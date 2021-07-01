60 лет назад родилась принцесса Диана. Вспоминаем жизнь британской «королевы людских сердец» в 20 ярких архивных фото

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Шестьдесят лет назад, 1 июля 1961 года, родилась принцесса Диана. Она была представительницей древнего аристократического рода Спенсеров, однако в юности работала няней. В 1981 году вышла замуж за принца Чарльза и получила титул принцессы Уэльской. Диана быстро стала любимицей публики, которая восхищалась стилем и характером принцессы. Однако брак был не слишком счастливым из-за постоянных супружеских измен Чарльза. В 1996 году пара рассталась, а через год после этого Диана попала в аварию вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и погибла. «Бабель» вспоминает жизнь принцессы, которую называли «королевой людских сердец», в 20 архивных фото.

1968 год

Леди Диана Спенсер вместе со своим братом Чарльзом Спенсером, виконтом Элторпа, 1968 год. gettyimages.com

1980 год

Диана Спенсер вместе со своими подопечными в Young England Kindergarten. До помолвки с принцем Чарльзом она работала няней. Лондон, Великобритания, сентябрь 1980 года. gettyimages.com

Диана Спенсер возле здания, в котором жила до брака с принцем Чарльзом, Лондон, Великобритания, 13 ноября 1980 года. gettyimages.com

Леди Диана в окружении папарацци, которые ждали ее неподалеку от дома, Лондон, Великобритания, 20 ноября 1980 года. gettyimages.com

1981 год

Сообщение о помолвке принца Чарльза и леди Дианы в газете The New Standart, Лондон, Великобритания, 24 февраля 1981 года. gettyimages.com

Двойники леди Дианы Карен Дамбл, Марго Макалдон, Джина Кремер, Джоанн Дин и Белинда Вуд держат портреты будущей принцессы. Они выиграли «конкурс двойников» и получили возможность встретиться с принцем Чарльзом. Веллингтон, Новая Зеландия, 1 марта 1981 года. gettyimages.com

Принц Чарльз и его невеста Диана Спенсер с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, Лондон, Великобритания, 7 марта 1981 года. gettyimages.com

Принц и принцесса Уэльские покидают Собор Святого Павла после свадебной церемонии, Лондон, Великобритания, 29 июля 1981 года. gettyimages.com

Принц и принцесса Уэльские возвращаются в Букингемский дворец после свадьбы, Лондон, Великобритания, 29 июля 1981 года. gettyimages.com

1985 год

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в холле Белого дома во время официального визита, Вашингтон, США, 9 ноября 1985 года. gettyimages.com

Принц Чарльз, принцесса Диана, тогдашний вице-президент США Джордж Буш (старший) и его жена Барбара общаются в посольстве Великобритании, Вашингтон, США, 11 ноября 1985 года. gettyimages.com

Принц Чарльз, принцесса Диана и их сыновья Гарри (слева) и Уильям на борту королевской яхты Brittania после визита в Италию, апрель 1985 года. gettyimages.com

1986 год

Принц Уильям и принцесса Диана отдыхают в Хайгроув — семейной резиденции принца Уэльского, Великобритания, 18 июля 1986 года. gettyimages.com

1987 год

Принцесса Диана в Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания, апрель 1987 года. gettyimages.com

1989 год

Принц Чарльз и принцесса Диана наблюдают за верблюжьими бегами в Аль-Айне, Объединенные Арабские Эмираты, март 1989 года. gettyimages.com

Принцесса Уэльская провожает сыновей на учебу. На фото — первый день принца Гарри в школе Wetherby, Лондон, Великобритания, сентябрь 1989 года. gettyimages.com

1990 год

Принцесса Диана вместе с на то время первой леди Нигерии Марьям Бабангидой на мероприятии Better Life for Rural Dwellers («Лучшая жизнь для сельских жителей»), Лагос, Нигерия, март 1990 года. gettyimages.com

1993 год

Принцесса Диана с основателем Virgin Atlantic Ричардом Брэнсоном на церемонии, посвященной новому самолету A340 Airbus. Леди Диана назвала его Lady in Red («Леди в красном»), Великобритания, 6 декабря 1993 года. gettyimages.com

1997 год

Принцесса Уэльская в защитном бронежилете и каске идет по минному полю в рамках кампании, которая призывала прекратить производство мин. Через 22 года после этого по частично разминированному полю прошел и ее сын, принц Гарри. Уамбо, Ангола, 5 января 1997 года. gettyimages.com

Принцесса Диана на отдыхе в Сен-Тропе в июле 1997 года. Через месяц после этого, 31 августа 1997 года, Диана попала в аварию в Париже вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и погибла. gettyimages.com

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