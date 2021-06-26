Что посмотреть в выходные. Продолжение «Рика и Морти», триллер с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном и последний сезон детектива «Босх» от Amazon Prime

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The Ice Road

На этой неделе на Netflix, Hulu и Amazon Prime пять интересных новинок. Среди них — пятый сезон анимационного сериала «Рик и Морти», продолжение драмеди «Голый режиссер» о японском менеджере по продажам, который стал известным порнорежиссером, новый триллер «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном и звездой «Матрицы» Лоуренсом Фишберном, а также финальный сезон сериала «Босх» о детективе, расследующем убийства в Лос-Анджелесе. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Анимационный сериал «Рик и Морти» — пятый сезон

О чем сериал. Эксцентричный ученый Рик Санчез наконец-то налаживает отношения со своей взрослой дочерью Бет. Та приглашает его жить со своей семьей — мужем Джерри, дочерью Саммер и сыном Морти. Морти — типичный подросток. Он не очень хорошо учится и безнадежно влюблен в девушку по имени Джессика. Однако с появлением Рика жизнь парня кардинально меняется. Рик и Морти вместе путешествуют в космосе, исследуют другие планеты и проводят опасные научные эксперименты. Динамика «Рика и Морти» основана на отношениях героев популярной трилогии фильмов «Назад в будущее» Марти Макфлая и Доктора Эммета Брауна.

Rick and Morty / Netflix / шоураннеры — Дэн Хармон, Джастин Ройланд / в главных ролях — Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Сара Чок /продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,2.

Что говорят критики. Observer отмечает, что Rick and Morty продолжает удерживать интерес аудитории так, как это удается очень немногим шоу. AV Club пишет, что эпизод Mort Dinner Rick Andre — хороший старт нового сезона и прекрасное напоминание о том, почему зрителям так нравятся эти два чудака.

Полубиографическая драмеди «Голый режиссер» — второй сезон

О чем сериал. Япония, 1980-е годы. Менеджер по продажам Тору Мураниси застает жену с любовником. Он идет в бар, где случайно встречает мужчину, который продает аудиозаписи секса. После разговора с ним Мураниси осознает, что это хороший бизнес, и решает попробовать себя в секс-индустрии. Он продает аудио секса, потом — эротические журналы. В конце концов Мураниси решает стать порнорежиссером и начинает революцию в японской порноиндустрии конца ХХ века. В основе сериала — биография Тору Мураниси, которую написал Нобухиро Мотохаси.

The Naked Director / Netflix / шоураннер — Масахару Такэ / в главных ролях — Мисато Морита, Такаюки Ямада, Нанами Каваками / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что первый сезон стал хитом на Netflix потому, что основан на реальной истории и в нем много обнаженных сцен и секса. Хорошо это или плохо, но второй сезон создан по той же формуле.

Триллер «Ледяной драйв»

О чем фильм. После обвала алмазной шахты на севере Канады тридцать шахтеров оказываются под завалами. Компания, которая занимается грузоперевозками, нанимает опытного дальнобойщика Майка, чтобы доставить к шахте необходимое для их спасения оборудование. Сделать это непросто — дорога пролегает через замерзший океан. Однако таяние льда — далеко не единственная угроза спасательной операции. В главных ролях снялись Лиам Нисон и звезда «Матрицы» Лоуренс Фишберн. В большинстве стран дистрибуцией ленты занимается Netflix, а в Украине ее можно будет посмотреть в кино.

The Ice Road / Netflix / режиссер — Джонатан Хенсли / в главных ролях — Лиам Нисон, Эмбер Мидфандер, Лоуренс Фишберн / продолжительность — 1 час 48 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% / рейтинг IMDb — 6,9.

Что говорят критики. Radio Times называет The Ice Road стандартным фильмом, который не вызовет острых ощущений и вряд ли удивит. Slant Magazine говорит, что лента — это смесь клише и посредственных сцен экшена.

Детективный сериал «Босх» — седьмой сезон

О чем сериал. Гарри Босх работает детективом в Департаменте полиции Лос-Анджелеса. Уже двадцать лет он раскрывает убийства. Гарри — один из лучших детективов во всей Калифорнии, но однажды сталкивается с запутанным делом об убийстве 13-летнего мальчика, которое никак не может раскрыть. «Босх» — самый длинный оригинальный сериал Amazon Prime и один из самых рейтинговых. У первого сезона на Rotten Tomatoes рейтинг 83%, у пяти следующих — 100%. Седьмой сезон станет для «Босха» финальным.

Bosch / Amazon Prime / шоураннер — Эрик Овермайер / в главных ролях — Титус Уэлливер, Джейми Гектор, Лэнс Реддик / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 8,4.

Что говорят критики. Ready Steady Cut считает, что седьмой сезон — самый напряженный в сериале.

«Родина: Форт Салем» — второй сезон

О чем сериал. Альтернативная реальность. Преследование ведьм в США закончилось тем, что в XVII веке они заключили с правительством Салемское соглашение, согласно которому должны защищать страну. Теперь ведьмы помогают армии. С того момента прошло 300 лет. Когда на Америку нападают террористы, обладающие сверхъестественными способностями, трех ведьм — Раэль, Талли и Эбигейл — призывают на службу в Форт Салем. Девушки проходят военную подготовку, а затем отправляются бороться с террористами.

Motherland: Fort Salem / Hulu / шоураннер — Элиот Лоуренс / в главных ролях — Тейлор Хиксон, Амалия Хольм Бьельке, Деметрия Макинни / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,2.

Что говорят критики. Bleeding Cool пишет, что у нового сезона хороший старт. Laughing Place отмечает, что авторы сериала добавляют еще больше интриги и загадок и дают достаточно ответов для того, чтобы удовлетворить зрителей.

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