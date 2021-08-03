Завтра начнется 10-й Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов. У вас еще есть шанс приобрести билеты! Вот 10 короткометражек, на которые стоит обратить внимание

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Бандус Екатерина / «Бабель»

С 4 по 8 августа состоится 10-й Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF). В программе фестиваля — 29 тематических кинопрограмм, в которые вошли 179 короткометражных лент со всего мира. Среди главных тем фестиваля — феминизм, гендерная и национальная идентичность, любовь и джентрификация. «Бабель» собрал 10 самых интересных фильмов внеконкурсной программы — от драмы Самеха Алаа «Боюсь забыть твое лицо», которая получила главную награду Каннского кинофестиваля, до фильма Наримана Алиева «Без тебя» — и подсказывает, на что обратить внимание. Абонементы и билеты на фестиваль можно приобрести здесь.

Драма «Боюсь забыть твое лицо»

Программа: Фестивальные хиты. Блок І

I Am Afraid to Forget Your Face / режиссер — Самех Алаа / в главных ролях — Нурхан Ахмед, Сеиф Хамеда / продолжительность — 15 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,2.

О чем фильм. Адам не видел свою возлюбленную уже больше двух месяцев. На 82-й день он отправляется в опасное путешествие, чтобы снова с ней встретиться. Драму «Боюсь забыть твое лицо» признали лучшим арабским короткометражным фильмом на кинофестивале в Эль-Гуне. Лента также стала первым египетским фильмом, получившим главную награду Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм.

Драма «Дастин»

Программа: Фестивальные хиты. Блок I

Dustin / режиссер — Наиля Гиге / в главных ролях — Дастин Мухвиц, Феликс Марито / продолжительность — 20 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,2.

О чем фильм. Трансженщина Дастин, ее парень Феликс и их друзья Рая и Хиан развлекаются на рейве на старом складе. Они танцуют и употребляют наркотики. В конце концов, ситуация выходит из-под контроля. Четырех друзей выгоняют из клуба. Однако, для Дастин и ее друзей вечеринка только начинается. В 2020 году «Дастин» вошел в программу Недели критики Каннского кинофестиваля, однако из-за пандемии коронавируса показ отменили. На Международном кинофестивале в Торонто лента выиграла премию IMDbPro Short Cuts Award как лучший международный короткометражный фильм.

Драма «Филипиньяна»

Программа: Фестивальные хиты. Блок ІІ

Filipiniana / режиссер — Рафаэль Мануэль / в главных ролях — Саншайн Теодоро, Элль Веласко / продолжительность — 24 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,2.

О чем фильм. Изабель — новая работница на поле для гольфа. Девушка только разбирается в своих обязанностях, но чем больше времени она проводит на работе, тем больше осознает, что мир гольф-клуба отражает социальное устройство Филиппин, с огромным разрывом между богатыми и бедными. «Филипиньяна» — фильм-победитель кинофестиваля Short Shorts Film Festival & Asia, который проводился в этом году в Токио в гибридном формате. В 2020 году лента получила Серебряного медведя — Гран-при жюри Берлинале.

Роуд-муви «Без тебя»

Программа: Украинский короткий метр: становление

Sensiz / режиссер — Нариман Алиев / в главных ролях — Февзи Билялов, Ремзи Билялов / продолжительность — 14 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,2.

О чем фильм. Двое мужчин едут на день рождения старшего брата. В пути машина ломается. Шансов найти помощь — немного, поэтому братья решают пройти остаток пути пешком. Алиев посвятил фильм брату, погибшему в автокатастрофе. В съемках принимали участие его родственники. Премьера «Без тебя» состоялась в феврале 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

Трагикомедия «Выпускʼ97»

Программа: Украинский короткий метр: становление

Graduation'97 / режиссер — Павел Остриков / в главных ролях — Александр Пожарский, Олеся Островская / продолжительность — 19 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,9.

О чем фильм. Роман живет в провинциальном городке и зарабатывает на жизнь тем, что ремонтирует телевизоры и продает антенны. Его жизнь довольно одинокая, однако все меняется, когда в город возвращается его одноклассница Люда. Роман давно в нее влюблен и пытается сделать все возможное, чтобы не потерять ее снова. Мировая премьера картины состоялась в 2017 году на 8-м Одесском международном кинофестивале. Она получила главный приз в национальной короткометражной программе.

Драма «Любовник из Манилы»

Программа: Любовное настроение

Manila Lover / режиссер — Йоханна Пююккьо / в главных ролях — Анджели Баяне, Ойвинд Брандтсег / продолжительность — 27 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,8.

О чем фильм. Норвежец Ларс сбегает от своих финансовых проблем в столицу Филиппин Манилу. Здесь он знакомится с местной женщиной Эбигейл. Мужчина влюбляется и делает Эбигейл предложение, однако она не спешит связывать с ним жизнь. Премьера ленты состоялась в 2019 году, на Неделе критики Каннского кинофестиваля.

Сатирическая комедия «Последствия феминизма»

Программа: Пионер кино: Алис Ги-Блаше

Les résultats du féminisme / режиссер — Алис Ги-Блаше / в главных ролях — актеры неизвестны / продолжительность — 7 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,6.

О чем фильм. «Последствия феминизма» — один из самых известных фильмов первой женщины-режиссера Алис Ги-Блаше. Снятый в 1906 году, он показывает общество, в котором гендерные роли — нестандартные. Мужчины шьют, стирают белье и ухаживают за детьми, в то время как женщины пьют алкоголь, читают газеты и дерутся из-за мужчин. Всего в программе фестиваля 13 фильмов Алис Ги-Блаше, снятых в период между 1898 и 1907 годами.

Драма «Кто является женщиной?»

Программа: FEM* RIOT

Hva er en kvinne? / режиссер — Марин Хоскйольд / в главных ролях — Мина Аллетэ Ховик, Ева Юханссон, Луиза Левенберг / продолжительность — 14 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,9.

О чем фильм. Один из самых ярких фильмов программы FEM* RIOT фокусируется на проблеме гендерной идентичности. В основе сюжета — ситуация в женской раздевалке. Одна из посетительниц просит трансгендерную женщину уйти. После этого начинается дискуссия о том, может ли человек, родившийся мужчиной, быть настоящей женщиной.

Анимационный хоррор «Собаки-призраки»

Программа: Анимационное безумие

Ghost Dogs / режиссер — Джо Каппа / в главных ролях — Джо Каппа, Шейн Дуган, Оливия Кармел / продолжительность — 11 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7.

О чем фильм. «Собаки-призраки» — одиннадцатиминутный абсурдистский хоррор о собаке, которая попадает в новую семью. Оставшись одна дома, она бродит по пустым комнатам, где встречает призраков других собак, которые были любимцами ее хозяев. Премьера ленты состоялась в 2021 году, на кинофестивале Sundence. Фильм получил хорошие отзывы критиков не только за искусную анимацию, но и за продуманный сюжет.

Драма «Невиданная река»

Программа: Сквозь Вьетнам

The Unseen River / режиссер — Фам Нгок Лан / в главных ролях — Мин Чау, Хоанг Ха / продолжительность — 23 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,5.

О чем фильм. Меконг — одна из крупнейших рек Азии. The Unseen River фокусируется на трех связанных с ней историях: о молодой паре, которая посещает футуристический храм, о двух влюбленных, случайно отыскавших друг друга через 30 лет после разлуки, и о черно-белом щенке. В 2021 году The Unseen River номинировали на Специальный приз жюри за короткометражный фильм на Sundance Film Festival. В прошлом году картина также получила ряд номинаций на Международном кинофестивале в Локарно, Нью-Йоркском кинофестивале и Международном кинофестивале в Чикаго.

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