Украине 30 лет, гривне 25. Как развивался украинский финтех — от купонов, карбованцев и ваучеров до современных терминалов и необанков. Вспоминаем с LeoGaming

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Двадцать четвертого августа Украина отмечала тридцатилетие независимости. Решение создать собственную валюту — гривну — парламент принял за несколько месяцев до этого исторического события в 1991 году. Но ввести ее получилось только через пять лет — после указа о денежной реформе 25 августа 1996 года. За это время украинцы повидали отрезные одноразовые купоны. Успели побыть миллионерами с разноцветными карбованцами. Подержали в руках ваучеры, но многие так и не поняли, что с ними делать. И, наконец, наблюдали за эволюцией финтех-сферы — от первых терминалов, где можно было пополнить мобильный и заплатить за коммуналку, до современных мобильных банков без отделений. «Бабель» вместе с компанией LeoGaming, с помощью которой можно оплатить онлайн-сервисы, игры и пополнить электронные кошельки, вспоминает историю украинских денег и этапы развития финансовых технологий в Украине.

Украинские деньги от эрзац-валют до полноценной гривны

Браузер не поддерживает видео Алиса Игина / «Бабель»

Летом 1990 года Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете, хотя формально еще оставалась в составе СССР. В ней были прописаны политическая и экономическая самостоятельность в рамках границ УССР, украинское гражданство, необходимость создать собственную Конституцию, армию, госбюджет и, конечно же, финансовую систему.

Уже в ноябре 1990 года появилась первая украинская эрзац-валюта — одноразовые отрезные купоны, которые печатались до декабря 1991 года на листах формата А4 и ходили параллельно с рублями. Похожие купоны были у многих бывших советских республик, но у каждой — свои. На украинских купонах печаталась область, например: ХАР — Харьковская, ДОН — Донецкая.

В апреле 1991 года началась работа над созданием собственных полноценных денег под эгидой двух комиссий Верховной Рады — по вопросам экономических реформ и управления народным хозяйством и по вопросам культуры и духовного возрождения. Уже 11 мая депутаты проголосовали за введение национальной валюты. После долгих дискуссий ее решили назвать «гривна». Но были и другие варианты: рубль, куна (по аналогии с денежной единицей Хорватии), некоторые поддерживали предложение представителей диаспоры — украинский доллар. Также спорили по поводу названия мелких металлических денег. В итоге оставили название «копейка», хотя были другие альтернативы: сотый, резана, шаг. На конкурсе эскизов банкнот победил проект художника Василия Лопаты.

После провозглашения независимости в августе 1991 года Украина продолжила работу по введению гривны: утвердили номиналы банкнот и их характерные признаки, запланировали строительство собственных предприятий для печати денег. Но в декабре 1991 года СССР окончательно развалился, а вместе с ним рухнула и вся союзная финансовая система.

Чтобы смягчить удар от гиперинфляции, введение гривны решили отложить. Вместо нее 10 января 1992 года ввели временную денежную единицу — купоно-карбованцы. Их начали печатать еще в конце 1991 года, без серии и номера, в обычной типографии на дешевой бумаге. Все банкноты были одинакового размера и дизайна, отличались только по цвету. Первые месяцы они ходили параллельно с советскими рублями, но уже в апреле 1992-го карбованцы вытеснили рубли из наличного оборота, а в ноябре — из безналичного.

Кассир готовит пачку новых купоно-карбованцев для киевлян, 2 января 1992 года. Getty Images

Изначально предполагалось, что купоно-карбованцы пробудут в обороте не дольше 4—5 месяцев, но все затянулось на четыре года. За это время карбованцы обесценились примерно в сто тысяч раз, зато большинство украинцев успели побыть миллионерами. Хотя толку от этого было мало, ведь цены даже на продукты исчислялись сотнями тысяч.

500 000 карбованцевпримерная цена килограмма вареной колбасы в 1995 году.

500 000 транзакцийв среднем за день обрабатывает финтех-компания LeoGaming.

В это время продолжались работы по созданию устойчивых денег для Украины. Поскольку собственных технических мощностей еще не было, первые гривны печатали в Канаде и Великобритании. Монеты номиналом 1 и 5 копеек чеканили в Италии. А 2, 10, 25, 50 копеек и одну гривну чеканили уже в Украине — на Луганском патронном заводе.

Наконец, 25 августа 1996 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ «О денежной реформе в Украине», которым со 2 сентября вводилась новая полноценная валюта — гривна и ее сотая часть копейка. Национальный банк Украины ввел в оборот банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. До 16 сентября карбованцы ходили параллельно с гривнами. После этого их можно было обменять в банках в соотношении 100 000 купоно-карбованцев на 1 гривну.

С тех пор гривна остается единственной национальной валютой Украины. За это время несколько раз менялся дизайн купюр, улучшилась защита банкнот от подделок. Появились новые более крупные номиналы: 200 гривен — в 2001 году, 500 гривен — в 2006-м, 1 000 гривен — в 2019 году. Что касается монет, то номиналы 1, 2 и 5 копеек вывели из обращения в 2019 году, а 25 копеек — в 2020-м. Вместо них появились новые монеты 2, 5 и 10 гривен.

Ваучеры — новая валюта времен массовой приватизации

Браузер не поддерживает видео Алиса Игина / «Бабель»

Почти всю историю СССР боролся с частной собственностью. Заводы, фабрики, дома и квартиры принадлежали государству. Только в конце 1980-х, при первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, на фоне перестройки началась стихийная и почти бесконтрольная приватизация госимущества.

Руководство независимой Украины попыталось взять этот процесс под контроль. Классический вариант — продажа госимущества на рынке недвижимости и фондовом рынке — не подходил. В стране еще не сформировалась рыночная экономика, а у большинства потенциальных покупателей просто не было денег.

Поэтому в 1993 году власти решились на модель сертификатной приватизации. В 1995-м на руках у людей появилась новая валюта — ваучер. Это именной приватизационный сертификат, за который можно было приобрести акции предприятия или приватизировать имущество; либо его можно было положить в инвестиционный фонд или доверить трастовой компании.

Украинцам раздали около 46 миллионов таких сертификатов. Но из-за финансовой неграмотности и тяжелого экономического положения в середине 1990-х большинство украинцев или не воспользовались своими ваучерами, или продали их на черном рынке в лучшем случае примерно за 10—12 долларов.

147 300 карбованцевсредний курс доллара в 1995 году.

350 гривенсредняя сумма одного платежа украинца за сервисы, которые обслуживает LeoGaming.

В начале 2000-х, когда приватизация закончилась, в реестрах акционерных обществ значилось 19 миллионов физических лиц. Остальные сертификаты скупили финансовые посредники и будущие олигархи.

Финтех-сфера Украины от первых терминалов до необанков

Браузер не поддерживает видео Алиса Игина / «Бабель»

В начале 2000-х в финансовой сфере назрели перемены. Проще говоря, людям надоело стоять в вечных очередях в банковскую кассу, чтобы пополнить мобильный, интернет, оформить денежный перевод, оплатить коммуналку или другие услуги. Так появились первые электронные кошельки и первые платежные терминалы.

55 000 терминаловпримерное количество в Украине на начало 2021 года, в каждом из них можно пополнить сервисы партнеров LeoGaming.

Сегодня сеть терминалов охватывает территорию всей страны. Скорее всего, ближайший терминал находится в 5—10 минутах ходьбы от вашего дома — в торговом центре, супермаркете, продуктовом магазине, в аптеке или на заправке. Поэтому они до сих пор популярны, а перечень услуг постоянно расширяется, например, можно оплатить онлайн-игры. Не стоит на месте и функционал — несколько лет назад в терминалах появилась функция оплаты банковской картой.

В 2008 году глобальный финансовый кризис подорвал доверие к банковской системе. Но одновременно он стал драйвером для создания финтех-стартапов по всему миру, в том числе и в Украине. Многие из украинских финтех-компаний, которые появились в тот период, до сих пор остаются на рынке.

В начале 2010-х массово распространились смартфоны. Это новый этап развития рынка финтех-услуг. В финтех-сферу включаются технологические гиганты вроде Google и Apple, а также мобильные операторы. Успеть за прогрессом пытались и крупные банки — они развивали собственные интернет-сервисы и выпускали свои приложения для смартфонов.

В 2014 году из-за войны на востоке Украины и экономического кризиса произошла девальвация гривны, закрылись многие банки. Однако для финтех-компаний открылись новые ниши и возможности. К концу 2010-х появилось несколько новых интернет-банков и первый в Украине мобильный банк без физических отделений, в Украину пришли Apple Pay и Google Pay. В 2019 году в Украине насчитывалось свыше 100 финтех-стартапов. С ними начали активно сотрудничать крупные банки. Смартфон и карточка объединились в единый удобный и популярный платежный инструмент.

Getty Images

Getty Images

В 2020 году из-за пандемии коронавируса людям пришлось много времени проводить дома. Это спровоцировало огромный спрос на онлайн-покупки и развлечения. Финтех-компании приспособились к масштабному переходу людей на цифровые финансовые сервисы. На эту тенденцию отреагировал и госрегулятор финрынка. В июле 2020 года Национальный банк Украины опубликовал «Стратегию развития FinTech 2025». Главные приоритеты — финансовая инклюзия, инновации и безналичные операции. Продолжается обсуждение закона, который может позволить украинцам управлять счетами разных банков в едином мобильном приложении, а значит, и влиять на развитие финтеха в Украине.