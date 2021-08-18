Провинция Панджшер отказалась подчиниться «Талибану». Так уже было в 90-х, а в 80-х ее не смогли завоевать советские войска. Почему север Афганистана постоянно бунтует — исторический эксплейнер

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Талибы объявили об окончательной победе в Афганистане, но поторопились. «Талибан» не контролирует северную провинцию страны — Панджшер. Ее основное население — таджики. Шестнадцатого августа афганский политик Ахмад Масуд объявил, что Панджшер остается свободным от талибов, и призвал всех потенциальных союзников объединиться и освободить страну. В 1980—1990-х годах его отец, полевой командир Ахмад Шах Масуд, успешно воевал сначала против советских войск, а затем — против талибов. В 2001 году его убили террористы-смертники по приказу Усамы бен Ладена. Почему северные провинции Афганистана много лет воюют с талибами и не только с ними — исторический эксплейнер «Бабеля».

Афганистан — многонациональная страна. Самые многочисленные этносы — пуштуны и таджики. Таджики живут по всей стране, но в основном на северо-востоке, у границы с Таджикистаном и Пакистаном. В провинциях Бадахшан и Баглан до 80 процентов таджикского населения, а в Панджшере — почти сто.

Четыре крупнейшие таджикские провинции на карте Афганистана. Wikimedia

Таджики — один из коренных народов Афганистана. Окончательно он сформировался к IX веку. С конца XIV века территории таджиков входили в состав разных ханств и эмиратов, а в итоге оказались разделены между Российской и Британской империями. В 1919 году Афганистан получил независимость от британцев, а в следующие два года соседнюю территорию будущего Таджикистана заняли большевики. Таджики оказались по разные стороны границы.

В 1973 году в Афганистане произошел военный переворот, король Захир-Шах отрекся от престола, а власть захватил генерал Мухаммед Дауд. Режим Дауда конфликтовал почти со всеми политическими движениями страны — коммунистами, исламистами и национальными меньшинствами. Дауд был пуштунским националистом и считал, что таджики и другие этносы не имеют права считаться афганцами. На руководящие должности он назначал только пуштунов.

Афганский король Мохаммад Захир-Шах (слева) разговаривает с президентом США Джоном Ф. Кеннеди в машине, которая везет их в Белый дом, 8 сентября 1963 года, Вашингтон. Getty Images

В 1975 году в Панджшере началось восстание против диктатуры Дауда. Его организатор — «Исламское общество Афганистана», члены которого были преимущественно таджиками. Восстание провалилось, а один из его полевых командиров — молодой офицер Ахмад Шах Масуд — сумел с частью войск добраться до Пакистана, где получил убежище.

Режим Мухаммеда Дауда пал в 1978 году в ходе Саурской революции. На этот раз против диктатора выступили не исламисты, а часть офицеров и левая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), которую поддерживал Советский Союз. Почти сразу власть захватил один из руководителей НДПА Хафизулла Амин (да, это о его дворце вы, вероятно, слышали), который начал устранять не только исламистскую оппозицию, но и своих соратников. В Афганистане началась гражданская война. В ней приняли участия все — разные группы коммунистов, исламистов и националистов.

В 1979 году в Афганистан вторглись советские войска. Союз хотел сместить Амина, заменить его более лояльным лидером и одновременно помочь НДПА удержаться у власти. Двадцать седьмого декабря советский спецназ взял штурмом дворец Амина, самого президента убили. Его сменило просоветское правительство президента Мохаммада Наджибуллы.

В 1982 году ключевые исламистские группировки основали «Исламский союз моджахедов Афганистана». Он должен был противостоять советским войскам. В союз вошло и «Исламское общества Афганистана» с Ахмадом Шахом Масудом. Он отразил девять попыток советов захватить Панджшер, за что получил прозвище «Панджшерский лев». При этом Масуд периодически конфликтовал с другими исламистами и был единственным лидером моджахедов, который заключал временные перемирия с Москвой.

Ахмад Шах Масуд и его моджахеды на передовой к северу от Кабула. Город был захвачен талибами 27 октября 1996 года.

Советские войска покинули Афганистан в 1989 году, и на северо-востоке появилось фактически независимое государство таджиков — «Масудистан». Его возглавил Ахмад Шах Масуд. У «Масудистана» была своя валюта, профессиональная армия и правительство.

Режим Наджибуллы пал в 1992 году, почти сразу после развала СССР. После этого Кабул заняли войска Масуда и «Северного Альянса» — объединения полевых командиров северных провинций — таджиков, узбеков, шиитов-хазарейцев. Масуд стал министром обороны в коалиционном правительстве. Внутренние конфликты не дали победителям построить новое государство. Спустя четыре года Кабул и почти всю страну, кроме северных провинций, заняло молодое исламское движение «Талибан». После этого Масуд возглавил «Северный Альянс» и начал войну с талибами.

Конфликт между «Северным Альянсом» и «Талибаном» был, в том числе, и религиозным. Северные моджахеды были более умеренными по сравнению с талибами, которые устанавливали на своих территориях жесткие правила шариата. При этом движение «Талибан» зародилось среди пуштунов, и поначалу их взгляды почти не распространялись среди таджиков.

Девятого сентября 2001 года Ахмада Шаха Масуда убили террористы-смертники, которые выдали себя за журналистов. Бомбу они пронесли в телекамере. Организатором убийства называют лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, который был союзником талибов и скрывался на их территории.

Спустя два дня, 11 сентября 2001 года, террористы «Аль-Каиды» устроили теракт в Нью-Йорке. После этого США начали военную операцию в Афганистане против «Аль-Каиды» и талибов. «Северный Альянс» участвовал в этой войне на стороне американцев. После победы над талибами в 2002 году, новый лидер Альянса, таджик Мохаммад Фахим вошел в правительство новой республики.

Сыну Шаха Масуда, Ахмаду Масуду — младшему сейчас 32 года, он получил высшее политологическое и военное образование в Кингс-коледже Лондонского университета. В своих статьях и выступлениях он продвигает идею децентрализации Афганистана по швейцарскому образцу — создание федерации разных народов с широкой автономией провинций.

У Масуда-младшего уже есть союзники — в Панджшер из Кабула успели эвакуироваться вице-президент Амрулла Салех и министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади. Последний входил в руководство «Северного Альянса» еще при жизни Масуда-старшего. А Салех уже объявил себя легитимным главой государства. Оба политика — уроженцы Панджшера. В провинции также собрались осколки афганской армии и местное ополчение. Афганцы в Twitter спорят о том, хватит ли сил у Панджшера, чтобы противостоять талибам без иностранной помощи. Правильный ответ пока неизвестен.

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