Что посмотреть в выходные. Продолжение «Полового воспитания», экранизация романа Дэна Брауна и фантастический боевик о последнем мужчине на планете
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
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sexeducation
На этой неделе на Netflix, Hulu и Peacock три интересных релиза. Это — продолжение популярного сериала «Половое воспитание», экранизация романа «Утраченный символ» Дэна Брауна, а также фантастический боевик «Y: Последний мужчина» о мире, в котором остались одни женщины. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Драмеди «Половое воспитание» — третий сезон
О чем сериал. Подросток Отис учится в средней школе британского городка Мердейл. Парень довольно застенчивый. Однако его мать — специалист в области сексологии и психологии отношений. Благодаря этому Отис знает все о сексе и половых отношениях. После того, как его совет помогает однокласснику Адаму справиться с проблемами сексуального характера, Отиса замечает девушка Мейв. Она предлагает ему организовать совместный бизнес — открыть подпольную клинику сексуальной терапии.
Что говорят критики. The Independent отмечает, что сериал остается честным и по-настоящему искренним. Журнал Empire говорит, что Sex Education прекрасно удается находить маргинализированные или стигматизированные темы и превращать их в комедию.
Драма «Y: Последний мужчина»
О чем сериал. 2002 год. Все носители Y-хромосомы неожиданно погибают. В живых остаются только сын министра внутренних дел США Дженнифер Браун Йорик и его домашний любимец, обезьяна-капуцин Амперсенд. Йорик не задумывается о том, почему выжил. Все, чего он хочет, — найти свою любимую Бет и уговорить ее выйти за него замуж. Однако у его матери Дженнифер другие планы. Она отправляет сына к генетику и эксперту по клонированию Эллисон Манчестер в надежде спасти человечество. В основе сериала серия комиксов Брайана Вона и Пии Гуерры.
Что говорят критики. По мнению RogerEbert.com, сериал напоминает первые сезоны «Ходячих мертвецов». Decider говорит, что первый эпизод — затянутый, но сама история интересная и открывает много новых возможностей.
Детективный триллер «Утраченный символ»
О чем сериал. В основе The Lost Symbol — одноименный роман Дэна Брауна, который является приквелом «Кода да Винчи». Главный герой — профессор религиозной символики Роберт Лэнгдон. Он преподает в Гарвардском университете, однако однажды получает звонок от помощника своего наставника Питера Соломона. Тот приглашает Роберта приехать в Вашингтон и выступить в Капитолии с лекцией. После приезда Роберт выясняет, что звонок был обманом. На самом деле Питера похитили. Теперь Роберт должен раскрыть заговор.
Что говорят критики. IndieWire говорит, что The Lost Symbol напоминает что-то, что можно посмотреть в субботу утром, когда потерял пульт. Ready Steady Cut считает, что у новой адаптации романа Дэна Брауна большой потенциал.
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