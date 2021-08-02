Власть сменила руководство СБУ, Минобороны и Генштаба. Это «зрада» или начало реформ? Короткий эксплейнер
- Авторы:
- Оксана Коваленко, Катерина Коберник
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Alice Igins / «Бабель»
В июле президент Владимир Зеленский и Кабинет министров сменили руководство многих силовых ведомств. Сначала — главу Службы внешней разведки, место Валерия Кондратюка занял Александр Литвиненко. Потом — министра внутренних дел Арсена Авакова. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. В последнюю неделю июля серьезные кадровые перестановки произошли в Службе безопасности Украины, Генеральном штабе и Министерстве обороны. Чтобы понять, почему Зеленский решил менять руководителей силового блока, корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила с несколькими источниками в СБУ, Генштабе, Минобороны, Офисе президента, а также с пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым, депутатом комитета по нацбезопасности ВР Федором Вениславским и источниками во фракции «Слуга народа». Вот коротко о кадровых перестановках в силовом блоке.
Служба безопасности Украины
Кого уволили?
- Первого заместителя главы СБУ — главу Антитеррористического центра Руслана Баранецкого;
- начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова;
- руководителя главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Андрея Трыпилку;
- замглавы СБУ — начальника главуправления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
- начальника управления СБУ Черновицкой области Виталия Монастырецкого;
- начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Алексея Корнийчука.
Кого назначили?
Место первого замглавы СБУ — начальника Антитеррористического центра занял Сергей Андрущенко. До этого он был заместителем главы СБУ. На другие освободившиеся должности пока никого не назначили.
В чем суть перестановок?
Президент недоволен тем, как в СБУ боролись с контрабандой. «То, что есть вопросы к Наумову, — это же не секрет», — говорит пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По этой же причине уволили Трыпилку и Монастырецкого. Монастырецкий возглавлял одну из приграничных областей, и к нему тоже были вопросы по борьбе с контрабандой, говорит источник «Бабеля» в СБУ. Увольнение Корнийчука, по словам того же источника, — обычная ротация.
Василия Малюка уволили из-за грядущей реформы Службы безопасности. В сентябре должны принять новый закон об СБУ — служба лишится не свойственных ей функций: она больше не будет бороться с экономическими преступлениями и расследовать коррупцию.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорит: президент хочет, чтобы к моменту принятия нового закона об СБУ служба соответствовала закону. Это значит, что освободившиеся должности к сентябрю, скорее всего, сократят.
Почему уволили Баранецкого, источники «Бабеля» не говорят.
А что глава СБУ Иван Баканов?
Источник «Бабеля» в СБУ считает, что в сентябре Баканова уволят — он тоже не отвечает выписанным в новом проекте закона требованиям к главе СБУ. Согласно документу, руководитель спецслужбы должен иметь 15-летний стаж работы и минимум пять лет отработать на руководящих должностях. У Баканова проблемы с последним пунктом. Первую руководящую должность он получил 22 мая 2019 года, став замглавы СБУ. Наши источники в СБУ предполагают, что Баканов может перейти работать в Генпрокуратуру.
Вооруженные силы Украины
Кого уволили?
- Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака;
- начальника Генштаба Сергея Корнийчука;
- командующего Объединенными силами Владимира Кравченко;
- командующего Десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка.
Кого назначили?
Новым главнокомандующим назначили Валерия Залужного, который до этого возглавлял оперативное командование «Север», а также был замкомандующего Объединенными силами (бывший Штаб АТО). С ним будут работать новый начальник Генштаба Сергей Шаптала, который до этого был командующим оперативным командованием «Запад». А боевой генерал Евгений Мойсюк, которого президент уволил с должности командующего ДШВ, стал замначальника Генштаба. Командующим Объединенными силами стал Александр Павлюк, который до этого служил в Командовании сухопутных войск.
В чем суть перестановок?
Уже год между бывшим главнокомандующим Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном конфликт. Основная его причина ― в 2018 году приняли закон о нацбезопасности, и теперь непонятно, кто кого главнее. По закону главнокомандующий подчиняется министру обороны и президенту, но имеет право докладывать президенту напрямую, в обход министра. В итоге Хомчак игнорировал Тарана при принятии решений. Конфликт дошел до того, что при встрече они даже не здоровались. В феврале этого года президент вмешался и потребовал, чтобы все противоречия силовики решали непублично.
Но решить конфликт не удалось, и президент решил уволить Хомчака — его перевели на должность замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас в парламентском комитете по нацбезопасности разрабатывают законопроект, который четче разграничит полномочия главнокомандующего и министра обороны и (возможно) поможет избежать похожих конфликтов в будущем. Скорее всего, новый закон проголосуют в октябре или ноябре этого года.
Новые назначения Шапталы, Мойсюка и Павлюка ― это формирование команды под нового главнокомандующего — Валерия Залужного. И если с вопросом увольнения Хомчака тянули не меньше недели, то новых руководителей отбирали достаточно быстро.
Министерство обороны Украины
Кого уволили?
Трех замов министра обороны Андрея Тарана:
- Александра Миронюка;
- Игоря Халимона;
- Игоря Старобинского.
Миронюк и Халимон занимались обеспечением армии, а Старобинский отвечал за информационное направление.
Кого назначили?
Пока никого. Но, по информации «Бабеля», Таран уже назначил Халимона и Старобинского штатными советниками патронатной службы Министерства обороны.
В чем суть кадровых изменений
Формально решение об увольнении замминистра принял Кабмин. Неформально такие решения всегда согласовывает Офис президента. Поэтому увольнения в Минобороны прокомментировал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, заместители Тарана провалили свои направления: «Недовольны уровнем снабжения и обеспечения армии, причины — чисто бытовые: еда, обмундирование, оружие и информационное обеспечение».
Что будет с министром Андреем Тараном?
Собеседники «Бабеля» из Минобороны, депутат фракции «Слуга народа» и депутаты фракции «Европейская солидарность» предполагают, что осенью, когда парламент начнет работу, Тарана уволят с должности министра. Кто его заменит ― пока неизвестно.
Официальная позиция власти пока другая: «Только что президент был на полигоне в Житомирской области, там был Таран, и по их общению я не заметил, что Тарана планируют уволить», — сказал «Бабелю» Сергей Никифоров в четверг, 29 июня.
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