Военные свергли президента Гвинеи после того, как он «обнулил» свои президентские сроки (да, как Путин). Вот несколько исторических фактов об истории страны, которые многое объясняют

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Пятого сентября 2021 года войска взяли штурмом президентский дворец в Конакри, столице Гвинеи. Год назад ее президент Альфа Конде через референдум внес изменения в конституцию страны и открыл себе дорогу к третьему сроку. Теперь он отстранен от власти, а лидер хунты, полковник Мамади Думбуя, объявил в стране переходный период и передал полномочия Национальному комитету по сплочению и развитию. С тех пор как в 1958 году Гвинея получила независимость от Франции, в стране было уже три «бессменных лидера» и два военных переворота. Нынешний — третий. «Бабель» рассказывает, что нужно знать о современной истории Гвинеи. Очень коротко.

В Африке есть три государства, которые называют Гвинеей — Гвинейская Республика (мы говорим о ней), Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Последняя находится южнее, в Центральной Африке, а две первые — недалеко от самой западной точки континента, мыса Альмади. Все три в прошлом были колониями разных европейских стран — Франции, Португалии и Испании соответственно.

Три Гвинеи на карте Западной Африки. Бандус Екатерина / «Бабель»

Французы свою Гвинею начали активно колонизировать лишь к началу XIX века, и далось это им непросто — вожди коренного народа фульбе сражались с завоевателями почти столетие. Только в 1897 году местные признали протекторат Франции и стали частью глобальной колонии — Французской Западной Африки.

После Второй мировой войны Франция начала постепенно расширять автономию африканских колоний, но они оставались частью глобального Французского Союза. В 1958 году Франция получила новую конституцию, по которой Французский Союз становился Французским сообществом, а колонии — протекторатами с собственными органами власти. В колониях Западной Африки провели референдумы о вхождении в новое сообщество.

Гвинея была единственной колонией, проголосовавшей против, и таким образом 2 октября 1958 года первой получила независимость. Остальные колонии региона выходили из состава сообщества в разное время следующие два года.

После референдума французы покинули Гвинею за два месяца и забрали с собой все, что могли — вплоть до электрических лампочек и плана канализации в столице страны Конакри. Аптеки даже сжигали лекарства, чтобы те не достались гвинейцам. Страна осталась без инфраструктуры. Напоследок Франция ввела против Гвинеи экономическое эмбарго, которое продержалось 16 лет. Торговые отношения с бывшей колонией в 1974 году установил президент Валери Жискар д’Эстен, приехав туда с дипломатическим визитом.

С 1958 года в Гвинее было три президента, которые планировали править вечно. Первый — Ахмед Секу Туре, лидер Демократической партии Гвинеи (ДПГ). Главой государства он стал автоматически — еще в 1957 году в тогда еще колонии прошли выборы в местный парламент, на которых победила ДПГ.

Ахмед Секу Туре, президент Гвинейской Республики. Getty Images

Сначала в Гвинее начались демократические реформы, женщины получили право голосовать на выборах. Но в 1960 году Туре заявил, что на него готовилось покушение, и начал политические репрессии. Выборы стали формальными — Туре правил страной 24 года, избирался на президентский пост четыре раза, а в парламентских выборах участвовала только его партия. Во внешней политике Туре лавировал между СССР, США и Китаем, внутри страны — национализировал землю и предприятия.

Двадцать шестого марта 1984 года президент умер. Спустя неделю в Гвинее произошел военный переворот и власть захватил полковник Лансана Конте. Национализированные при Туре предприятия снова стали частными, в Гвинею пришли американские, французские и канадские компании. Несмотря на реформы, 70 процентов населения Гвинеи по-прежнему работали в сельском хозяйстве.

В 1992 году Конте разрешил многопартийность и пообещал свободные выборы. Но на следующих трех президентских выборах побеждал все равно он, а на двух парламентских — его Партия единства и прогресса. Выступления оппозиции разгоняла полиция.

Лансана Конте умер в 2008 году, пробыв у власти чуть меньше предшественника — 23 года. После его смерти снова произошел военный переворот, а на президентских выборах два года спустя победил лидер оппозиционной партии «Объединение гвинейского народа» Альфа Конде.

Президент Гвинеи Альфа Конде во время президентских выборов в Конакри, 18 октября 2020 года. Getty Images

Для него это были четвертые выборы — три предыдущих он проигрывал Лансане Конте. После победы в 2010 году Конде пообещал реформы и борьбу с коррупцией. Но уже в 2011 году сам попал в коррупционный скандал. Инвестиционная компания Palladino Capital 2 южноафриканского миллиардера Уолтера Хеннига ссудила Гвинее 25 миллионов долларов якобы для строительства новой государственной шахты. Но строительство шахты так и не началось, и после скандала в прессе сделку аннулировали.

В 2013 году в Гвинее прошли парламентские выборы, на которых победила партия Конде. Оппозиция обвинила его в фальсификациях и вышла на улицы. Но полиция разогнала митинг — больше ста человек погибли. В 2015 году Конде переизбирался на второй срок, его опять обвиняли в фальсификациях.

В 2020 году Альфа Конде решил «обнулить» свои президентские сроки. Референдум по этому вопросу прошел одновременно с парламентскими выборами — 22 марта. Президент везде победил. Его партия получила 89 процентов голосов, а референдум разрешил Конде идти на третий срок. Несмотря на уличные протесты и обвинения в фальсификациях, 7 ноября 2020 года Конституционный суд Гвинеи утвердил окончательные результаты выборов, и Конде снова стал президентом.

Пятого сентября 2021 года президентский дворец в Конакри взяли штурмом военные. Перед этим Министерство обороны Гвинеи заявило, что охрана отбила атаку на дворец, но в тот же день появилось видео, на котором Альфа Конде был окружен мятежниками.

Их лидер, полковник Мамади Думбуя, заявил, что приостанавливает действие конституции, распускает парламент и правительство. Новым чрезвычайным органом власти в Гвинее стал Национальный комитет по сплочению и развитию.

Думбуя — профессиональный военный, проходил военную подготовку в Израиле, служил в Иностранном легионе, а в 2018 году возглавил военный спецназ, созданный по приказу Конде. Сам Думбуя входит в список 25 гвинейских чиновников, которым ЕС угрожает санкциями за нарушения прав человека и преступления режима Конде.