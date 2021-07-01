30 лет назад распался блок соцстран Варшавского договора во главе с СССР. Его войска подавляли восстания в Будапеште и Праге, а потом почти все участники попросились в НАТО

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Первое июля 1991 года стало последним днем Организации Варшавского договора, которая просуществовала 36 лет. Ее создали с подачи СССР в разгар холодной войны в ответ на военно-политический альянс Западных стран — НАТО. Кроме Советского Союза, договор подписали еще семь стран соцлагеря в Восточной и Центральной Европе. СССР следил за тем, чтобы никто из стран-участниц не отклонялся от линии Компартии, и жестко подавлял любые протесты с помощью солдат и танков. Но к концу 1980-х коммунистические режимы стали падать один за другим — смысл в существовании организации пропал. «Бабель» вспоминает историю создания и распада Организации Варшавского договора в архивных фото периода холодной войны.

В конце Второй мировой США, Великобритания и СССР договорились о послевоенном устройстве мира и поделили сферы влияния. А после окончательной победы отношения между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции стали стремительно ухудшаться и переросли в холодную войну.

Уже в 1949 году десять европейских стран совместно с Канадой и США объединились в военно-политический блок — Североатлантический Альянс, или НАТО. Первый генсек нового союза, британский генерал Исмей Гастингс описывал главные задачи НАТО в трех фразах: «Держать американцев в Европе, русских — за ее пределами, а немцев — в подчинении».

Французский посол Анри Бонне подписывает договор о создании НАТО в Вашингтоне, 4 апреля 1949 года. gettyimages.com

Поначалу СССР не торопился создавать ответный союз, ведь Москва и так контролировала правительства соцстран Восточной и Центральной Европы. Советский Союз даже пошел на пропагандистский ход — в 1954 году подал заявку на вступление в НАТО. Разумеется, ее никто не рассматривал всерьез. Ведь один из основных принципов Альянса — согласованное мнение всех членов. Если бы СССР вошел в состав НАТО, он мог бы блокировать любые решения и таким образом подорвать союз изнутри. Официально Советскому Союзу отказали на том основании, что его членство «противоречило бы демократическим и оборонительным целям Альянса». В ответ в Москве заявили, что «маски сорваны», и обвинили Запад в агрессивных планах.

Блок НАТО продолжал расширяться. В 1952 году в него вошли Греция и Турция. В октябре 1954-го в НАТО решили пригласить Западную Германию, и в мае следующего года ФРГ стала полноправным членом Альянса.

Североатлантический совет во Дворце Шайо в Париже решает пригласить Федеративную Республику Германию вступить в НАТО, 23 октября 1954 года. gettyimages.com

Вопрос о том, чтобы создать военный блок «стран социализма», обсуждали еще при Сталине, а вступление Западной Германии в НАТО стало последней каплей для нового советского лидера Никиты Хрущева. И 14 мая 1955 года СССР, Восточная Германия (ГДР), Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Албания подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Местом для подписания выбрали Варшаву, чтобы лишний раз не подчеркивать доминирующую роль Советского Союза. Поэтому новый союз назвали Организация Варшавского договора (ОВД).

Правда, поначалу Москва предлагала западным странам распустить оба блока в рамках «системы коллективной безопасности», на что те предсказуемо не согласились. Ведь в таком случае американские войска не могли бы оставаться в Европе на законных основаниях, а СССР ничего не терял.

Председатель социалистического правительства Польши Юзеф Циранкевич подписывает Варшавский договор, на заднем плане представители других стран-участниц, среди них — председатель Совета министров СССР Николай Булганин (третий справа), 14 мая 1955 года. gettyimages.com

Официальные задачи и цели ОВД были примерно такими же, как и у НАТО: страны-участницы обязались оказывать друг другу всю необходимую помощь, включая военную в случае нападения на одну из них, а все международные споры решать «исключительно мирными средствами — таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность». На деле же его главной задачей, помимо противостояния НАТО, была поддержка марионеточных режимов в соцстранах, в том числе и с помощью армии.

В остальном оба блока существенно отличались. В НАТО ключевую роль играли в первую очередь США, но и союзники вносили весомый вклад. Объединенное командование Альянса неизменно возглавляли американские генералы, но должности начальника штаба и генерального секретаря обычно занимали представители других стран. Все члены НАТО, кроме ФРГ, передавали в подчинение объединенного командования лишь часть своих вооруженных сил.

Американский генерал выступает на встрече НАТО в ФРГ, конец 1950-х годов. gettyimages.com

Армии соцстран входили в структуру Организации Варшавского договора целиком, а все руководящие должности занимали исключительно советские генералы. Штаб ОВД находился в Москве. Вся основная документация организации велась на русском языке. Остальным союзникам дали понять, что помимо войск СССР в качестве сколько-нибудь серьезного фактора рассматриваются только польская и восточногерманская армии.

Болгарский солдат расписывается на «вымпеле дружбы» во время учений вооруженных сил стран Организации Варшавского договора в ГДР в сентябре 1980 года. gettyimages.com

Первую операцию войска ОВД провели уже через год после подписания договора. В конце октября 1956 года в Венгрии началось антикоммунистическое восстание. К началу ноября его подавили, в основном советскими танками, которые расстреливали повстанцев на улицах Будапешта. В столкновениях погибли около трех тысяч человек. В итоге в Венгрии восстановили просоветский режим.

Советские танки на улицах Будапешта во время антикоммунистического восстания, 30 октября 1956 года. gettyimages.com

В августе 1968 года около полумиллиона военных СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии вторглись в Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну — попытку первого секретаря ЦК Компартии Чехословакии Александера Дубчека построить «социализм с человеческим лицом».

Горящий советский танк на улицах Праги во время вторжения войск ОВД в Чехословакию, август 1968 года. gettyimages.com

После вторжения в Чехословакию Албания разорвала Варшавский договор и стала единственной страной, которая вышла из ОВД за всю историю ее существования. На самом деле это был лишь формальный повод, участвовать в договоре Албания перестала еще в 1961 году. Все потому, что албанский лидер Энвер Ходжа был ярым поклонником Сталина, а после его смерти рассорился с новым советским руководством. В 1961-м Ходжа разорвал дипломатические отношения с СССР, объявил, что страна окружена врагами, и построил в Албании около миллиона бункеров и дотов.

После событий в Праге генсек СССР Леонид Брежнев сказал чехословацким лидерам: «Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы войны освободил советский солдат. Границы этих территорий — это наши границы. И так будет всегда». В ноябре 1968 года на съезде в Варшаве он заявил, что «защита дела социализма есть общая проблема всех социалистических стран, которые вправе оказать военную помощь братской стране для пресечения угрозы социалистическому строю». На Западе такую практику СССР вмешиваться во внутренние дела других соцстран назвали «доктриной Брежнева».

Глава СССР Леонид Брежнев в окружении советской делегации подписывает общее заявление по итогам переговоров участников Варшавского договора в Польше, ноябрь 1968 года. gettyimages.com

Двадцать шестого апреля 1985 года Варшавский договор продлили на следующие 20 лет. На тот момент это была крупнейшая в мире военная организация с почти 8-миллионной армией.

Но в том же году новым генсеком СССР стал Михаил Горбачев, который объявил курс на перестройку и публично заявил о праве народов на суверенитет. В следующие несколько лет в странах-участницах ОВД коммунистические режимы рухнули. Последней каплей стало падение Берлинской стены и объединение Германии.

Существование Организации Варшавского договора как военно-политического альянса соцстран потеряло смысл. Поэтому 25 февраля 1991 года страны-участники ОВД ликвидировали ее военные структуры, а 1 июля 1991 года окончательно прекратили действие договора. Через полгода развалился и Советский Союз.

Сегодня почти все страны-участницы Организации Варшавского договора и Балтийские республики бывшего СССР вступили в Североатлантический альянс и Европейский Союз. Курс на членство в НАТО и ЕС взяла и Украина.

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