На следующей неделе во Львове начнется 28-й BookForum. Кого там можно встретить? Юрия Издрыка, Юрия Андруховича, Ирену Карпу и не только. Краткий гид «Бабеля»

Тексты

Бандус Екатерина / «Бабель»

Пятнадцатого сентября во Львове начнется 28-й Международный литературный фестиваль BookForum. Он продлится пять дней и впервые пройдет в смешанном формате — часть программы можно будет посмотреть онлайн, а часть — офлайн. Все события 28-го BookForum — бесплатные. Онлайн-трансляции можно будет посмотреть на сайте bookforum.ua. «Бабель» ознакомился с программой, выбрал самых интересных гостей и рассказывает о 14 событиях с их участием, которые желательно не пропустить. Для удобства они перечислены в хронологическом порядке.

1. Украинский писатель Юрий Винничук (самые известные романы «Танго смерті», «Цензор снів») даст публичное интервью культурной журналистке Устине Добуш. Послушать его можно будет 16 сентября в 14:15. Локация — конференц-зал Львовского дворца искусств.

2. Председатель правления «Громадське Радіо» Андрей Куликов вместе с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, главой Киевского бюро «Радио Свобода» Инной Кузнецовой и другими известными медийщиками поделятся мыслями о «30 годах свободы медиа в Украине». Дискуссия состоится 16 сентября в 16:30. Ее можно будет посмотреть онлайн, на сайте bookforum.ua.

Андрей Куликов, Севгиль Мусаева, Инна Кузнецова. «Бабель»

3. Продюсер и сценаристка Анна Паленчук, которая экранизировала пьесу Олега Сенцова «Номера», и украинский режиссер, автор фильма «Поезд: Киев — Война» Корней Грицюк поговорят о Донбассе и европейском наследии в регионе. Послушать дискуссию можно будет 16 сентября в 18:00 — онлайн.

4. Психологу Эдит Эгер 93 года, она пережила Холокост и написала об этом мировой бестселлер «Выбор». Об этом Эгер пообщается с украинской писательницей Викторией Амелиной («Синдром листопаду, або Homo Compatiens»). Трансляцию события можно будет посмотреть 17 сентября в 18:00.

5. На BookForum писательницы Лариса Денисенко, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Ирина Славинская и Елена Чернинькая проведут «литературную экскурсию» по столице Франции и представят общий сборник рассказов «Селфі в Парижі». Презентация состоится в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 17 сентября. Начало — в 18:00.

6. Через 36 лет после выхода украинской версии культового романа «Хоббит» в издательстве «Веселка» переводчик Александр Мокровольский расскажет о том, как работал над переводом. Бонус — история создания самого «Хоббита». Встреча состоится 18 сентября в 10:00. Локация: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины.

Александр Мокровольский, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Елена Чернинькая, Ирина Славинская. «Бабель»

7. Поэт, прозаик (и автор концептуального журнала «Четвер» ) Юрий Издрык поговорит о творчестве с публицистом Григорием Семенчуком. Разговор состоится 18 сентября в 17:00. Послушать его можно будет во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса.

8. На BookForum состоится встреча с польской писательницей украинского происхождения Ольгой Токарчук. Она написала восемь романов и три сборника рассказов. А в 2018 году получила сразу две престижные награды: Международную Букеровскую премию (за роман «Бегуны» ) и Нобелевскую премию по литературе. Пообщается с Ольгой переводчик Остап Сливинский. Встречу можно будет посмотреть онлайн, 18 сентября в 15:30.

9. Писатель и публицист Юрий Андрухович («Дванадцять обручів», «Рекреації», «Московіада») прочитает переводы произведений выдающегося польского писателя еврейского происхождения Бруно Шульца. Послушать их можно будет 18 сентября в 19:00. Локация — «РадиоГараж».

Ольга Токарчук, Юрий Издрык, Юрий Андрухович. «Бабель»

10. Журналистка, главный редактор издания «Заборона» Екатерина Сергацкова презентует свою новую книгу «Прощавай, Ісламська державо: лишається тільки майбутнє». Она основана на интервью, которые Сергацкова взяла у террористов ИГ. Презентация книги состоится 18 сентября во львовском Мемориальном музее тоталитарных режимов «Территория террора». Начало в 19:30.

11. Не обойдется форум и без феминистских дискуссий. Аргентинская писательница Ариана Гарвич встретится с Иреной Карпой. Гарвич больше всего известна по роману Matate, amor, перевод которого в 2018 году номинировали на Международную Букеровскую премию. В фокусе романа такие темы, как женская сексуальность, жизнь в чужой стране и материнство. Разговор между Гарвич и Карпой состоится 19 сентября в 13:30. Трансляцию можно будет посмотреть онлайн.

12. Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак презентует новую книгу «Подолати минуле: глобальна історія України». Презентацию проведут в онлайн-формате 19 сентября в 14:00.

Ярослав Грицак, Ирена Карпа, Екатерина Сергацкова. «Бабель»

13. В рамках BookForum украинский публицист и переводчик Юрий Прохасько поговорит о литературе со своим братом, лауреатом Шевченковской премии, писателем Тарасом Прохасько («НепрОсті»). Локация: Львовский академический театр имени Леся Курбаса. Время: 19 сентября, 16:00.

14. В последний день форума украинская писательница Оксана Забужко, литературовед Ростислав Семкив вместе с религиоведом Игорем Козловским и бывшим министром образования и науки Сергеем Квитом обсудят украинское общество и его «зрелость». Разговор можно будет послушать 19 сентября в 15:00. Формат мероприятия — онлайн.

Оксана Забужко, Ростислав Семкив, Тарас Прохасько. «Бабель»

Хотите оперативно узнавать о культурных событиях? Поддержите «Бабель» донатом!