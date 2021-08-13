Онлайн-супермаркет Cooker собирает заказ за три минуты, а доставляет за двенадцать. «Бабель» тоже попробовал собрать заказ: получилось не очень быстро, но зато весело — репортаж

Тексты

Сергей Моргунов / «Бабель»

Онлайн-супермаркет Cooker начал принимать заказы в декабре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса люди все больше стали заказывать продукты в интернете и пользоваться сервисами доставки. Тогда собственник SMK Group Денис Парамонов придумал стартап — доставку продуктов «в один клик». Сначала курьеры Cooker привозили заказы за полчаса. Но потом открыли дополнительные «облачные» магазины, оптимизировали работу и свели время доставки до 15 минут. Теперь у сервиса 16 таких магазинов, которые покрывают весь Киев. Сборщики заказов должны уложиться в 3 минуты с момента подтверждения на сайте, а курьеры — за 12 минут довезти до дверей клиента. Прежде чем рекомендовать этот сервис вам, главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин один день поработал в таком магазине, а фотограф Сергей Моргунов все это снял и заставил его сфотографироваться с ананасом. Собрать заказ за такое время, как это делают в Cooker, у Спирина не получилось, но зато теперь вся редакция знает, где быстро заказать еду и вино, если лень идти в магазин.

Мы с Cooker договариваемся, что на работу приеду к десяти утра. «Облачная» кухня, куда меня «устроили» поработать на один день, находится на улице Ахматовой — это Позняки, спальный район Киева на левом берегу Днепра. В начале десятого сажусь в такси. Водитель-иранец говорит, что ему очень нравится Киев — красиво, но Позняков он немного боится. Как-то у него сел телефон, и без навигатора он блукал среди одинаковых домов больше получаса. Спустя 30 минут мы с Моргуновым приезжаем по адресу, вокруг — те самые похожие многоэтажки. По адресу ― длинный дом на несколько десятков подъездов. У входа меня должен ждать управляющий Вячеслав. Но никаких табличек или указателей на доме нет. Обходим его по кругу, наконец замечаем несущегося на велосипеде курьера. Идем за ним и в торце дома видим еще несколько таких же фирменных электровелосипедов с надписью Cooker. Звоню Вячеславу, у него отключен телефон.

― Может, пойдем булок купим, есть хочется, — говорит Моргунов.

― Так там внутри закажешь и поешь, ― отвечаю я.

Сергей Моргунов / «Бабель»

В это время открывается железная дверь, из нее выходит мужчина в джинсах, белой рубашке и очках.

― А вы, наверное, ко мне?

― А вы, наверное, Вячеслав, — отвечаю, — я вам звоню, а у вас телефон выключен.

― Да тут такие стены в доме, что связи нет совсем. Проходите.

Заходим внутрь, сразу на входе маленький ресепшн, за компьютером сидит парень в фирменной майке.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Дальше, направо, комната. Она заставлена стеллажами, на них продукты — соусы, крупы, кофе, сладости, у стены несколько холодильников с замороженными полуфабрикатами, в торце проход в еще одно помещение — там алкоголь и сигареты. Словом, все как в маленьком супермаркете у дома, только внутри нет покупателей. Спрашиваю, давно ли запустился сервис.

― Сначала мы запускались как интернет-магазин мясных деликатесов, — говорит Вячеслав, — но потом решили, что нужно развиваться и делать онлайн-супермаркет. Начали в карантинный год с 6 станций, сейчас их уже 16. Система работает так: клиент выбирает на сайте, что хочет заказать, потом заказывает, мы тут же видим список, за три минуты его собираем и еще за 12 привозим по адресу. Первая версия бизнес-модели Cooker была с доставкой за 30 минут, но в мире развивается концепция урбанистики, где есть понятие «доступность всех сервисов за 15 минут», поэтому Cooker 2.0 в июне стартовал с 15 минутами, как аналогичные проекты в мире.

― А что, если курьер не успел за 12 минут привезти, — говорю я, — его бьет током?

― Током не бьем, мы гуманисты. Нет, ну всякое бывает, пробка, ремонт на дороге, колесо пробил. Это же город. Но у нас радиус доставки вокруг станции — 3 километра. Так что за 15 минут вполне возможно доставить.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Вячеслав смущается, говорит, что не готовился отвечать на вопросы, и показывает на часы — уже 10:25, мне пора становиться на сборку заказов. Захожу переодеться в униформу в комнату для курьеров. Она небольшая, у окна стол с микроволновкой и чайником, вдоль стен — железные шкафчики для вещей. Надеваю фирменную майку и выхожу в зал. Там уже носятся работники. Носятся в буквальном смысле — быстро бегают с тележками между рядами с продуктами, комплектуют заказы.

Сергей Моргунов / «Бабель»

С ресепшена кричит оператор: «Заказ!» Это значит, что мне нужно бежать к нему, забрать список и принять заказ на сборку. Мой перечень довольно длинный.

Куриное филе

Стейки

Две бутылки виски

Банка растворимого кофе

Литр минеральной воды без газа

Филе лосося

700 грамм бананов

Килограмм лука

Килограмм картофеля

Сырники

Паста с курицей

Майонез 67%

Литровый пакет молока 1%

Десяток яиц.

Чтобы собрать весь заказ, у меня есть три минуты, у курьера будет 12 минут, чтобы его довезти. Включаю таймер и смотрю на список.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Напротив каждого товара стоит код, он обозначает группу товаров, таким же кодом помечены стеллажи с продуктами. Например, стеллаж 1.2 — это куриные филе и отбивные. Надеваю перчатки — это непросто, они маленького размера, а мои пальцы — нет. В углу беру двухъярусную тележку — нижняя корзина для тяжелого, верхняя для того, что легко помять, например, для помидоров. Начинаю с филе и стейков. Они находятся в комнате-холодильнике. Бегу туда, внутри уже несколько человек — собирают другие заказы. Ищу нужный мне стеллаж в надежде на то, что все продукты со своим кодом и найти их легко. Но оказывается, что на полке целые стопки с куриными полуфабрикатами — и все они разные. Растерянно перебираю упаковки с мясом. Коллеги смеются.

― Что, не получается найти? Там же на бумажке штрих-код написан, — говорит одна из работниц, — смотри на упаковке и потом на бумаге. Со временем запомнишь их.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Нахожу нужное и иду к овощам. В другой комнате — несколько полок с картофелем и луком. Набираю по килограмму на глаз в пакеты и вижу под полкой ящики с бананами. Отрываю штук семь и пытаюсь засунуть их в пакет. Проходящая мимо меня работница цокает:

― Бананы никто в пакеты не фасует, они просто так, зачем плодить пластик?

Ладно, загружаю свою добычу в телегу и бегу в зал с алкоголем. Мне нужно найти две бутылки виски определенной марки и выдержки. На таймере уже 7 минут, мое время вышло 4 минуты назад. В «алкогольно-табачном» все довольно просто: хотя позиций много, все бутылки выставлены этикетками наружу, потому легко найти нужные. После поворачиваю в главный зал — там кофе, вода и сырники. Хватаю банку с растворимым кофе и бутылку воды, бегу к холодильникам. Тут опять та же история, что и в мясном: много одинаковых на вид коробок с полуфабрикатами, попробуй найди среди них сырники с изюмом. Пока я копался в холодильнике, вспомнил, что забыл взять филе лосося — значит, снова нужно бежать в большую комнату с мясом и рыбой. Все время за мной ходит фотограф Сергей Моргунов, а вокруг нас бегают работники центра. Мы явно мешаем им собирать заказы.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Вообще, в Cooker хотят расширить список до 6 000 артикулов. Эта бизнес-модель совсем молодая, в мире она называется Quick commerce, то есть покупка в один клик. Сети постоянно соревнуются между собой, кто быстрее довезет продукты покупателю. У одного из самых больших таких сервисов — берлинского Gorillas — доставка занимает 10 минут. У киевского Cooker — 15.

На моем таймере 11 минут, все, что было в списке, уже в тележке. Следующий шаг — взвесить овощи, наклеить на мясо наклейки, «пропикать» товар сканером и упаковать все в большой пакет. Бегу с тележкой к столу с весами и сканером. Выкладываю все и начинаю «пикать». Одна из бутылок виски не распознается системой. Приходится вводить цифры со штрих-кода вручную. Подходит Вячеслав:

― Ты бананы из неликвида взял. Придется поменять.

Кто же знал, что эти бананы уже нельзя брать — с виду они вполне нормальные, только местами черная кожура. Бегу менять бананы, у полок с овощами скучает курьер, который ждет мой заказ. Мы с ним — команда, в которой один нормальный, а второй приносит эстафетную палочку последним. Пока я нахожу нормальные бананы и упаковываю весь набор, пищит таймер. Прошло 15 минут, мой заказ должен был быть у клиента. Несу пакет к полкам, на которых стоят сумки курьеров. Они тоже стоят определенным образом, чтобы можно было сразу взять и ехать по адресу. Вячеслав показывает на часы.

Руки в перчатках вспотели, кажется, из них можно выливать воду, маска на лице тоже вся промокла. С трудом стягиваю перчатки, Моргунов жалуется, что голодный. Предлагаю ему заказать еду и тут же взять ее с полки. Оператор снова кричит: «Заказ!»

В этот раз заказ с экологичной упаковкой. За дополнительные 20 гривен продукты сложат в бумажный пакет.

― Так, а в чем смысл, — спрашиваю я, — если овощи все равно будут в целлофановых пакетиках?

― Ну, нет, — говорит Вячеслав, — все пакетики будут бумажные, а их потом кладешь в бумажный большой. Никакого пластика.

Нехотя беру новую пару перчаток, пытаюсь их натянуть — они рвутся, достаю новые — снова рвутся. Моргунов жует круассан:

― Давай-давай, надевай перчаточки и все по новой.

― Тебе, я так понимаю, черепашек не жалко, — говорю я, — заказ у нас экологичный, а перчаток я перевел на три океана.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Теперь мой заказ «игрушечный», Вячеслав предлагает без списка рандомно набрать продуктов и попробовать уложиться в три минуты. Включаю таймер и бегу с корзиной в зал. По пути хватаю литровую бутылку молока, банку газировки, заправку для борща, соленые огурцы и, зачем-то, упаковку собачьего корма (сработал отцовский инстинкт — вспоминаю, что нужно купить своей таксе корм). Решаю, что мясо брать не буду, потому в дальний зал не иду. Моргунов смеется:

― Возьми ананас, красиво будет.

Лезу в холодильник с фруктами, выбираю ананас — они все большие, сую его в корзину, хвост ананаса предательски торчит. Затем набираю в бумажный пакет лук.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Иду с этим всем к кассе, смотрю еще раз на соленые огурцы, молоко и собачий корм и беру упаковку туалетной бумаги с четырьмя рулонами. Высыпаю все это на стол, Вячеслав смеется:

― Интересный у тебя набор получается.

― Ничего лишнего, — отвечаю, — тут все по делу.

«Пикаю» продукты, пакую и несу к рюкзаку курьера. Все это время по залу бегают сборщицы заказов, периодически заходят и выходят курьеры. Смотрю на таймер — 9 минут. Хорошо, что этот заказ не настоящий, а то курьеру пришлось бы успеть довезти его за 6 минут. Доставлять все быстро помогают электровелосипеды. Они ездят быстро и легко объезжают пробки по дворам.

― Заказывать продукты можно точно по весу, — объясняет Вячеслав, — перед отправкой мы проверяем, совпадает ли вес с тем, что заказал клиент.

Сергей Моргунов / «Бабель»

В час дня в магазине пересменка курьеров. Моя работа на сегодня закончилась, со всеми перипетиями я успел собрать два заказа, один из которых не настоящий, а второй с нарушением нормативов.

― Научитесь, — говорит администратор, — у нас, кстати, рабочие места есть и курьеры нужны, так что велкам.

― Да, я подумаю, — отвечаю я, — наконец-то будет нормальная работа, а не вот это вот все.