Депутата Николая Тищенко власть отправила на Закарпатье. Там он воюет с главой ОГА, дружит с контрразведчиком и ждет извинений от Порошенко. Один день с «ревизором президента». Эпизод первый

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Коротко представить Николая Тищенко невозможно. Он народный депутат «Слуги народа» (СН), замглавы одноименной фракции, в прошлом ведущий популярной программы «Ревизор» и ресторатор. Раньше Тищенко возглавлял киевскую ячейку «слуг» и хотел стать мэром Киева, но на выборы фракция СН отправила депутата Ирину Верещук. Еще Тищенко близкий друг и кум главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и один из самых известных депутатов парламента. Вокруг него всегда много скандалов: часть из них он создает сам, часть находят журналисты. Например, программа «Схемы» рассказала о громком праздновании дня рождения жены Тищенко во время карантина. А Bihus.Info считает, что сестра Тищенко Юлия и ее муж Герман Блинов имеют отношение к схемам при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. После очередного скандала оппозиция и враги Тищенко внутри фракции, а таких немало, ждут, что его накажут или понизят. В конце марта Тищенко действительно потерял одну из своих должностей — он ушел из киевской ячейки «слуг» и тут же возглавил закарпатскую. Чем он там занимается, в Киеве понимают немногие. Если судить по соцсетям, одним из главных своих достижений Тищенко считает открытие аэропорта в Ужгороде. Теперь туда из Киева три раза в неделю летает самолет. На этом рейсе шеф-редактор «Бабеля» Катерина Коберник вместе с Тищенко отправилась на Закарпатье и провела с ним один рабочий день — пятое июля. Он был похож на съемки «Ревизора» — динамично, временами смешно и очень много Тищенко.

Народный депутат «Слуги народа» Николай Тищенко. Михаил Мельниченко / «Бабель»

Тищенко и Киев

В девять утра в зале внутренних рейсов аэропорта «Борисполь» людно. Еще месяц назад тут было трудно найти человека без маски, сейчас таких примерно половина. Справа от входа — небольшое кафе. Рядом сидит глава парламентского комитета по энергетике, «слуга народа» Андрей Герус. Он тоже летит на Закарпатье. Шестого июля там пройдет форум «Интеграция украинских и европейских энергорынков». Из-за форума на нашем рейсе в Ужгород sold out. Герус 22 апреля модерировал закрытое онлайн-заседание фракции «слуг» — там обсуждали день рождения жены Тищенко в киевском отеле Fairmont.

— Что тогда говорил Тищенко, как-то оправдывался, объяснял? — спрашиваю я Геруса.

— Не скажу, что он оправдывался. Говорил, что все было в отельном номере и по правилам карантина.

— А что во фракции думают о его назначении на Закарпатье?

Герус берет паузу и пару секунд обдумывает формулировку.

— Кто бы что ни говорил, Николай очень активный, там ему это пригодится, — это не ответ на мой вопрос, но нам пора на посадку.

Откровенно и, главное, публично говорить о Тищенко не готов не только Герус. Внутри фракции СН депутата многие не любят, но конфликтовать с ним публично не хотят или боятся. Самые популярные претензии: самовлюбленный, никого не слушает, бравирует связями с главой Офиса президента Андреем Ермаком, хамит, плохо разбирается в политике. За спиной однопартийцы Тищенко говорят, что на Закарпатье его послали от греха подальше — чтобы не создавал новые скандалы и не раздражал журналистов. В Киеве после этого стало спокойнее, а как на Закарпатье —кто знает, туда еще нужно добраться.

Теперь сделать это гораздо проще. С шестого июня из «Борисполя» в Ужгород три раза в неделю летает самолет. Запустить его пыталась и предыдущая власть. Команда президента Петра Порошенко открыла аэропорт в марте 2019-го, за несколько недель до первого тура президентских выборов, об этом написали СМИ, а уже через несколько дней после победы Владимира Зеленского рейс закрыли. Тищенко, который запуск самолета считает личной победой, любит рассказывать эту историю о «попередниках».

К трапу самолета Тищенко подъезжает на машине и заходит одним из последних. С ним в нос самолета проходят еще три человека — пресс-секретарь Анна Лавриненко, внештатный советник по Закарпатью Владимир Пригладь и помощница Эвелина Андриевская. Муж Натальи Валевской Пригладь на парламентских выборах 2019 года шел от 214 киевского округа, но проиграл. Сейчас возглавляет закарпатский филиал госпредпреприятия «Финансирование инфраструктурных проектов». Андриевская на местных выборах под номером 13 пробовала попасть в Киевсовет от «слуг» и тоже не прошла. В самолете Тищенко и Андриевская садятся рядом. Через 15 минут после взлета мы с Эвелиной меняемся местами. И начинаем сначала — как Тищенко попал в СН. На разговор у нас почти два часа. За это время из Киева можно долететь, например, до Черногории.

— Кто пригласил вас в команду «слуг» на [парламентских] выборах 2019-го?

— Был 219 округ. Там системно побеждал один депутат — Александр Третьяков. Шансы забрать округ были призрачные. Я изъявил желание поучаствовать в кампании, и мне поступило соответствующее предложение.

— Поступило предложение от кого, с кем конкретно говорили, с Ермаком?

— Говорил с ОП и с нашим штабом. Андрей… Борисович не принимал решение сам. С ним я не разговаривал — это был бы конфликт интересов.

Настоящий конфликт у кандидата в депутаты Тищенко случился с киевской командой мажоритарщиков от СН и их куратором Александром Ткаченко — с этого начались многие проблемы депутата. Часть этой команды имела отношение к медиахолдингу «1+1», партии УКРОП и крупному столичному застройщику Андрею Ваврышу (вот большой профайл о нем). Последний был близким другом тогдашнего главы ОП Андрея Богдана.

Бывший депутат от СН Александр Ткаченко (справа) и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан накануне парламентских выборов 2019 года. Соколовская Инна / УНИАН фото

— Почему у вас возник конфликт с Ткаченко и киевской командой?

— У нас с Сашей разная идеология, философия, подход к жизни. Наверное, все началось с телевидения.

Тищенко рассказывает, что в 2018 году, когда он был ведущим программы «Ревизор» на «Новом канале», его позвали на «1+1» участвовать в главном проекте канала «Танцы со звездами». Он согласился, но предупредил, что танцевать не умеет. Канал гарантировал ему определенное количество эфиров, но обещание не сдержал, и Тищенко быстро вылетел.

— Каким образом вам могли гарантировать эфиры, если за участников голосует независимое жюри и зрители?

— Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности.

Киевские мажоритарщики рассказывают другую историю — говорят, что Тищенко с самого начала смотрел на всех свысока, продвигал свои правила и никого не слушал. Тищенко утверждает, все было наоборот — он хотел играть в команде, но «плюсы» сразу начали его дискредитировать.

— Если так — кому вы мешали, какие причины?

— А какие причины войны канала с президентом?

— Ткаченко прошел в Раду по спискам власти. «1+1» точно не воевал с Зеленским во время президентской кампании. «Плюсы» все обвиняли в обратном.

— Послушайте, я же профессионал, у меня «Телетриумф», мне не нужно рассказывать, как работает телевидение. «Плюсы» думали, что они будут рулить президентом, но нашим президентом никто рулить не будет.

«Телетриумфа» как последнего аргумента у меня нет — спор окончен. Стюардесса приносит Тищенко завтрак — лосось со шпинатом, сыр и булку. Он предлагает поделиться.

— Давайте поговорим о вашей дружбе с Ермаком.

Тищенко вспоминает, что они познакомились в студенческие годы. В институте он тренировал сборную по дзюдо. Ермак как юрист обслуживал спортсменов. Тогда он работал в компании «Проксен». Ее руководитель [Александр] Задорожный их и познакомил.

— Мы как-то сразу сошлись, дополняли друг друга. Андрей перфекционист, ответственный. Человек, которого можно попросить и отвернуться, он сам все сделает и проконтролирует. Он очень галантный. Моя первая жена [Ирина Журавская] всегда говорила: «Он твой единственный друг, держись Андрея».

— Со стороны складывается ощущение, что вы когда-то спасли Ермаку жизнь, поэтому он вас постоянно прикрывает и защищает.

— Андрей Борисович меня не защищает. Наоборот, ко мне требования жестче, чем к остальным. Мне не прощается ничто. Он мой руководитель. Он дает мне четкие указания.

— Разве ваш руководитель не [Давид] Арахамия и [Дмитрий] Разумков?

— Вы правы. Корректнее сказать, он человек, который определяет вектор движения.

К креслу Тищенко подходит женщина и на английском представляется послом Хорватии в Украине — это Аница Джамич. Она дает нам свои визитки и дарит красные глянцевые сердечки с надписью Croatia. Тищенко на английском спрашивает, как долго она пробудет на Закарпатье, и обещает связаться. Когда посол уходит, он ищет, что бы подарить в ответ, но ничего не находит.

— Давайте вернемся к Ермаку. Его задевает, когда оппозиция называет его «рукой Кремля»? Зеленского, к примеру, такая критика расстраивает, — спрашиваю я.

— Это бред. Его это не трогает, он ледокол. Нам плевать на тявканье олигархических каналов. Оппозиция только говорить умеет.

Тищенко вспоминает любимую историю о том, как Порошенко на два месяца запустил самолет в Ужгород.

— А мы запустили реально, и у нас самый дешевый билет.

— Мой билет стоил 5 700 гривен в одну сторону, — возражаю я.

Примерно за те же деньги можно улететь в Париж.

— Это потому что вы брали день в день. А купили бы заранее, он бы стоил 800 гривен.

— А ваш сколько?

— 800 гривен.

Чтобы купить билет в Ужгород за эти деньги, бронировать его нужно за три месяца. Если за месяц, билет туда-обратно стоит три тысячи. Я сомневаюсь, что Тищенко планировал поездку так заранее и смотрю на него с недоверием. Тищенко отвечает на опережение.

— Я никогда в жизни не обманываю. Я лучше промолчу. Просто нужно любить Закарпатье, как мы, тогда билеты будут дешевле.

— Рейс пока убыточный?

— Прибыльный. Там, где Николай Тищенко, убытков не может быть.

За полтора часа я почти привыкла, что Тищенко часто говорит о себе в третьем лице и называет себя звездой. Он очень самолюбив и не скрывает это.

Разговор глушит объявление стюардессы: «… средняя цена билета — 1 600 гривен. При покупке за три месяца — от 679 гривен».

Скоро посадка, и мы заканчиваем с киевским периодом Тищенко. Он уверен, что мэром ему помешали стать «плюсы» и, возможно, Андрей Богдан.

— В политике так — с одной стороны нападаешь, с другой — идешь договариваться. С одной стороны Богдан воевал с Кличко, с другой сбивал Тищенко. По мне тогда била вся эта группа — [Александр] Дубинский, Ваврыш, «плюсы».

— Если вспомнили о Дубинском — это он автор анонимного Telegram-канала «Темный рыцарь». Этот канал часто вас критиковал, а «слуги» долго пытались найти автора?

— Там коллективный автор — около 15 человек. Это группа телеканала «1+1». Я не могу сказать уверенно, но это можно понять по манере написания постов.

Мы садимся в Ужгороде. Выход из самолета только через хвост, мы последние. Пока ждем своей очереди, стюардесса просит сфотографироваться с Тищенко. Дальше таких коротких фотосессий будет много. На Закарпатье ревизора Тищенко знают хорошо. Депутата Тищенко — меньше.

Катерина Коберник

Тищенко и Ужгород

На взлетной полосе нас забирает новый микроавтобус Merсedes. Все места занимает команда Тищенко — это семь человек. Среди них еще два бывших кандидата в Киевсовет по списку «слуг» — штатная помощница Юлия Загинай (79 место в списке) и внештатный Дмитрий Богдан (30 место). Загинай работала в ресторанах Тищенко, а Богдана подозревали в «минировании» Александровской больницы.

Пассажиров самолета автобус забирает прямо со взлетной полосы. Тищенко рассказывает, как непросто было все подготовить для запуска рейса. Мы выезжаем из аэропорта. Тищенко пересаживается в Audi A8, его место занимает наш фотограф Михаил Мельниченко. Он живет в Ужгороде. Дальше по плану открытие памятника, заселение в гостиницу, обед.

Депутат-мажоритарщик от СН Михаил Лаба (слева от Тищенко), Николай Тищенко, шеф-редактор «Бабеля» Катерина Коберник (справа от Тищенко). Михаил Мельниченко / «Бабель»

На самом деле памятник — это минискульптура «Дикий Запад Баффало Билла». Мы приезжаем в офис местного бизнесмена и мецената Андрея Пивня. Скульптура — его инициатива. В офисе Пивня прохладно, на улице больше 30 градусов — под кондиционерами все с удовольствием слушают историю о «Баффало Билле». Это американский шоумен начала прошлого века. В 1906 году его всемирно известный коллектив после гастролей в Лондоне, Париже и Вене заехал в провинциальный Ужгород. Прямо на площади он дал большое представление с ковбоями, настоящими индейцами, родео и стрельбой — всего 1 300 людей и животных. Минискульптура «Баффало» — одна из многих, которые появились в Ужгороде за последние годы. Но эта уникальная — впервые ее установили по закону, остальные — нет. Достижение кажется странным, но, когда Пивень рассказывает обо всех этапах согласований, становится понятно, почему пункт о законности вписали в пресс-релиз.

Минискульптура «Дикий Запад Баффало Билла» на набережной в Ужгороде. Фонд Андрія Півня / Facebook

— А почему вы раньше не могли это сделать? — на неплохом украинском спрашивает Тищенко.

Он как бы намекает, что сейчас время сказать «спасибо» новой власти. Пивень намек не понимает.

— А какая была расстановка сил раньше? Сейчас ведь она в пользу президента? — не сдается Тищенко.

— Сейчас расстановка сил в пользу позитивных изменений. Я рад, что сейчас есть ваша поддержка, и она важна. Спасибо вам, — выравнивается меценат.

Тищенко довольно улыбается. Весь диалог его помощницы снимают на видео и делают фото. Он профессионально работает на камеру и на нас с фотографом.

Тищенко интересуется, довольны ли местные детской железной дорогой в городе. Весь 2020 год она не работала, а в апреле 2021-го ее удалось перезапустить. Местные довольны, Тищенко — тоже. Дальше будут решать, что делать с Боржавской узкоколейкой.

Депутат Михаил Лаба, глава облсовета Алексей Петров (справа от Лабы) Николай Тищенко и бизнесмен Андрей Пивень (справа от Тищенко) открывают минискульптуру «Дикий Запад Баффало Билла». Михаил Мельниченко / «Бабель»

На открытии скульптуры на Киевской набережной — пара десятков человек. Стоять долго на жаре сложно. Тищенко говорит коротко. Рядом с ним — глава местного облсовета Алексей Петров и мажоритарщик от СН по Закарпатью Михаил Лаба. В офисе Пивня делегацию ждет фуршет. Но Тищенко, Лаба и Петров туда не возвращаются. Все вместе едем в облсовет.

Тищенко и политика

В старое историческое здание облсовета Тищенко заходит первым. Мы догоняем по длинным коридорам и, кажется, наматываем лишние круги. Вокруг десятки дверей и единственный в Украине лифт-патерностер. Он работает по принципу чертового колеса — 14 кабинок без дверей движутся по кругу без остановок. Заходить нужно на ходу. Покататься времени нет. Тищенко передвигается быстро, как в «Ревизоре», когда его поджимал хронометраж.

Михаил Мельниченко / «Бабель»

Мы заходим в большой зал. Там уже сидят Лаба, Петров, Тищенко и еще несколько человек.

— Так что, какая дальше программа? — спрашивает Тищенко.

Кто-то из помощников отвечает: обед, а потом Ужгородский замок.

— А мы не можем сначала к замку, а потом обедать? Работаем, потом обедаем. Никто не голодный, я надеюсь, — говорит Тищенко.

Они с Петровым пытаются обсудить важный вопрос, но так, чтобы мы не догадались, о чем речь. Через пару минут такого диалога, они и сами не понимают, кто что имеет в виду.

— А по администрации? — спрашивает Петров.

— А что по администрации? — не понимает вопрос Тищенко.

— У нас все понятно, а там что делаем?

— Там мы делаем, как договорились.

Очевидно, речь о Закарпатской облгосадминистрации. С ее главой Анатолием Полосковым у Тищенко конфликт. Помощник Владимир Пригладь пытается прервать разговор раньше, чем секретный план по администрации станет известен всем, но Тищенко продолжает.

Николай Тищенко и пресс-секретарь Анна Лавриненко в Закарпатском облсовете. Михаил Мельниченко / «Бабель»

— По этому вопросу у нас есть концепция. Мы взяли паузу. Сейчас с Давидом подготовим историю...

На этих словах Пригладь начинает громко кашлять, но Тищенко все равно слышно. Пригладь делает последнюю попытку и просит Петрова рассказать об успехах области. Тот рассказывает.

— Завтра мы должны поменять главу наблюдательного совета Чубирко Владимира.

— Подожди, получается так — до нашего приезда совет вообще не собирался? — спрашивает Тищенко, опять подсказывая правильный ответ: до его приезда тут все было плохо.

— Нет, он собирался периодически, — отвечает Петров.

— Но он был нерабочий, — не сдается Тищенко.

— Рабочий, — держится Петров. — Просто последняя сессия показала, что у нас в облсовете недееспособная коалиция.

Я хочу задать вопрос Петрову, он просит представиться. Он первый за полдня поинтересовался, кто я. Остальные отвечали на вопросы просто потому, что мы приехали с Тищенко. На остальных Петров не похож — в прошлом он главный контрразведчик страны. С 2017 по 2019 год — глава департамента контрразвездки СБУ. Потом — глава СБУ в Кировоградской области. С апреля по декабрь 2020 года возглавлял Закарпатскую ОГА, а теперь руководит облсоветом от «слуг». Очевидно, на Закарпатье генерал-майора послали не заниматься политикой, а в первую очередь — бороться с контрабандой и сепаратистами, но мы говорим о коалиции. О ее проблемах теперь знают и в Киеве.

Глава облсовета Алексей Петров и помощница Тищенко Эвелина Андриевская. Михаил Мельниченко / «Бабель»

Если коротко, в конце июня в облсовете произошла небольшая революция. Раньше в коалицию вместе со «слугами» входила «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батьківщина» Юлии Тимошенко и партия влиятельных местных бизнесменов «Родное Закарпатье». Облсовет 24 июня сменил глав постоянных комиссий, и союзники власти не получили ни одного кресла. Вместо них комиссии возглавили представители «Команды Андрея Балоги», ОПзЖ, «За майбутнє» и «Партии венгров Украины».

— У вас переформатировалось большинство? — спрашиваю я Петрова.

— Оно переформатировалось в сторону расширения. У нас было четыре фракции с контроверсийными идеологическими платформами, — аккуратно формулирует Петров.

— Добавились «венгры» и «Балога», — уточняю я.

— Они и еще «Майбах», неофициально нас поддерживает ОПзЖ. Надеемся, остается «Батьківщина». Пока не определились РЗ и «Евросолидарность». Но мы открыты для всех.

— Президент сказал сшивать страну — мы сшиваем, — подключается Тищенко. — Развеем миф — в этой коалиции нет ОПзЖ. Может быть, Порошенко… А как Порошенко зовут?

— Петр Алексеевич, — подсказывают ему помощники.

— Может быть, Петру Порошенко будет стыдно, может, его канал «Прямой» извинится за то, что они сказали, что Тищенко сделал коалицию с ОПзЖ. Это неправда. Тищенко никакой коалиции не делал — он не имеет права делать коалицию. Было бы неплохо, если бы сам Порошенко извинился перед Николаем Тищенко.

Михаил Мельниченко / «Бабель»

— Алексей, но вы сказали, что ОПзЖ вас неофициально поддерживает, — уточняю я у Петрова.

— Да, они всегда нас поддерживают. Они даже проголосовали за закон про коллаборационизм. Я говорил раньше, ОПзЖ — это неоднородная структура. Там есть разнополюсные депутаты, и они не поддерживают [Виктора] Медведчука. Они всегда поддерживали важные для региона решения, — объясняет Петров.

— Сейчас вам сложнее договариваться с «ЕС», чем с ОПзЖ?

— Конкретно сейчас — да, потому что они обижены. Но раньше эта фракция всегда поддерживала важные инициативы, они очень дисциплинированные, — говорит Петров голосом учителя младшей школы. Очевидно, он не хочет раздувать конфликт и окончательно расходиться с «ЕС».

— Они за должности боролись, нет должностей — не хотим участвовать в политической жизни, — заводится Тищенко. — Мы как команда президента берем на себя ответственность, и не нужно нам мешать.

Следующая важная политическая тема — Ласло Брензович. В Киеве его имя почти не знают, на Закарпатье он топ-политик — глава «Партии венгров Украины» и новый руководитель комиссии облсовета по вопросам развития бизнеса. В конце прошлого года у него дома и в офисах партии СБУ провела обыски. Подозрение Брензовичу не вручили, но следствие говорило о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и госизмене. При обысках якобы нашли материалы, которые пропагандируют этническую автономию на Закарпатье. Сразу после этого глава МИД Венгрии на заседании Североатлантического совета заявил, что Украина разжигает ненависть по отношению к венграм. С тех пор Брензович в Украине не появляется и живет в Будапеште.

Глава «Партии венгров Украины» Ласло Брензович. Михаил Мельниченко / «Бабель»

— Теперь Брензович член вашей коалиции — он может вернуться домой? — спрашиваю я.

Этот вопрос явно задевает всех собравшихся. Тищенко и Лаба говорят, что вину Брензовича пока никто не доказал, Петров ждет его на рабочем месте в облсовете.

— Вопрос был в другом: Брензович может вернуться в Украину?

— Если захочет — вернется, мы не можем на него влиять, — говорит Тищенко.

По его словам, главная проблема в том, что дело подвисло и непонятно, какие у силовиков претензии. Это злит руководство Венгрии. А Венгрия, напоминает Тищенко, член НАТО.

— А вы не можете добиться ответа от СБУ — это президентская вертикаль и у вас есть связи, — намекаю я на Петрова.

Тищенко говорит, что это сложный международный вопрос и так просто его не решить.

— Но есть другой вариант: СБУ держит на крючке Брензовича, чтобы его партия была сговорчивее. Популярная в Украине схема, — предполагаю я.

— Мы пришли во власть эти схемы искоренить, — быстро отвечает Тищенко.

Судя по ответам, Петров, Тищенко и Лаба не против возвращения Брензовича назад, и это вопрос времени.

Дальше Тищенко хвастает, как быстро власть завоевывает позиции в регионах.

— Мы, например, получили должность заммера Мукачево для «слуги народа».

— Заместителя главы райсовета, — поправляет его пресс-секретарь.

— Он заместитель, но еще будет и замом мэра. Это отдельно введенная должность для команды президента, — продолжает Тищенко.

В его словах что-то не сходится. На помощь традиционно приходит помощник Пригладь. Он говорит, что вопрос уже отработали — замом главы райсовета стал один человек, а замом мэра — другой. Получилась двойная «перемога», а Тищенко просто забыли доложить.

— Видите, у нас уже два человека, — резюмирует Тищенко.

Мы спускаемся по большой лестнице облсовета. Я говорю, жаль, не успели обсудить Виктора Балогу. Он отец мэра Мукачево, о котором говорил Тищенко, и один из тех, кто многие годы курировал регион.

— Я не знаю о Закарпатье Балоги, знаю о Закарпатье Тищенко, — отвечает Тищенко, который приехал на Закарпатье меньше четырех месяцев назад.

В этот момент мы проходим мимо стены с портретами всех глав местной ОГА. На одном из портретов — Виктор Балога.

Николай Тищенко у портрета бывшего главы Администрации президента Виктора Ющенко Виктора Балоги. Михаил Мельниченко / «Бабель»

Конец первой части. Во второй — Тищенко инспектирует большое лавандовое поле, небольшую сыроварню, пьет «лавандивку» и «крапивку», отвечает на вопросы о компаниях своей сестры и отношениях с Денисом Комарницким и Вадимом Столаром.