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США и НАТО выводят войска из Афганистана. «Талибан» захватывает новые территории и уже контролирует треть страны. Что происходит? Рассказываем в фото и видео (с краткой хроникой конфликта)

Авторы:
Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
Дата:

Первого мая США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Германия, Латвия, Польша и Украина уже завершили операции в стране. Американские военные еще остаются в Афганистане, однако США уже вывели 90 процентов контингента и покинули авиабазу «Баграм», расположенную неподалеку от Кабула. В ответ на это «Талибан» развернул наступательную операцию. Боевики уже захватили территории во многих провинциях. Среди них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгис. Теперь они контролируют около трети территории страны. Официальный Кабул готовится к контратаке. Между тем афганские военные и мирные жители бегут в Таджикистан и другие страны. «Бабель» рассказывает, что сейчас происходит в Афганистане, в 15 фото и видео. И подает хронику 20-летнего конфликта.

Что происходит в Афганистане в течение последних 20 лет?

  1. 9/11

    «Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, скрывающимся в Афганистане, организовывает в США несколько террористических актов. Среди них — нападение на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибают около 3 тысяч человек.

  2. Нападение союзников

    «Талибан», который пришел к власти в Афганистане после войны 1979—1989 годов, отказывается выдавать бен Ладена. Войска США и их союзников сбрасывают бомбы на базы «Талибана» и «Аль-Каиды» в Афганистане. Среди целей — города Кабул, Кандагар и Джелалабад.

  3. Захват Кабула

    Войска повстанческого объединения «Северный альянс» заходят в Кабул при поддержке союзников. «Талибан» отступает.

  4. Новая конституция

    После переговоров на Лойя джирге — всеафганском совете старейшин — в Афганистане принимают новую конституцию. Это позволяет в октябре 2004 года провести президентские выборы.

  5. Хамид Карзай становится новым президентом

    Хамид Карзай, лидер пуштунского клана Попалзай, становится президентом Афганистана. Он руководит страной в течение двух пятилетних сроков.

  6. Британские войска прибывают в Гильменд

    Британские войска прибывают в провинцию Гильменд — оплот талибов на юге страны.

  7. США увеличивают военный контингент

    Президент США Барак Обама увеличивает количество американских войск в Афганистане, чтобы они могли не только бороться с боевиками, но и защищать гражданских. На пике операции количество американских войск достигало 140 тысяч.

  8. Смерть Усамы бен Ладена

    Американские морские котики убивают Усаму бен Ладена в Пакистане. Тело главы «Аль-Каиды» хоронят в море.

  9. Смерть Мухаммеда Омара

    Основатель «Талибана» Мухаммед Омар умирает. Его смерть держат в тайне больше двух лет.

  10. НАТО завершает боевые операции

    НАТО завершает боевые операции в Афганистане. США выводят из страны тысячи военных. Оставшиеся — в основном обучают афганские силы.

  11. «Талибан» активизируется

    Талибы устраивают новые теракты. Среди них — нападение на здание парламента в Кабуле. Боевики «Исламского государства» начинают операции в Афганистане.

  12. Новая статистика

    Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что с 2014 года из-за боевых действий в стране погибло 45 тысяч военных.

  13. Соглашение между США и «Талибаном»

    США и талибы подписывают в Катаре «соглашение об установлении мира» в Афганистане. Согласно ему, США и НАТО должны в течение 14 месяцев вывести из страны все войска.

  14. Новый дедлайн для вывода войск

    Сначала союзники должны были вывести все войска из Афганистана до 1 мая. Теперь новый дедлайн — 20-я годовщина терактов 11 сентября.

Афганские солдаты отступают к вертолету Sikorsky UH-60 Black Hawk под обстрелом талибов в провинции Кандагар. Афганистан, 6 мая 2021 года.

Афганские солдаты на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk после эвакуации с форпоста в провинции Кандагар. Двое из них — ранены. Афганистан, 6 мая 2021 года.

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Пилот афганского A-29 отчитывается перед командиром на базе в Кандагаре. На заднем плане — транспортный самолет ВВС США. Афганистан, 6 мая 2021 года. После отвода войск союзников ВВС Афганистана, в которые США и партнеры вложили около 8,5 миллиарда долларов, станут основной силой в борьбе с талибами.

Военнослужащий ВВС Афганистана на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk во время перелета с форпоста в провинции Газни на авиабазу в Кабуле. Афганистан, 9 мая 2021 года.

Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Два транспортных вертолета бундесвера после прибытия первых немецких войск из Афганистана. Лейпциг, Германия, 18 мая 2021 года. До 29 июня Афганистан покинули все немецкие военнослужащие.

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Офицеры и солдаты афганского спецназа на церемонии вручения дипломов в военной академии. Кабул, Афганистан, 31 мая 2021 года.

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Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак встречает последнее подразделение, вернувшееся из Афганистана. Вроцлав, Польша, 30 июня 2021 года.

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Афганец на базаре возле авиабазы «Баграм», 19 мая 2021 года. Готовясь покинуть авиабазу, американские военные уничтожили все, что могло пригодиться врагу. В том числе — технику. Теперь она продается как металлолом.

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Авиабаза «Баграм» — бывший центр операций союзников против «Талибана» и «Аль-Каиды» — после того, как ее оставили американские военные. Она расположена в 70 км от Кабула. Афганистан, июль 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии стоят на блокпосту возле авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Афганская национальная армия проверяет машины, которые проезжают через блокпост у авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Жители одного из городов в провинции Кандагар сбегают в другой район, чтобы спастись от «Талибана». Афганистан, 4 июля 2021 года.

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Афганцы пытаются нелегально пересечь границу с Ираном. Афганистан, июль 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии на авиабазе «Баграм», после того как ее покинули войска США и НАТО, 5 июля 2021 года.

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Боевик «Талибана» встречает афганских солдат, решивших перейти на сторону врага. Афганистан, июль 2021 года. С начала мая ряд афганских военных присоединился к «Талибану». Чтобы спастись от боевиков, больше тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан.