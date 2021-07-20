Украина провакцинировала от ковида 6% населения. Другие страны больше? Некоторые — да, но всем мешают антивакцинаторы. Рассказываем, как правительства уговаривают делать прививки (платят деньги, разыгрывают Tesla или коров)

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Канада, Великобритания, Израиль уже провакцинировали более 65 процентов населения. США — около 55 процентов. Однако чем больше страны мира приближаются к коллективному иммунитету, тем заметнее замедляются темпы вакцинации. Правительства сталкиваются с самым сложным — убедить вакцинироваться тех, кто совсем не хочет этого делать. Для этого они придумывают различные поощрения — выдают денежные вознаграждения, марихуану и алкоголь, а еще устраивают лотереи, где можно выиграть что угодно — от Tesla до молодой коровы. «Бабель» рассказывает, как США, Греция, Румыния, Франция, Индонезия, Таиланд и Гонконг пытаются вакцинировать граждан, которые этого не хотят, и какая стратегия работает лучше всего.

США — одна из самых обеспеченных вакцинами от коронавируса стран. Несмотря на это, темпы вакцинации здесь довольно медленные. Сейчас прививки ежедневно получают в среднем 520 тысяч человек — это на 85 процентов меньше, чем в середине апреля.

Причина падения спроса прозаична. Как и в большинстве стран, все желающие уже вакцинировались. Невакцинированными остаются в основном те, кто скептически или откровенно негативно относится к прививкам.

Американским чиновникам это хорошо известно. Они пытаются изменить ситуацию и все же достичь коллективного иммунитета. В ход идут просветительские кампании и различные бонусы — денежные вознаграждения, оплачиваемые отпуска, бесплатные билеты на спортивные мероприятия.

Однако некоторые штаты уговаривают граждан более радикально. Они раздают марихуану, выдают купоны на алкогольные напитки и устраивают лотереи.

В Вашингтоне организовали кампанию Joints for Jabs. Все, кому исполнился 21 год, до 12 июля могли получить за прививку косяк марихуаны.

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В Коннектикуте, Луизиане и Миннесоте попытались поощрить людей вакцинироваться при помощи бесплатного алкоголя. Всем, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, выдавали купон на алкогольный напиток, который можно приобрести у партнеров акции.

А еще в США стали распространенными Vax-a-Million — специальные «коронавирусные лотереи». Их разыгрывали в Огайо, Арканзасе, Западной Вирджинии и других штатах. Главный приз лотереи в каждом штате составлял полтора миллиона долларов. Однако можно было выиграть и другие призы.

Например, оружие. В лотерее, которая прошла в Западной Вирджинии, разыгрывали грузовик с уникальным дизайном, пожизненные лицензии на охоту и рыбалку, пять кастомных охотничьих ружей и дробовиков, а еще — билеты на отдых в государственных парках.

При помощи лотерей заставить людей вакцинироваться пытаются и в Гонконге. Району длительное время удавалось держать пандемию под контролем при помощи закрытых границ, правил социальной дистанции, отслеживания контактов и масштабного тестирования на ковид.

Прививки от коронавируса начали делать в феврале. Местные власти надеялись быстро провакцинировать 70 процентов населения и снова открыть границы.

План провалился. С февраля по май 2021 года в Гонконге вакцинировали только 18 процентов населения. Из-за низкого риска инфицирования жители Гонконга просто не хотели вакцинироваться.

Пытаясь изменить ситуацию, гонконгские компании начали устраивать для вакцинированных лотереи и разыгрывать драгоценные призы.

Член консультативной группы по вопросам вакцинации от коронавируса в Гонконге Томас Цанг (слева) с коллегами на пресс-конференции. Гонконг, 31 мая 2021 года. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Вот самые интересные — 9 999 золотых слитков общим весом 11,33 килограмма, Tesla Model 3 Long Range стоимостью более 64 тысяч долларов, год бесплатного проживания в роскошных отелях Shangri-La, винтажный инкрустированный бриллиантами Rolex и редкостные чайные листья Да Хун Пао, один грамм которых стоит почти 1 400 долларов.

Стратегия, похоже, сработала. За последние полтора месяца в районе полностью провакцинировали почти 10 процентов жителей. Местные власти надеются, что если и дальше будут вакцинировать по 30 тысяч человек в сутки, к сентябрю иммунитет будет у 70 процентов населения. Однако не исключено, что на ускорение темпов вакцинации повлиял «Дельта»-вариант коронавируса, которого люди больше боятся.

В Индонезии поощрить людей к вакцинации пытаются при помощи домашних животных. Здесь коронавирус подхватили более 1,9 миллиона человек. Умерли 53 тысячи. Несмотря на все это, индонезийцы не спешат вакцинироваться.

Более 85 процентов населения страны — мусульмане. Многие из них, особенно люди пожилого возраста, считают, что вакцины опасны. Другие полагают, что препараты содержат ингредиенты, запрещенные исламом.

Местные власти пытаются опровергнуть дезинформацию. Между тем, в регионах придумывают способы поощрить людей пожилого возраста вакцинироваться. Один из самых оригинальных — в провинции Западная Ява. Там всем, сделавшим прививку, дарят цыплят.

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Похожая стратегия и в Таиланде. С начала пандемии коронавируса здесь зафиксировали более 345 тысяч случаев коронавируса и почти 2 800 смертей. Количество инфицированных стремительно растет. В воскресенье в Таиланде зафиксировали рекордные 9 418 случаев инфицирования. Вакцинация в стране началась поздно, только в июне 2021 года.

Чтобы поощрить людей вакцинироваться, в районе Мае Чаем провинции Чиангмай устроили лотерею. Она будет действовать в течение года. Еженедельно один вакцинированный сможет выиграть молодую корову. Уже есть победители. Среди них — 65-летний Ингам Тонгкам. По его словам, корова «это лучшая награда, которую только можно придумать».

В странах Евросоюза вознаграждения за вакцинацию пока менее распространены. Греции, как и многим странам, сложно провакцинировать молодежь. В правительстве решили поощрить ее деньгами.

Теперь все греки в возрасте от 18 до 25 лет могут получить после вакцинации дебетовую карту на 150 евро. Ее можно использовать для путешествий и различных культурных мероприятий. В стране надеются, что это поможет провакцинировать 80 процентов населения уже к осени.

В Румынии, где вакцинация также проходит медленно из-за недоверия к власти, население поощряют бесплатными мясными шариками. А центр вакцинации из рекламных соображений разместили в замке Дракулы.

Эпидемиолог Стефан Репеди с медсестрой уговаривают жительницу деревни вакцинироваться. Румыния, 13 мая 2021 года. DANIEL MIHAILESCU / Contributor

Но самой действенной стратегией вакцинации является не поощрение, а принуждение. Яркий пример — Франция. По меньшей мере 55 процентов населения страны уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Эти показатели лучше, чем в большинстве стран Евросоюза. Однако в последнее время темпы вакцинации начали замедляться.

В ответ на это Франция сделала обязательной вакцинацию всех работников медицинской сферы — врачей, медсестер, волонтеров и др. Они должны привиться до сентября 2021 года. В противном случае им будут выписывать штрафы.

Для всех слоев населения ввели дополнительные ограничения. С августа без негативного ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации нельзя будет посещать фестивали, рестораны, театры и больницы, а еще — путешествовать самолетами или поездами дальнего следования.

Решение французских властей привело к массовым протестам — в прошедшие выходные более 100 тысяч человек в разных городах Франции митинговали против «принудительной вакцинации». Однако стратегия работает — только в первый день после объявления новых ограничений, 13 июля, на вакцинацию первой дозой записалось рекордное количество французов — 926 тысяч.

Мужчина прививается вакциной от Pfizer-BioNTech. Париж, 15 мая 2021 года. GEOFFROY VAN DER HASSELT / Contributor / Getty Images

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