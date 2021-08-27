150 лет назад в Британии прошла первая в мире выставка кошек, с тех пор их устраивают ежегодно. Мы собрали самых стильных участников разных годов — они такие котики!

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В августе 2021 года по всей Британии проводят международные выставки кошек в честь 150-летия с момента первой такой выставки. Ее в 1871 году в Лондоне организовали американский художник Харрисон Вейр и британский натуралист Фред Уилсон. Они впервые разработали четкие стандарты отбора участников и критерии, по которым судьи определяли победителей в разных номинациях. Большинство из этих правил актуальны и сегодня. После этого появились первые описания разных пород кошек, у которых до этого не было даже названий. Вскоре в Британии создали Национальный клуб кошек, куда поначалу могли попасть только аристократы и реже — представители среднего класса (и это мы о людях, не о кошках). Позже Вейр критиковал его членов за то, что их «заботят не столько кошки, сколько собственное тщеславие». В следующие полтора столетия подобные мероприятия проходили регулярно, перерыв сделали только на время двух мировых войн. «Бабель» выбрал 15 лучших фото участников и победителей британских выставок кошек с 1871 до 2021 года.

Участники и судьи первой выставки кошек в Лондоне, 1871 год. В ней участвовали более 150 кошек, а мероприятие посетили свыше 20 тысяч зрителей. The book of the cat

Судейство кошек на выставке в Королевском ботаническом саду в Лондоне, 1900—1901 годы. Getty Images

Члены британского Национального клуба кошек Эдна Даути и Луиза Гроган привезли своих персидских кошек на Национальную выставку в Вашингтон, 1920-е годы. Подобные выставки проводятся в США с 1895 года. Library of Congress

Девочка ведет своего котенка на выставку Национального клуба кошек в Лондоне, 2 декабря 1931 года. Getty Images

Женщины причесывают своих голубых персидских кошек перед выступлением на выставке в колледже Тринити Холл Кембриджского университета, 7 октября 1937 года. Getty Images

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Три котенка из графства Кент перед своей первой выставкой в Лондоне, 12 декабря 1961 года. Getty Images

Победитель Национальной выставки — кот по имени Джейсон — в окружении детей в экспоцентре «Олимпия» в Лондоне, 28 ноября 1970 года. Джейсон был участником популярной британской детской телепередачи Blue Peter, которая выходит в эфир с 1958 года. Getty Images

Австралиец Рольф Харрис и его 11-летняя дочь Бинди причесывают своего длинношерстного черепахового (трехцветного) кота на выставке Национального клуба кошек в Лондоне, 29 ноября 1975 года. Getty Images

Британская принцесса Анна на выставке в Лондоне, где выбирали «Кота года», 31 марта 1988 года. Getty Images

Судья оценивает кошку турецкой ангорской породы на Международной выставке в Лондоне. Там соревновались более 200 кошек со всего мира, 4 мая 2019 года. Getty Images

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