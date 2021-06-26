Что посмотреть в выходные. Продолжение «Рика и Морти», триллер с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном и последний сезон детектива «Босх» от Amazon Prime
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
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The Ice Road
На этой неделе на Netflix, Hulu и Amazon Prime пять интересных новинок. Среди них — пятый сезон анимационного сериала «Рик и Морти», продолжение драмеди «Голый режиссер» о японском менеджере по продажам, который стал известным порнорежиссером, новый триллер «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном и звездой «Матрицы» Лоуренсом Фишберном, а также финальный сезон сериала «Босх» о детективе, расследующем убийства в Лос-Анджелесе. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Анимационный сериал «Рик и Морти» — пятый сезон
О чем сериал. Эксцентричный ученый Рик Санчез наконец-то налаживает отношения со своей взрослой дочерью Бет. Та приглашает его жить со своей семьей — мужем Джерри, дочерью Саммер и сыном Морти. Морти — типичный подросток. Он не очень хорошо учится и безнадежно влюблен в девушку по имени Джессика. Однако с появлением Рика жизнь парня кардинально меняется. Рик и Морти вместе путешествуют в космосе, исследуют другие планеты и проводят опасные научные эксперименты. Динамика «Рика и Морти» основана на отношениях героев популярной трилогии фильмов «Назад в будущее» Марти Макфлая и Доктора Эммета Брауна.
Что говорят критики. Observer отмечает, что Rick and Morty продолжает удерживать интерес аудитории так, как это удается очень немногим шоу. AV Club пишет, что эпизод Mort Dinner Rick Andre — хороший старт нового сезона и прекрасное напоминание о том, почему зрителям так нравятся эти два чудака.
Полубиографическая драмеди «Голый режиссер» — второй сезон
О чем сериал. Япония, 1980-е годы. Менеджер по продажам Тору Мураниси застает жену с любовником. Он идет в бар, где случайно встречает мужчину, который продает аудиозаписи секса. После разговора с ним Мураниси осознает, что это хороший бизнес, и решает попробовать себя в секс-индустрии. Он продает аудио секса, потом — эротические журналы. В конце концов Мураниси решает стать порнорежиссером и начинает революцию в японской порноиндустрии конца ХХ века. В основе сериала — биография Тору Мураниси, которую написал Нобухиро Мотохаси.
Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что первый сезон стал хитом на Netflix потому, что основан на реальной истории и в нем много обнаженных сцен и секса. Хорошо это или плохо, но второй сезон создан по той же формуле.
Триллер «Ледяной драйв»
О чем фильм. После обвала алмазной шахты на севере Канады тридцать шахтеров оказываются под завалами. Компания, которая занимается грузоперевозками, нанимает опытного дальнобойщика Майка, чтобы доставить к шахте необходимое для их спасения оборудование. Сделать это непросто — дорога пролегает через замерзший океан. Однако таяние льда — далеко не единственная угроза спасательной операции. В главных ролях снялись Лиам Нисон и звезда «Матрицы» Лоуренс Фишберн. В большинстве стран дистрибуцией ленты занимается Netflix, а в Украине ее можно будет посмотреть в кино.
Что говорят критики. Radio Times называет The Ice Road стандартным фильмом, который не вызовет острых ощущений и вряд ли удивит. Slant Magazine говорит, что лента — это смесь клише и посредственных сцен экшена.
Детективный сериал «Босх» — седьмой сезон
О чем сериал. Гарри Босх работает детективом в Департаменте полиции Лос-Анджелеса. Уже двадцать лет он раскрывает убийства. Гарри — один из лучших детективов во всей Калифорнии, но однажды сталкивается с запутанным делом об убийстве 13-летнего мальчика, которое никак не может раскрыть. «Босх» — самый длинный оригинальный сериал Amazon Prime и один из самых рейтинговых. У первого сезона на Rotten Tomatoes рейтинг 83%, у пяти следующих — 100%. Седьмой сезон станет для «Босха» финальным.
Что говорят критики. Ready Steady Cut считает, что седьмой сезон — самый напряженный в сериале.
«Родина: Форт Салем» — второй сезон
О чем сериал. Альтернативная реальность. Преследование ведьм в США закончилось тем, что в XVII веке они заключили с правительством Салемское соглашение, согласно которому должны защищать страну. Теперь ведьмы помогают армии. С того момента прошло 300 лет. Когда на Америку нападают террористы, обладающие сверхъестественными способностями, трех ведьм — Раэль, Талли и Эбигейл — призывают на службу в Форт Салем. Девушки проходят военную подготовку, а затем отправляются бороться с террористами.
Что говорят критики. Bleeding Cool пишет, что у нового сезона хороший старт. Laughing Place отмечает, что авторы сериала добавляют еще больше интриги и загадок и дают достаточно ответов для того, чтобы удовлетворить зрителей.
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