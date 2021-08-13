Онлайн-супермаркет Cooker собирает заказ за три минуты, а доставляет за двенадцать. «Бабель» тоже попробовал собрать заказ: получилось не очень быстро, но зато весело — репортаж
- Автор:
- Евгений Спирин
- Дата:
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Онлайн-супермаркет Cooker начал принимать заказы в декабре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса люди все больше стали заказывать продукты в интернете и пользоваться сервисами доставки. Тогда собственник SMK Group Денис Парамонов придумал стартап — доставку продуктов «в один клик». Сначала курьеры Cooker привозили заказы за полчаса. Но потом открыли дополнительные «облачные» магазины, оптимизировали работу и свели время доставки до 15 минут. Теперь у сервиса 16 таких магазинов, которые покрывают весь Киев. Сборщики заказов должны уложиться в 3 минуты с момента подтверждения на сайте, а курьеры — за 12 минут довезти до дверей клиента. Прежде чем рекомендовать этот сервис вам, главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин один день поработал в таком магазине, а фотограф Сергей Моргунов все это снял и заставил его сфотографироваться с ананасом. Собрать заказ за такое время, как это делают в Cooker, у Спирина не получилось, но зато теперь вся редакция знает, где быстро заказать еду и вино, если лень идти в магазин.
Мы с Cooker договариваемся, что на работу приеду к десяти утра. «Облачная» кухня, куда меня «устроили» поработать на один день, находится на улице Ахматовой — это Позняки, спальный район Киева на левом берегу Днепра. В начале десятого сажусь в такси. Водитель-иранец говорит, что ему очень нравится Киев — красиво, но Позняков он немного боится. Как-то у него сел телефон, и без навигатора он блукал среди одинаковых домов больше получаса. Спустя 30 минут мы с Моргуновым приезжаем по адресу, вокруг — те самые похожие многоэтажки. По адресу ― длинный дом на несколько десятков подъездов. У входа меня должен ждать управляющий Вячеслав. Но никаких табличек или указателей на доме нет. Обходим его по кругу, наконец замечаем несущегося на велосипеде курьера. Идем за ним и в торце дома видим еще несколько таких же фирменных электровелосипедов с надписью Cooker. Звоню Вячеславу, у него отключен телефон.
― Может, пойдем булок купим, есть хочется, — говорит Моргунов.
― Так там внутри закажешь и поешь, ― отвечаю я.
В это время открывается железная дверь, из нее выходит мужчина в джинсах, белой рубашке и очках.
― А вы, наверное, ко мне?
― А вы, наверное, Вячеслав, — отвечаю, — я вам звоню, а у вас телефон выключен.
― Да тут такие стены в доме, что связи нет совсем. Проходите.
Заходим внутрь, сразу на входе маленький ресепшн, за компьютером сидит парень в фирменной майке.
Дальше, направо, комната. Она заставлена стеллажами, на них продукты — соусы, крупы, кофе, сладости, у стены несколько холодильников с замороженными полуфабрикатами, в торце проход в еще одно помещение — там алкоголь и сигареты. Словом, все как в маленьком супермаркете у дома, только внутри нет покупателей. Спрашиваю, давно ли запустился сервис.
― Сначала мы запускались как интернет-магазин мясных деликатесов, — говорит Вячеслав, — но потом решили, что нужно развиваться и делать онлайн-супермаркет. Начали в карантинный год с 6 станций, сейчас их уже 16. Система работает так: клиент выбирает на сайте, что хочет заказать, потом заказывает, мы тут же видим список, за три минуты его собираем и еще за 12 привозим по адресу. Первая версия бизнес-модели Cooker была с доставкой за 30 минут, но в мире развивается концепция урбанистики, где есть понятие «доступность всех сервисов за 15 минут», поэтому Cooker 2.0 в июне стартовал с 15 минутами, как аналогичные проекты в мире.
― А что, если курьер не успел за 12 минут привезти, — говорю я, — его бьет током?
― Током не бьем, мы гуманисты. Нет, ну всякое бывает, пробка, ремонт на дороге, колесо пробил. Это же город. Но у нас радиус доставки вокруг станции — 3 километра. Так что за 15 минут вполне возможно доставить.
Вячеслав смущается, говорит, что не готовился отвечать на вопросы, и показывает на часы — уже 10:25, мне пора становиться на сборку заказов. Захожу переодеться в униформу в комнату для курьеров. Она небольшая, у окна стол с микроволновкой и чайником, вдоль стен — железные шкафчики для вещей. Надеваю фирменную майку и выхожу в зал. Там уже носятся работники. Носятся в буквальном смысле — быстро бегают с тележками между рядами с продуктами, комплектуют заказы.
С ресепшена кричит оператор: «Заказ!» Это значит, что мне нужно бежать к нему, забрать список и принять заказ на сборку. Мой перечень довольно длинный.
- Куриное филе
- Стейки
- Две бутылки виски
- Банка растворимого кофе
- Литр минеральной воды без газа
- Филе лосося
- 700 грамм бананов
- Килограмм лука
- Килограмм картофеля
- Сырники
- Паста с курицей
- Майонез 67%
- Литровый пакет молока 1%
- Десяток яиц.
Чтобы собрать весь заказ, у меня есть три минуты, у курьера будет 12 минут, чтобы его довезти. Включаю таймер и смотрю на список.
Напротив каждого товара стоит код, он обозначает группу товаров, таким же кодом помечены стеллажи с продуктами. Например, стеллаж 1.2 — это куриные филе и отбивные. Надеваю перчатки — это непросто, они маленького размера, а мои пальцы — нет. В углу беру двухъярусную тележку — нижняя корзина для тяжелого, верхняя для того, что легко помять, например, для помидоров. Начинаю с филе и стейков. Они находятся в комнате-холодильнике. Бегу туда, внутри уже несколько человек — собирают другие заказы. Ищу нужный мне стеллаж в надежде на то, что все продукты со своим кодом и найти их легко. Но оказывается, что на полке целые стопки с куриными полуфабрикатами — и все они разные. Растерянно перебираю упаковки с мясом. Коллеги смеются.
― Что, не получается найти? Там же на бумажке штрих-код написан, — говорит одна из работниц, — смотри на упаковке и потом на бумаге. Со временем запомнишь их.
Нахожу нужное и иду к овощам. В другой комнате — несколько полок с картофелем и луком. Набираю по килограмму на глаз в пакеты и вижу под полкой ящики с бананами. Отрываю штук семь и пытаюсь засунуть их в пакет. Проходящая мимо меня работница цокает:
― Бананы никто в пакеты не фасует, они просто так, зачем плодить пластик?
Ладно, загружаю свою добычу в телегу и бегу в зал с алкоголем. Мне нужно найти две бутылки виски определенной марки и выдержки. На таймере уже 7 минут, мое время вышло 4 минуты назад. В «алкогольно-табачном» все довольно просто: хотя позиций много, все бутылки выставлены этикетками наружу, потому легко найти нужные. После поворачиваю в главный зал — там кофе, вода и сырники. Хватаю банку с растворимым кофе и бутылку воды, бегу к холодильникам. Тут опять та же история, что и в мясном: много одинаковых на вид коробок с полуфабрикатами, попробуй найди среди них сырники с изюмом. Пока я копался в холодильнике, вспомнил, что забыл взять филе лосося — значит, снова нужно бежать в большую комнату с мясом и рыбой. Все время за мной ходит фотограф Сергей Моргунов, а вокруг нас бегают работники центра. Мы явно мешаем им собирать заказы.
Вообще, в Cooker хотят расширить список до 6 000 артикулов. Эта бизнес-модель совсем молодая, в мире она называется Quick commerce, то есть покупка в один клик. Сети постоянно соревнуются между собой, кто быстрее довезет продукты покупателю. У одного из самых больших таких сервисов — берлинского Gorillas — доставка занимает 10 минут. У киевского Cooker — 15.
На моем таймере 11 минут, все, что было в списке, уже в тележке. Следующий шаг — взвесить овощи, наклеить на мясо наклейки, «пропикать» товар сканером и упаковать все в большой пакет. Бегу с тележкой к столу с весами и сканером. Выкладываю все и начинаю «пикать». Одна из бутылок виски не распознается системой. Приходится вводить цифры со штрих-кода вручную. Подходит Вячеслав:
― Ты бананы из неликвида взял. Придется поменять.
Кто же знал, что эти бананы уже нельзя брать — с виду они вполне нормальные, только местами черная кожура. Бегу менять бананы, у полок с овощами скучает курьер, который ждет мой заказ. Мы с ним — команда, в которой один нормальный, а второй приносит эстафетную палочку последним. Пока я нахожу нормальные бананы и упаковываю весь набор, пищит таймер. Прошло 15 минут, мой заказ должен был быть у клиента. Несу пакет к полкам, на которых стоят сумки курьеров. Они тоже стоят определенным образом, чтобы можно было сразу взять и ехать по адресу. Вячеслав показывает на часы.
Руки в перчатках вспотели, кажется, из них можно выливать воду, маска на лице тоже вся промокла. С трудом стягиваю перчатки, Моргунов жалуется, что голодный. Предлагаю ему заказать еду и тут же взять ее с полки. Оператор снова кричит: «Заказ!»
В этот раз заказ с экологичной упаковкой. За дополнительные 20 гривен продукты сложат в бумажный пакет.
― Так, а в чем смысл, — спрашиваю я, — если овощи все равно будут в целлофановых пакетиках?
― Ну, нет, — говорит Вячеслав, — все пакетики будут бумажные, а их потом кладешь в бумажный большой. Никакого пластика.
Нехотя беру новую пару перчаток, пытаюсь их натянуть — они рвутся, достаю новые — снова рвутся. Моргунов жует круассан:
― Давай-давай, надевай перчаточки и все по новой.
― Тебе, я так понимаю, черепашек не жалко, — говорю я, — заказ у нас экологичный, а перчаток я перевел на три океана.
Теперь мой заказ «игрушечный», Вячеслав предлагает без списка рандомно набрать продуктов и попробовать уложиться в три минуты. Включаю таймер и бегу с корзиной в зал. По пути хватаю литровую бутылку молока, банку газировки, заправку для борща, соленые огурцы и, зачем-то, упаковку собачьего корма (сработал отцовский инстинкт — вспоминаю, что нужно купить своей таксе корм). Решаю, что мясо брать не буду, потому в дальний зал не иду. Моргунов смеется:
― Возьми ананас, красиво будет.
Лезу в холодильник с фруктами, выбираю ананас — они все большие, сую его в корзину, хвост ананаса предательски торчит. Затем набираю в бумажный пакет лук.
Иду с этим всем к кассе, смотрю еще раз на соленые огурцы, молоко и собачий корм и беру упаковку туалетной бумаги с четырьмя рулонами. Высыпаю все это на стол, Вячеслав смеется:
― Интересный у тебя набор получается.
― Ничего лишнего, — отвечаю, — тут все по делу.
«Пикаю» продукты, пакую и несу к рюкзаку курьера. Все это время по залу бегают сборщицы заказов, периодически заходят и выходят курьеры. Смотрю на таймер — 9 минут. Хорошо, что этот заказ не настоящий, а то курьеру пришлось бы успеть довезти его за 6 минут. Доставлять все быстро помогают электровелосипеды. Они ездят быстро и легко объезжают пробки по дворам.
― Заказывать продукты можно точно по весу, — объясняет Вячеслав, — перед отправкой мы проверяем, совпадает ли вес с тем, что заказал клиент.
В час дня в магазине пересменка курьеров. Моя работа на сегодня закончилась, со всеми перипетиями я успел собрать два заказа, один из которых не настоящий, а второй с нарушением нормативов.
― Научитесь, — говорит администратор, — у нас, кстати, рабочие места есть и курьеры нужны, так что велкам.
― Да, я подумаю, — отвечаю я, — наконец-то будет нормальная работа, а не вот это вот все.