Представьте, что у нас нет электричества, вакцин и самолетов, а Колумб не открыл Америку. Не можете? Тогда почитайте о самых нелепых прогнозах в истории человечества, которые, к счастью, не сбылись

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Маски не спасают от инфекции, вакцины содержат чипы и вызывают аутизм, а вышки 5G распространяют коронавирус — в такие конспирологические теории верят люди по всему миру, в том числе и в Украине. С подобным сталкивался и создатель первой вакцины, британский врач Эдвард Дженнер. Его пациентов пугали, что после прививки у них появится коровье лицо, а по всему телу вырастут густые волосы. И так было со многими первооткрывателями и изобретателями. Скептики не верили в перспективы воздушного транспорта, электричества, радио. Создателя электромагнитного телеграфа Сэмюэля Морзе считали сумасшедшим, а более чем 500 лет назад испанскому королю советовали гнать прочь «невежду» Христофора Колумба с его идеей плавания через океан на запад. Подобные ошибочные прогнозы о событиях и изобретениях, которые повлияли на человечество, собраны в американском правительственном отчете. «Бабель» рассказывает, что это за отчет и для чего его сделали, а также приводит несколько прогнозов из документа, которые, к счастью, не сбылись.

Бандус Екатерина / «Бабель»

Что это за отчет?

Полное название отчета: «Ошибочные прогнозы и отрицательные комментарии относительно разведки, территориального расширения, научно-технического развития; Избранные заявления». Его в 1969 году подготовила исследовательская служба Конгресса США.

Отчет сделали по заказу сенатского комитета по аэронавтике и космическим наукам. Исследовательская служба Конгресса не разглашает, для чего составляются подобные отчеты. Но обозреватель The Washington Post Джон Келли предполагает, что таким образом сенаторы хотели убедить своих коллег поддержать финансирование космической программы США. Ведь на освоение космоса всегда приходилось тратить много денег. А в то время многие политики не видели в этом перспектив и критиковали такие большие траты как неоправданные.

Часть ошибочных прогнозов касается непосредственно Соединенных Штатов. Например, конгрессменам напомнили, как их коллеги в прошлом критиковали покупку у России Аляски и не видели смысла в том, чтобы финансировать Геологическую службу США. Остальные статьи касаются критики событий и открытий, которые имели всемирное значение.

Христофор Колумб и открытие Америки

В 1486 году при дворе испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы организовали специальный комитет, чтобы изучить предложение мореплавателя Христофора Колумба — открыть короткий путь в Индию и Китай, поплыв на запад через современный Атлантический океан.

Комиссия из богословов, космографов, юристов, монахов и придворных во главе с духовником королевы Эрнандо де Талаверой изучала проект четыре года. В итоге они посоветовали не финансировать эту экспедицию, которая «кажется невозможной любому человеку, сколь бы мало он ни был образован». Вот их аргументы: путь на запад займет невероятно долгие три года; западный океан бесконечен и, скорее всего, непроходим; суши на противоположной от Европы стороне земного шара не существует, потому что так говорил Святой Августин.

Что было потом: Колумбу все-таки удалось убедить королевский двор дать ему корабли и команду. Осенью 1492 года он открыл и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки, хотя сам сперва думал, что доплыл до Индии. Именно благодаря экспедиции Колумба впервые сведения о землях на западе стали всеобщим достоянием и положили начало колонизации Америки европейцами.

Картина Эмануэля Лойце «Колумб перед королевой», написана в 1843 году. Wikimedia

Самолеты и пассажирские перевозки

В начале ХХ века саму идею создать летательный аппарат считали утопической. Те же, кто допускал создание самолетов, считали, что «такие машины в конечном итоге будут быстрыми, они могут использоваться разве что в спорте и не должны рассматриваться как коммерческие авиалайнеры».

Уже после того, как появились первые аэропланы, астроном Уильям Пикеринг все равно не видел большого будущего для самолетов, особенно пассажирских: «Народное сознание часто представляет себе гигантские летающие машины, несущиеся с большой скоростью через Атлантику и перевозящие бесчисленное количество пассажиров по аналогии с нашими современными пароходами. Можно с уверенностью сказать, что такие идеи абсолютно фантастические, и даже если машина сможет перелететь с одним или двумя пассажирами, расходы будут непомерно высоки для любого, кроме капиталиста, который может позволить себе иметь собственную яхту».

Что было потом: Уже в 1907 году во Франции появился первый аэропорт, с 1914 года начались регулярные перевозки пассажиров. Сегодня самолеты перевозят около четырех миллиардов пассажиров в год и считаются одним из самых безопасных видов транспорта.

Футуристическая открытка начала ХХ века о том, какими будут воздушные путешествия в 2012 году. Getty Images

Электричество и лампочка

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон презентовал концепцию современного электрического освещения — с выключателями, унифицированными цоколями для лампочек накаливания, клеммами, штепсельными розетками с вилками, предохранителями и даже счетчиком электроэнергии. В качестве эксперимента он предложил осветить Манхеттен в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка дал добро на эксперимент, а вот в Британии идею Эдисона раскритиковали. Сэр Артур Прис, главный инженер британского почтового ведомства, в 1878 году сказал, что «электрическое освещение — это абсолютная ignis fatuus (от латинского — обманчивая надежда, призрачная мечта)». В том же году комитет британского парламента сообщил Томасу Эдисону, что его лампы накаливания «возможно, достаточно хороши для наших трансатлантических друзей, но недостойны внимания настоящих практикующих ученых».

Что было потом: В 1882 году Эдисон построил первую в мире электростанцию в Нью-Йорке. Именно с Эдисона и его лампочки началась глобальная электрификация. Сегодня фактически весь быт и существование человека полностью построен на электричестве. Его используют не только для освещения, но и для передачи информации, для работы транспорта, в бытовой технике и во множестве других сфер.

Томас Эдисон экспериментирует с электрическими лампами даже в день своей свадьбы. Гравюра, Париж, 1883 год. Getty Images

Медицина

Антипрививочники. В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер провел первую в мире вакцинацию — против оспы. Он взял небольшое количество гноя у доярки, которая переболела коровьей оспой, и нанес его на царапину на руке восьмилетнего мальчика. Поэтому само слово «вакцинация» происходит от латинского vacca — корова.

В английских медицинских кругах его эксперимент резко раскритиковали. Утверждалось, что у тех, кто сделает прививку, появится коровье лицо, по всему телу выростут густые волосы и такой человек будет кашлять, как корова. Один из врачей сказал: «Оспа — это Божье явление, а коровья оспа — дело рук самонадеянного человека. Первая оспа была предписана Небесами, а вторая, возможно, является дерзким нарушением нашей святой религии».

Картина «Эдвард Дженнер советует фермеру вакцинировать свою семью». Написана неизвестным художником в 1910-х годах. Wikimedia / Wellcome Images

Никакой анестезии. В 1839 году французский хирург Альфред Вельпо написал, что не видит будущего для анестезии: «Устранение боли в хирургии — это химера, абсурдно стремиться к этому сегодня. «Нож» и «боль» — два слова, которые навсегда должны отпечататься в сознании пациента».

Табу для хирургов. Британский хирург Джон Эриксен в 1873 году писал: «В том, что мы уже достигли окончательных пределов [в медицинской науке], не может быть сомнений. Не всегда могут быть новые области для завоеваний хирургического ножа. Некоторые части человеческого тела всегда будут оставаться неприкосновенными для его вторжения. Брюшная полость, грудная клетка и мозг будут навсегда закрыты для любого мудрого и гуманного хирурга».

Что было потом: Благодаря вакцинам удалось победить такие болезни как оспа, которая уносила миллионы жизней. Сегодня вакцины — одно из наиболее эффективных средств борьбы с новым коронавирусом. С появлением и распространением анестезии хирургия перешла на совершенно другой уровень. Стало возможным проводить операции медленнее, а значит, и точнее. Именно благодаря анестезии хирургия продвинулась и в «запретные зоны».

Радио и телеграф

В 1913 году Ли де Форест, изобретатель триода — электронной лампы, устройство которой сделало возможным радиовещание, предстал перед судом. Его обвиняли в мошенничестве, поскольку он пытался продать акции Радиотелефонной компании — бесполезного, по мнению прокурора, предприятия. В ходе заседания обвинение заявило следующее: «Ли де Форест заявил во многих газетах, что можно передавать человеческий голос через Атлантику. Это абсурдные и преднамеренно вводящие публику в заблуждение заявления». В итоге де Фореста оправдали, но судья посоветовал ему «найти какую-нибудь нормальную работу, например, стать садовником».

В 1842 году создатель электромагнитного телеграфа Сэмюэль Морзе демонстрировал свое изобретение перед членами Конгресса США. Один из сенаторов отреагировал так: «Я внимательно следил за его лицом, чтобы понять, не был ли он невменяем. Позже другие сенаторы заверили меня, что у них тоже нет к нему доверия». Когда в Конгрессе обсуждали, стоит ли дать Морзе денег на строительство первой телеграфной линии от Балтимора до Вашингтона, то звучали такие возражения: «Что будет делать этот телеграф? Будет ли он передавать письма и газеты? Телеграф можно использовать во вред — передавать по нему секретную информацию, которая может нанести ущерб интересам торговцев».

Картина Кристиана Шусселе «Люди прогресса» 1862 года, на которой изображены 18 американских ученых и изобретателей, которые изменили ход современной цивилизации. Сэмюель Морзе сидит в центре на переднем плане справа от стола. Wikimedia

Что было потом: Де Форест стал одним из отцов «века электроники», а триод назвали одним из крупнейших факторов прогресса чистой науки в течение первой половины ХХ века. Скорость передачи информации по телеграфу произвела революцию в глобальной экономике, политике и социальных отношениях. Со временем азбука Морзе, которую он разработал, стала основным языком телеграфии в мире. Сегодня телеграф потеснили современные, более быстрые виды связи, и от него стали отказываться во многих странах. В Украине отправку и доставку телеграфных сообщений прекратили в 2018 году.

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