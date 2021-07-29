Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала. Бывшего соратника Папы Франциска обвиняют в растрате 350 миллионов евро пожертвований (спойлер: похоже, не обошлось без любви)

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Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images

Двадцать седьмого июля в Ватикане начался один из самых громких судебных процессов Святого престола. Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала. Бывшего соратника Папы Франциска, кардинала Джованни Анджело Беччу обвиняют в растрате 350 миллионов евро ватиканских средств — пожертвований от верующих на благотворительность, и злоупотреблении служебным положением. Вместе с ним в финансовых преступлениях обвиняют еще девять человек, среди которых итальянские брокеры, швейцарский юрист и загадочная «женщина кардинала». Она якобы потратила на дорогие отели и дизайнерские вещи деньги, которые Ватикан выделил на освобождение из плена католических монахинь и священников. «Бабель» рассказывает все, что известно о громком процессе.

В течение последних 10 лет кардинал Джованни Анджело Беччу был одним из самых влиятельных людей в Ватикане. Выходец с Сардинии, он начал свою службу на Святой престол еще в 1984 году, с тех пор работал с тремя понтификами: Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Беччу служил апостольским нунцием в Анголе и на Кубе. С 2011 до 2018 года работал в Государственном секретариате Святого престола, затем возглавлял Конгрегацию по канонизации святых. Беччу даже имел шансы стать следующим Папой. Однако в 2021 году его начали судить вместе с еще девятью людьми за финансовые махинации.

В основе обвинений — сомнительная сделка, заключенная Беччу в 2014 году. Тогда он работал заместителем государственного секретаря Святого престола по общим делам и распоряжался примерно 452 миллионами евро. Большая часть этих средств были пожертвованиями на помощь нуждающимся — так называемым денарием святого Петра. Беччу решил вложить их в роскошную лондонскую недвижимость.

В целом в этом нет ничего удивительного — Святой престол нередко покупает недвижимость в разных уголках мира, чтобы приумножить капитал. Сейчас в распоряжении Ватикана, кроме помещений дипломатических миссий, более пяти тысяч различных зданий: около четырех тысяч в Италии, остальные — за рубежом. Однако сделка, которую заключил Беччу, оказалась для Ватикана очень убыточной.

Государственный секретариат вложил 200 миллионов евро в фонд итальянского бизнесмена Рафаэля Минционе. Половину из этих денег Святой престол потратил на то, чтобы выкупить часть здания в престижном лондонском районе Челси. Остальные — инвестировал.

Решение было не самым лучшим. Уже в ноябре 2018 Ватикан потерял более 18 миллионов евро инвестиций и решил разорвать соглашение с Минционе. Для этого наняли посредника — брокера по имени Джанлуиджи Торци. Планировалось, что Торци заплатит Минционе примерно 47 миллионов евро и полностью выкупит здание в Лондоне от имени Ватикана. Все пошло не по плану — по данным обвинения, разделив с Минционе деньги, Торци отказался передавать право собственности на здание Святому престолу. Чтобы выкупить его, Ватикану пришлось заплатить еще 15 миллионов евро.

В 2019 году ватиканские следователи проверили документы Госсекретариата и службы финансовой информации и обнаружили много подозрительных деталей. Папа Франциск лишил Государственный секретариат возможности управлять финансами. Началось расследование — оно длилось два года и проводилось с помощью комиссий ОАЭ, Великобритании, Люксембурга, Словении и Швейцарии.

Большую часть этого времени Беччу был префектом Конгрегации по канонизации святых. Однако в сентябре 2020 года по просьбе Франциска подал в отставку. Более того, Беччу неожиданно отказался от всех прав, связанных с саном кардинала, в том числе от права голосовать в конклаве и избирать будущего Папу Римского.

Подробностей было немного — Беччу на пресс-конференции объяснил, что отставка связана с его инвестициями в благотворительную организацию в своем родном городе на Сардинии.

Новый кардинал Джованни Анджело Беччу перед визитом родственников. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 июня 2018 года. ANDREAS SOLARO / Contributor / Getty Images

В июле этого года расследование, наконец, завершили. По его результатам предъявили обвинения Беччу и еще девяти людям, среди которых уже упомянутые Минционе и Торци, а также секретарь кардинала Мауро Карлино, швейцарский юрист Рене Брюльхарт, бывший инвестиционный менеджер Ватикана Энрико Красса и консультант Ватикана Сесилия Маронья. Двадцать седьмого июля состоялось первое заседание по делу. Оно длилось всего пять часов, затем судейская коллегия назначила новую дату — 5 октября. Адвокатам дали три месяца, чтобы изучить материалы дела.

Десять человек и бизнесы, которые им принадлежат, обвиняют в 44 нарушениях. Больше всего обвинений выдвинули Торци и Минционе, причастным к лондонской сделке. Их обвиняют в вымогательстве, мошенничестве, присвоении и отмывании денег.

Много обвинений выдвинули и самому кардиналу. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением — он использовал деньги, выделенные на благотворительные цели, «для спекулятивных операций с высоким риском, несовместимых с волей доноров», попытке повлиять на одного из свидетелей и хищении денег.

Последнее касается не покупки лондонской недвижимости, а случая, когда кардинал перечислил 100 тысяч евро из средств Ватикана благотворительной организации своего брата на Сардинии. Беччу говорит, что деньги «ушли на благотворительность, а не его брату». Однако обвинение настаивает, что благотворительность здесь ни при чем, а брат кардинала воспользовался средствами, чтобы купить своей дочери квартиру в Риме.

Доказательств, что Беччу нажился на сделке между Ватиканом и Минционе, нет.

Однако кардинал также тесно связан с другой обвиняемой по делу — Сесилией Мароньей, которую итальянские СМИ окрестили «женщиной кардинала». В свое время Беччу нанял ее как «консультанта Ватикана по безопасности». С декабря 2018 года по июль 2019-го, когда кардинал был префектом Конгрегации по канонизации святых, он попросил Госсекретариат перечислить Маронье 575 тысяч евро. Официально деньги должны были пойти на освобождение католических монахинь и священников, которых держат в заложниках в разных странах. Вместо этого Маронья якобы потратила большую часть суммы на дорогие отели и брендовые вещи. Она, как и остальные обвиняемые, отвергает все обвинения.

Отрицает свою вину и сам кардинал Беччу. Он называет себя «жертвой махинаций» и настаивает на том, что не причастен ни к каким финансовым схемам и докажет миру свою невиновность. Какой приговор могут получить Беччу и другие подсудимые, если их признают виновными, — пока неизвестно. Как бы там ни было, этот судебный процесс является беспрецедентным и стал возможен только благодаря реформам Папы Франциска. В апреле он постановил, что кардиналов и епископов могут судить наравне с остальными членами церкви. Так Беччу стал первым кардиналом с момента основания Ватикана, дело которого рассматривает не кассационный суд во главе с другим кардиналом, а Ватиканский трибунал, состоящий из судей-мирян. Их назначает понтифик, но они независимы от церкви.

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