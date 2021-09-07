68 лет назад Никита Хрущев возглавил Компартию, хотя после смерти Сталина его никто не воспринимал всерьез. Вот как он переиграл своих конкурентов Маленкова и Берию и захватил власть в СССР

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Седьмого сентября 1953 года, спустя полгода после смерти Иосифа Сталина, Никита Хрущев стал первым секретарем Компартии СССР. Но на тот момент у правительства было больше власти, чем у партийных органов. А главными претендентами на роль нового лидера были правая рука Сталина в Совете министров СССР Георгий Маленков и глава советских спецслужб Лаврентий Берия. Хрущев при Сталине сделал неплохую политическую карьеру, однако первое время его не воспринимали всерьез. Маленков и Берия недооценили соперника, за что первый поплатился политической карьерой, а второй — жизнью. «Бабель» вспоминает, как бывший глава компартии УССР Никита Хрущев переиграл в закулисной борьбе своих более влиятельных конкурентов и стал единоличным правителем СССР.

Март 1953 года: Маленков, Берия, Хрущев

С 1941 года Иосиф Сталин совмещал две главные должности в СССР — главы партии и правительства. Именно с его подачи в этот период фактическим верховным органом государственной власти стала не партия, а правительство — Совет народных комиссаров, а затем Совет министров СССР.

К началу 1950-х годов здоровье Сталина ухудшилось настолько, что он уже не мог уделять достаточного времени государственным делам. В феврале 1951 года Политбюро ЦК постановило, что председательствовать на заседаниях Совмина вместо Сталина и подписывать документы от его имени имеют право его ближайшие соратники — Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Николай Булганин.

Лаврентий Берия (крайний слева) и Георгий Маленков (справа от Берии) идут вместе с Иосифом Сталиным (в центре) по Красной площади в Москве, июнь 1946 года. Getty Images

Никита Хрущев на тот момент был одним из членов Секретариата ЦК КПСС. Он сделал успешную карьеру в партии: несколько раз успел побыть главой Московского обкома и первым секретарем ЦК Украинской ССР. В руководящей верхушке у Хрущева сложился имидж недалекого, но энергичного и верного исполнителя. Поэтому его не рассматривали всерьез как претендента на пост лидера страны в случае смерти Сталина.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев (в центре) на церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, 1939 год. Getty Images

Первого марта 1953 года у Сталина случился инсульт, стало понятно, что он долго не протянет. Вечером 5 марта на коротком заседании руководящих органов страны его приближенные поделили власть. Маленков получил самый главный на то время пост — председателя правительства, Берия стал его первым заместителем и главой МВД. Хрущеву отдали менее значимую должность руководителя партийным аппаратом — Секретариатом ЦК. Сталин умер через час после заседания, лишенный всех руководящих постов.

В мемуарах Хрущев писал, что в последние годы жизни Сталин называл Булганина своим возможным преемником на посту главы правительства СССР. Однако реальной власти у Булганина никогда не было. Это был старый партиец, которым время от времени «затыкали» дыры в разных министерствах и ведомствах. На заседаниях Совмина его слова обычно не имели никакого значения, и он просто голосовал так же, как Маленков и Берия. Вот как о Булганине вспоминал его современник, тогдашний управляющий делами Совмина Михаил Смиртюков: «Незавидная у него была роль на нашей политической сцене — безропотного исполнителя. Отыграл ее и оказался совсем никому не нужен».

О том, кто претендовал на высшую власть в стране, можно было судить по расстановке чиновников на похоронах Сталина. Траурную процессию возглавляли Маленков и Берия, а Хрущев шел лишь в третьей шеренге.

Итог: Сразу после смерти Сталина главными конкурентами в борьбе за власть стали Маленков и Берия, Хрущев пока держался в тени.

Похороны Сталина в Москве, Никита Хрущев — крайний справа, 9 марта 1953 года. Getty Images

Лето — осень 1953 года: Маленков, ̶Б̶е̶р̶и̶я̶, Хрущев

С 1930—1940-х годов у Маленкова и Берии сложился своеобразный союз: они совместными усилиями инициировали чистки, устраняли конкурентов в борьбе за высшую власть в стране. В последние годы жизни Сталина они вдвоем властвовали в Совмине СССР, но после его смерти их союз распался. Маленков демонстративно занял кабинет Сталина. Однако Берия, будучи главой советских спецслужб и сосредоточив в своих руках огромную власть, не собирался отходить на второй план. На тот момент за органами госбезопасности было последнее слово при любых перестановках: партийных, государственных или хозяйственных кадров. Берия любил держать чиновников в страхе, и редкое заседания Совмина с его участием обходилось без выговора кому-нибудь из министров.

На фото слева направо: Лаврентий Берия, Георгий Маленков и министр торговли Анастас Микоян на Красной площади в Москве, 1949 год. Getty Images

Почти сразу после смерти Сталина, в конце марта 1953 года, Берия первым делом назначил в руководство МВД в Москве и союзных республиках своих ставленников. А затем начал единолично проводить реформы во внешней и внутренней политике СССР. Запуганные недавними чистками, члены ЦК и Совмина просто боялись ему возразить. Причем реформы Берия наметил очень радикальные. Объявить всеобщую амнистию и прекратить процессы против политических заключенных; ликвидировать большинство масштабных всесоюзных строек и расширить права республик в составе СССР; вернуть Кенигсберг Германии, Курильские острова — Японии, Карелию — Финляндии, а ГДР вообще признать провальным проектом и разрешить ей объединиться с Западной Германией.

В это время Хрущев сделал первый важный стратегический ход — вернул из небытия «маршала Победы» Георгия Жукова, который попал в опалу при Сталине. Жуков получил пост заместителя Министра обороны, а Хрущев — поддержку армии, где у Жукова все еще сохранялся большой авторитет. Затем Хрущев заключил альянс с Маленковым и другими министрами и партийцами, которые боялись растущего влияния Берии. Сам же Берия, судя по всему, был настолько уверен в своем могуществе и неуязвимости, что просто утратил бдительность.

На фото слева направо: Никита Хрущев, Георгий Жуков и командующий ВВС США генерал Натан Твининг на авиавыставке в Москве, 24 июня 1956 года. Getty Images

В итоге 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров Жуков вместе с группой генералов арестовал Берию. «В кабинет вошло человек десять. И Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: “Предлагаю вам, как председатель Совета министров СССР, задержать Берию”. Жуков скомандовал Берии: “Руки вверх!” Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике, у него за спиной. Я схватил Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили: никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлекторное движение», — писал в мемуарах Хрущев.

Берию обвинили в измене родине, работе на английскую разведку и заговоре с целью захвата власти. В декабре того же года его расстреляли, а затем репрессировали большинство из назначенных им руководителей МВД и других силовых ведомств. «С лица Маленкова в первые месяцы после ареста Берии просто не сходила улыбка. Он вел заседания раскованно, шутил», — вспоминал тогдашний управляющий делами Совмина Михаил Смиртюков.

Итог: Хрущев устранил самого опасного конкурента — Берию, и получил поддержку армии, а Маленков сохранил главный пост в государстве, но остался практически без союзников.

Георгий Маленков, 1950-е годы. Getty Images

Осень 1953 — весна 1958 года: ̶М̶а̶л̶е̶н̶к̶о̶в̶, ̶Б̶е̶р̶и̶я̶, Хрущев

В августе 1953 года Маленков еще чувствовал себя полноправным правителем в стране. На сессии Верховного Совета СССР он выступил с программным докладом, в котором призывал реформировать сельское хозяйство и развивать легкую и пищевую промышленность. Но главное — он продолжал отстаивать руководящую роль правительства, а партийных чиновников методично лишал привилегий. Еще в мае 1953 года Маленков совершил тактическую ошибку, отменив так называемый «конверт» — дополнительные выплаты, размер которых зависел от численности семьи. Такая система распространялась на всех партийцев — от членов Политбюро до секретарей райкомов, доходы которых теперь уменьшились примерно вдвое.

Этим воспользовался Хрущев, который привлек на свою сторону недовольную партийную верхушку. В итоге в последний день осеннего Пленума ЦК, 7 сентября 1953 года, буквально в последние минуты работы и почти без обсуждения Хрущева единодушно избрали первым секретарем партии. По сути это означало возрождение поста генерального секретаря, который упразднили незадолго до смерти Сталина.

Георгий Маленков (слева) и Никита Хрущев на заседании Совмина, 1950-е годы. Wikimedia Commons

На некоторое время в стране снова установилось двоевластие. Но Хрущев постепенно отодвигал Маленкова на второй план и постоянно критиковал его правительство за бюрократизм, волокиту и популизм. Хрущев продвигал такую риторику — партийный лидер должен быть лидером всей страны.

В феврале 1955 года Хрущеву удалось убедить Пленум ЦК поддержать курс на развитие тяжелой промышленности и, следовательно, отказаться от реформ Маленкова. Это и стало формальной причиной отставки Маленкова с поста главы правительства. Его понизили до должности одного из заместителей председателя Совмина и назначили министром электростанций. Освободившийся пост главы Совмина «заткнули» Булганиным.

Никита Хрущев (в первом ряду в центре), Георгий Маленков (справа от Хрущева) и Николай Булганин (слева от Хрущева) на февральском заседании Пленума ЦК 1955 года. Getty Images

В феврале 1956 года Хрущев закрепил свое лидерство на XX съезде партии. Сначала он обновил состав Центрального комитета партии и Секретариата, а затем выступил с историческим докладом о культе личности Сталина и массовых репрессиях. «Хрущев на трибуне. Видно было, как он волновался. Поначалу подкашливал, говорил не очень уверенно, а потом разошелся. Часто отходил от текста, причем импровизации были еще резче и определеннее, чем оценки в самом докладе… В зале стояла гробовая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота», — вспоминал работник ЦК Александр Яковлев, который присутствовал на XX съезде.

Никита Хрущев выступает на ХХ съезде КПСС, на котором осудили культ личности Сталина. За ним в Президиуме сидят руководители СССР. Четвертый слева — Георгий Маленков, справа от него — Лазарь Каганович, Николай Булганин, Климент Ворошилов, февраль 1956 года. Wikimedia

Маленков, бывший министр иностранных дел Вячеслав Молотов, член Президиума ЦК Лазарь Каганович и другие «старые сталинисты» восприняли доклад как личную угрозу. Поэтому в июне 1957 года они предприняли последнюю попытку отобрать власть у Хрущева. На заседании Президиума ЦК КПСС они проголосовали за то, чтобы снять Хрущева с поста первого секретаря и отправить на «ссыльную» должность министра сельского хозяйства. Дискуссия была настолько острой, что председатель президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов жаловался, что подобного не было за все время его работы в Политбюро. А один из секретарей ЦК и ближайший соратник Хрущева Леонид Брежнев от волнения потерял сознание, и его вынесли из зала заседаний.

Однако Хрущева снова спас Жуков, который к тому времени стал министром обороны. Он заявил, что «армия против этого решения (о смещении Хрущева) и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». После разгрома «антипартийной группы» Хрущев не стал арестовывать заговорщиков. Молотова отправили послом в Монголию, Маленкова назначили директором электростанции в Казахстане, Кагановича — руководителем комбината в Свердловской области. Их исключили из состава ЦК, а позже и из партии. По сведениям историков, после провала заговора Хрущеву позвонил Каганович: «Никита, а что с нами будет?» Хрущев ответил: «А что сделали бы вы, если бы ваша взяла? Расстреляли меня, сгноили в тюрьме?! А я вам просто скажу: идите вы все на…»

Четыре месяца спустя, в октябре 1957 года, Хрущев отправил в отставку и поддержавшего его маршала Жукова. А затем начал реформу армии, первым делом сократив ее финансирование и численность.

После разгрома Маленкова и его соратников Хрущев стал единоличным правителем. Формально это закрепили в марте 1958 года, когда по предложению Ворошилова Хрущева назначили председателем Совмина вместо Булганина. Сперва бывшим главой правительства уже в третий раз «заткнули» должность председателя правления Госбанка СССР. А в августе 1958 года Булганина и вовсе отправили в фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя совнархоза.

Итог: За пять пять лет Хрущев захватил власть в стране по лекалам Сталина — помимо должности генсека ЦК КПСС, занял и пост главы Совмина СССР.

Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совмина СССР Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год. Getty Images

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