя в таких случаях скидки, то с началом пандемии сеть Starbucks, например, объявила, что будет наливать напитки только в одноразовые стаканчики. Впрочем, там не перестали принимать наличные, хотя деньги тоже могут передавать вирусы.

Во время карантина рестораны и закусочные работают исключительно навынос и на доставку. Еда упаковывается в пластиковые контейнеры и обматывается пищевой пленкой, причем нередко, для большей безопасности во время перевозки, в несколько слоев. Выходит, что те люди, которые раньше посещали заведение и питались там из многоразовой посуды, теперь заказывают блюда домой или в офис в одноразовой таре с пластиковыми приборами.

Морские черепахи могут есть полиэтиленовые пакеты, принимая их за медуз. Getty Images

В США продажи крупнейшего приложения доставки еды Uber Eats в первом квартале выросли на 54 процента. Упакованные навынос блюда и продукты с доставкой на дом привели к дополнительным 1 400 тоннам пластиковых отходов во время восьминедельной изоляции в Сингапуре.

В марте 2020 года число посетителей Amazon со всего мира выросло на 65 процентов, до 2,5 миллиарда человек. Люди заказывали вещи, которые способствуют активному отдыху дома или улучшают обстановку. Такие товары упаковывают в пленку, которая также загрязняет окружающую среду.

Если верить прогнозам, размер мирового рынка пластиковой упаковки вырастет с 909,2 миллиарда долларов в 2019 году до 1012,6 миллиарда уже к 2021-му при совокупном годовом темпе роста 5,5 процента.

Более ста ученых, врачей и активистов природоохранных организаций опубликовали заявление о том, что многоразовые контейнеры не представляют угрозы для населения во время пандемии. А многоразовые чашки, бутылки и банки можно использовать, если они тщательно вымыты. Также на рынке доступна перерабатываемая или компостируемая упаковка. Кроме того, вирус может оказаться на любой поверхности, с которой контактировал зараженный человек — без разницы, одноразовой или многоразовой.

Есть и менее очевидные примеры того, как ковид способствует распространению пластика. Падение цен на нефть, основной компонент многих видов пластика, приводит к удешевлению его производства, что делает пластиковые товары еще более привлекательными для бизнеса. Крупные нефтяные компании, чьи доходы упали от замедления экономического роста во время пандемии, стали вкладываться в производство нового пластика. Такой шаг почти вдвое снизил цены на пластик и сделал еще менее выгодной его переработку. Как отмечают в Reuters, пластик трудно переработать, и многие заводы долгое время зависели от государственной поддержки, которая значительно сократилась из-за пандемии.

Бульдозер толкает кучу мусора на предприятии Recology, 2 апреля 2021 года, Сан-Франциско, штат Калифорния. Getty Images

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