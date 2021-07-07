Безос хотел обойти Маска и первым лично испытать свой космический корабль. Никто не ожидал Ричарда Брэнсона. Почему владельцы крупных корпораций рвутся в космос?

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Седьмого июня Джефф Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос на борту корабля, который разработала его компания Blue Origin. Прежде еще ни один из владельцев космических компаний не летал на своих разработках — Безос должен был стать первым. Однако триумфу основателя Amazon и Blue Origin помешал Ричард Брэнсон. Британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic сообщил, что полетит в космос уже 11 июля — на 9 дней раньше. «Бабель» рассказывает, что известно о двух полетах, разработках Virgin Galactic и Blue Origin и как три миллиардера — Маск, Безос и Брэнсон — меняют космическую индустрию.

Два миллиардера соревнуются за лидерство в космической сфере. Подобное происходит уже не впервые — глава SpaceX Илон Маск и основатель Blue Origin Джефф Безос часто спорят из-за контрактов NASA и пытаются обогнать друг друга в космических разработках.

В начале июня 2021 года Джефф Безос сообщил, что 20 июля, после отставки с должности генерального директора Amazon, отправится в космос на New Shepard — корабле своей космической компании Blue Origin. Такого раньше не делал ни один из руководителей космических компаний. Даже Маск. Это должно было стать хорошей рекламой для Blue Origin.

Но в июле британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон неожиданно сообщил, что уже 11 июля полетит в космос на борту космического корабля VSS Unity, который разработала его компания Virgin Galactic.

Брэнсон отметил, что вовсе не собирается соревноваться с Безосом за лидерство и «на самом деле не имеет значения, что кто-то из нас отправится в космос на несколько дней раньше». Впрочем, это не отменяет факт, что Безос и Брэнсон — соперники.

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос выступает во время 32-го космического симпозиума. Колорадо-Спрингс, Колорадо, США, 12 апреля 2016 года. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Лидер космической отрасли среди частных компаний — SpaceX. Компания Илона Маска 22 раза доставляла грузы на МКС и трижды — людей в космос. До 2026 года Маск хочет отправить людей на Марс. У Безоса и Брэнсона есть несколько космических контрактов, но до достижений Маска им пока далеко.

Безос уже давно мечтает доставить людей на Луну, но его компания Blue Origin не получила контракт NASA на строительство лунного посадочного модуля — в апреле 2021 года он достался SpaceX.

Разработка орбитальной ракеты-носителя New Glenn, способной перевозить грузы для NASA, тоже продвигается медленно. Первое испытание состоится не раньше 2022 года.

Virgin Galactic Брэнсона в прошлом году подписала контракт на участие в программе NASA Flight Opportunities, по которому компания может участвовать в исследовательских полетах. Однако количество рейсов и их частота в контракте не определены. Известно лишь, что они должны состояться до 31 июля 2023 года.

Сейчас Безос и Брэнсон активно тестируют суборбитальные космические аппараты, способные подниматься на 90—100 километров над уровнем моря. Их мощностей недостаточно, чтобы, например, доставить человека на МКС, но они открывают для обеих компаний большие возможности в сфере космического туризма.

У Blue Origin есть суборбитальный космический корабль New Shepard. У Virgin Galactic — орбитальный самолет SpaceShipTwo. Компания Джеффа Безоса провела 15 тестов — все они проходили без пассажиров. Virgin Galactic тестировала свой орбитальный самолет 21 раз. В 2014 году во время испытаний погиб один из пилотов. После этого компания Брэнсона организовала три успешных тестовых полета с людьми на борту. Последний — 22 июня, с двумя пилотами.

Теперь Безос и Брэнсон сами рвутся в космос, чтобы доказать, что их разработки безопасны, и прорекламировать их будущим космическим туристам. А еще — посоревноваться со SpaceX за контракты государственных космических агентств. К тому же и Безос, и Брэнсон, и Маск не раз признавались, что мечтали о космосе с детства.

Первый полет SpaceShipTwo с полным экипажем состоится 11 июля. Кроме двух пилотов — Дэйва Маккея и Майкла Масуччи, в нем поучаствуют еще четыре человека. Ричард Брэнсон в проморолике миссии заявлен как один из астронавтов.

Полет продлится один час. Если не помешает погода, он начнется в 16:00 по киевскому времени. Корабль-носитель VMS Eve стартует с космодрома в Нью-Мексико, выведет орбитальный самолет VSS Unity на высоту 15,8 километра и затем отделится. VSS Unity поднимется на высоту 91,4 километра с помощью реактивного ускорения.

По предварительным расчетам, самолет пробудет в невесомости около пяти минут, после чего вернется в атмосферу Земли и пойдет на посадку.

Основная цель полета — протестировать, насколько комфортно летать в VSS Unity. В июне Virgin Galactic получила от Федерального управления гражданской авиации США официальное разрешение на то, чтобы отправлять пассажиров в космос. В 2022 году компания хочет запустить коммерческие рейсы. Билеты купили уже 600 человек. «После более 16 лет исследований, инженерной работы и испытаний Virgin Galactic, наконец-то, в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая откроет космос для людей и изменит мир к лучшему», — говорит Брэнсон.

Двадцатого июня, в 52-ю годовщину высадки экипажа миссии «Аполлон-11» на Луну, в космос отправится Безос на своем New Shepard. Полет должен продлиться около 11 минут. Вместе с Безосом в космос полетят его брат, бывшая участница программы «Женщины в космосе» 82-летняя Уолли Фанк и неизвестный победитель аукциона, заплативший за это путешествие 28 миллионов долларов.

Сначала ракета с пассажирской капсулой взлетит на высоту в несколько десятков километров, затем капсула отделится и ненадолго пересечет линию Кармана — условную границу космоса на высоте 100 километров. Это позволит пассажирам в течение нескольких минут побыть в невесомости и увидеть поверхность Земли через иллюминатор. Затем капсула вернется на парашютах, параллельно совершит реактивную посадку и ракета. Оба элемента New Shepard можно будет использовать повторно.

Бывшая участница программы «Женщины в космосе» Уолли Фанк наблюдает за первым публичным испытанием VSS Enterprise. Лас-Крусес, Нью-Мексико, США, 22 октября 2010 года. В 2010 году Уолли за 200 тысяч долларов приобрела билет на рейс Virgin Galactic, но в итоге полетит в космос с Джеффом Безосом. MARK RALSTON / Staff / Getty Images

Все три миллиардера — Маск, Безос и Брэнсон — уже изменили космическую индустрию. Как отмечает профессор Гарвардской школы бизнеса Мэтью Вайнцайрл, если раньше космические исследования зависели только от государственного финансирования, то теперь начинается коммерческая эпоха.

«Последние достижения SpaceX и попытки Boeing, Blue Origin и Virgin Galactic сделать путешествия в космос доступными и масштабными свидетельствуют о начале новой главы космических полетов, которую возглавят частные компании», — говорит Вайнцайрл.

Это означает, что количество космических путешествий будет расти. Со временем появятся новые направления космического бизнеса. Люди станут тратить меньше денег на исследования, улучшающие жизнь на Земле, и больше — на те, что будут поддерживать жизнь за ее пределами и позволят изучать сам космос.