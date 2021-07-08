США и НАТО выводят войска из Афганистана. «Талибан» захватывает новые территории и уже контролирует треть страны. Что происходит? Рассказываем в фото и видео (с краткой хроникой конфликта)
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
- Дата:
-
Первого мая США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Германия, Латвия, Польша и Украина уже завершили операции в стране. Американские военные еще остаются в Афганистане, однако США уже вывели 90 процентов контингента и покинули авиабазу «Баграм», расположенную неподалеку от Кабула. В ответ на это «Талибан» развернул наступательную операцию. Боевики уже захватили территории во многих провинциях. Среди них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгис. Теперь они контролируют около трети территории страны. Официальный Кабул готовится к контратаке. Между тем афганские военные и мирные жители бегут в Таджикистан и другие страны. «Бабель» рассказывает, что сейчас происходит в Афганистане, в 15 фото и видео. И подает хронику 20-летнего конфликта.
Что происходит в Афганистане в течение последних 20 лет?
-
9/11
«Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, скрывающимся в Афганистане, организовывает в США несколько террористических актов. Среди них — нападение на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибают около 3 тысяч человек.
-
Нападение союзников
«Талибан», который пришел к власти в Афганистане после войны 1979—1989 годов, отказывается выдавать бен Ладена. Войска США и их союзников сбрасывают бомбы на базы «Талибана» и «Аль-Каиды» в Афганистане. Среди целей — города Кабул, Кандагар и Джелалабад.
-
Захват Кабула
Войска повстанческого объединения «Северный альянс» заходят в Кабул при поддержке союзников. «Талибан» отступает.
-
Новая конституция
После переговоров на Лойя джирге — всеафганском совете старейшин — в Афганистане принимают новую конституцию. Это позволяет в октябре 2004 года провести президентские выборы.
-
Хамид Карзай становится новым президентом
Хамид Карзай, лидер пуштунского клана Попалзай, становится президентом Афганистана. Он руководит страной в течение двух пятилетних сроков.
-
Британские войска прибывают в Гильменд
Британские войска прибывают в провинцию Гильменд — оплот талибов на юге страны.
-
США увеличивают военный контингент
Президент США Барак Обама увеличивает количество американских войск в Афганистане, чтобы они могли не только бороться с боевиками, но и защищать гражданских. На пике операции количество американских войск достигало 140 тысяч.
-
Смерть Усамы бен Ладена
Американские морские котики убивают Усаму бен Ладена в Пакистане. Тело главы «Аль-Каиды» хоронят в море.
-
Смерть Мухаммеда Омара
Основатель «Талибана» Мухаммед Омар умирает. Его смерть держат в тайне больше двух лет.
-
НАТО завершает боевые операции
НАТО завершает боевые операции в Афганистане. США выводят из страны тысячи военных. Оставшиеся — в основном обучают афганские силы.
-
«Талибан» активизируется
Талибы устраивают новые теракты. Среди них — нападение на здание парламента в Кабуле. Боевики «Исламского государства» начинают операции в Афганистане.
-
Новая статистика
Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что с 2014 года из-за боевых действий в стране погибло 45 тысяч военных.
-
Соглашение между США и «Талибаном»
США и талибы подписывают в Катаре «соглашение об установлении мира» в Афганистане. Согласно ему, США и НАТО должны в течение 14 месяцев вывести из страны все войска.
-
Новый дедлайн для вывода войск
Сначала союзники должны были вывести все войска из Афганистана до 1 мая. Теперь новый дедлайн — 20-я годовщина терактов 11 сентября.