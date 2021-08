Достал пот? На самом деле нам с ним очень повезло. Он не зеленый или розовый — а такой бывает. Он очень помог нам в эволюции. И подсказывает в выборе партнера. Самое интересное из книги «Радость пота»

Тексты

Пот раздражает большинство людей, ведь редко когда бывает кстати. Но на самом деле он очень помог человечеству в эволюции. Например, потому, что это лучшая система климат-контроля, существующая в животном мире — все альтернативы гораздо менее удобны. Или потому, что пот помогает нам выбрать пару — есть даже вечеринки, на которых потенциальные партнеры нюхают пот друг друга. Канадская научная журналистка Сара Эвертс побывала на такой вечеринке, а еще исследовала десятки научных работ о поте — и написала книгу The Joy of Sweat, «Радость пота». Издание уже стало бестселлером в Канаде и США, а газета The New York Times назвала его «самой ожидаемой книгой этого лета». Мы прочитали ее и коротко пересказываем самое интересное.

Потовые железы, которых у человека может быть от двух до пяти миллионов — наш внутренний кондиционер. Принцип его работы прост: когда температура тела становится выше нормы, железы выделяют жидкость. Она, испаряясь, охлаждает кожу и кровеносные сосуды в ней. Кровь разносит прохладу по всему организму. Это главная причина того, почему существует пот.

Охлаждаться нужно всем животным, однако всем телом потеют для этого только люди и лошади. Большинство других млекопитающих покрыты густой шерстью, для них в поте на коже смысла мало. Коровы потеют через нос, шимпанзе — через ладони и стопы. Слоны, чтоб охладиться, машут ушами, кенгуру облизывают предплечья: у обоих это самая тонкая часть тела, обильно пронизаннная кровеносными сосудами. Собаки высовывают язык, коалы обнимают эвкалиптовые деревья, а летучие мыши переходят в полумертвое состояние под названием торпор. Дальше — хуже: пчелы, собирая нектар в жаркий день, блюют на себя, эта жидкость испаряется — а потом их сожители по улью, чтоб не пропадать добру, слизывают затвердевшие остатки нектара и перерабатывают их в мед. Самцы тюленей, не желая слезать с большого теплого камня (за камни в тюленьем мире конкуренция: чем они больше, тем выше у самцов шансы на секс), писают на себя и охлаждаются благодаря испарению мочи. Этот процесс называется урогидроз.

Кенгуру пытается справиться с жарой. Getty Images

Потоотделение — один из физиологических процессов, контролировать которые человек не может. Решение, насколько активно выделять пот, принимается на уровне гипоталамуса — и никакая сила воли здесь не поможет. У части людей этот механизм сбоит: они потеют слишком обильно. Ведь когда пот образует на теле много крупных капель — это уже неэффективно, для охлаждения тела они лишние.

Иногда мы потеем «заранее» — когда мозг ожидает, что вскоре организму предстоят физические нагрузки. Так у бегунов пот может появляться после даже небольшого кросса, ведь обычно их пробежки длительные и организм готовится к высоким температурам. Похожее случается у тех, кто часто ходит в баню или сауну. Стоит температуре хоть немного подняться выше привычной — и с любителей попариться уже стекает пот.

Почему от стресса потеют ладони и ступни? Ученые считают это одним из эволюционных механизмов: когда древние люди чувствовали опасность, обычно после этого им приходилось или быстро бежать, или карабкаться на деревья или скалы. Влажная поверхность улучшает трение — так пот оказывал беглецам добрую услугу.

Прямо сейчас потеют почти все люди планеты. Мы — это объекты, с которых всегда испаряется вода, и доказательство этому — то, что мы постоянно оставляем за собой отпечатки пальцев. Но существуют и люди, у которых из-за генетических особенностей потовых желез очень мало или вовсе нет. Их жизни не позавидуешь: в жару им приходится регулярно обливаться водой, иначе у них высокие шансы получить тепловой удар.

Если бы не пот, в древности мы не смогли бы охотиться за животными — по крайней мере, в этом уверены исследователи эволюции человека. Дикие кабаны или зайцы могут бежать быстро — но, чтобы не перегреться, им приходится делать паузы. Люди же регулируют свою температуру лучше, могут бежать дольше — и, следовательно, в итоге догонять жертву.

Пятнадцати минут обычно достаточно, чтоб следы жидкости, выпитой человеком, появились в его поту. Это обнаружил немецкий ученый Михаэль Зех. Он выпил смесь колы, пива и специального препарата. который легко выявить с помощью реагентов. Через четверть часа он обнаружил этот препарат на своей коже.

Иногда пот имеет цвет. Например, в начале века несколько человек в Южноафриканской Республике жаловались на то, что их пот стал розовым. Особенно страдала медсестра: розовые пятна проступали на белом халате, что смущало пациентов. Оказалось, причина — популярный местный снек NikNaks, ароматизированные кукурузные палочки. Точнее, его версия со вкусом томата: в ней использовался особый краситель, который в значительных концентрациях окрашивал пот. А медсестра ела очень много NikNaks — по несколько килограммов в неделю.

Иногда под действием химических веществ пот может обретать синюю или зеленую окраску. Такое случалось с людьми, работавшими на опасных химпроизводствах.

Обычно у пота нет запаха. Другое дело с потом, который производят потовые железы под мышками и в паху. Тот пот — липкий, пахучий — является причиной того, что каждый человек имеет свой уникальный запах. Его формируют различные бактерии, виды и пропорция которых сильно отличаются от человека к человеку. Ассортимент бактерий зависит от рациона, возраста, пола, образа жизни человека — и даже от того, родился человек обычным путем или в результате кесарева сечения.

При всем разнообразии запахов пота людей они имеют нечто общее — ведь мы угадываем, что в помещении пахнет человеком, а не котом или коровой. В 1992 году ученым удалось выяснить, что это. В поте, который появляется под мышками и в паху, обычно присутствуют транстриметилдигексеновая кислота и триметилтрисульфаногексан. Запах первого вещества — с нотками запаха козы и выдержанного сыра, второго — смеси тропических фруктов и лука. У мужчин обычно выше концентрация первого вещества, у женщин — второго. Хоть изредка бывает и наоборот.

«Букет» ароматов, которые обычно свойственны нашему поту, уже разобрали на составляющие. Несколько лет назад его сформулировали профессиональные нюхачи из компаний, производящих ароматные вещества — и в частности, дезодоранты. Так в человеческом поте обычно угадываются нотки грейпфрута, козы, мокрой собаки, мяты, спаржи, уксуса, сыра, прогорклого масла, кумина и лука. И хотя большинство из этих ароматов не назовешь привлекательными, есть люди, которые уверены, что нас может привлечь в другом человеке именно запах его пота. Эвертс узнала о клубе романтических знакомств, в котором партнера подбирают, в том числе, и по запаху пота. Он был в Москве — так что журналистка взяла билет и поехала на встречу членов клуба. Сначала организаторы устроили для всех интенсивную физическую разминку. После собрали ватными спонжами пот из-под их подмышек, положили каждый спонж в отдельный контейнер и пронумеровали их. Потом дали понюхать каждому из участников — чтобы те записали себе номера самых приятных запахов. Эвертс выбрала несколько. Больше всего ей понравился запах № 15, однако пара не совпала. Единственный «мэтч» оказался женщиной. Пара отправилась в лаундж-зону, где их угощали водкой. Однако «роман» продлился недолго: у женщин почти не нашлось общих интересов.

