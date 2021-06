Через неделю начинается «Книжный Арсенал». Вот каких авторов мы там встретим. Краткий гид по фестивалю от «Бабеля»

Тексты

Каролина Ускакович / «Бабель»

Двадцать третьего июня в Киеве открывается юбилейный, X международный фестиваль «Книжный Арсенал». Уже можно купить входные билеты — из-за пандемии они продаются только онлайн. По этой же причине нельзя купить абонемент сразу на все дни — только посуточно (цена билета на один день — 100 гривен, льготного — 50). Мы уже ознакомились с программой и выбрали самых интересных гостей фестиваля. 15 событий с ними — ниже в хронологическом списке.

Автор романа «Не святой» (и креативный директор «Бабеля» ) Глеб Гусев, а также автор повестей и издатель The Village Марк Ливин «оптимистично и скептически» обсудят современную украинскую литературу с автором уже более десяти книг прозы и поэзии Катериной Бабкиной. Разговор состоится в четверг, 24 июня, в 18:00 в зале «Эпилог».

Тарас Прохасько / Facebook

Чуть больше года назад Тарас Прохасько получил «Шевченковскую премию» за сборник эссе «Так, але», а уже готова новая его книга — сборник прозы «Бо є так». Его автор представит в четверг в 19:00. Место — Уличная сцена.

Еще несколько достойных внимания событий фестиваля Среда, 23 июня Книгу американского модельера Томми Хилфигера «Американский мечтатель. Моя жизнь в фэшн-индустрии» в 19:30 обсудят украинские модельеры Светлана Бевза и Ксения Шнайдер. Локация — Бизнес-сцена. В 19:30 в зале «Бумага» состоится дискуссия «Европа между реальностью и идеей» по книге Тони Джадта «После войны. История Европы с 1945 года». Среди участников — философ и писатель Владимир Ермоленко.

Четверг, 24 июня В 13:30 в зале «Лекторий» литературные критики Евгений Стасиневич и Богдана Романцова обсудят украинское издание романа Томаса Пинчона «Радуга тяготения». О текстах Станислава Лема по случаю его столетия (и публикации шеститомника на украинском) поговорят в 15:00 в зале «Кафе Европа». В 15:00 на Арт-сцене бывший руководитель «Довженко-Центра» Иван Козленко представит арт-бук «Полеты во сне и наяву» по мотивам одноименных выставки и фильма Романа Балаяна.

Пятница, 25 июня О средневековой кухне поговорят исследователи кулинарии Стефания Демчук и Алексей Сокирко, а также основательница посвященного гастрономической культуре издательства Їzhak Елена Брайченко. Бизнес-сцена, 18:00.

Facebook

Сергей Saigon Лещенко со своей второй книгой «Юпак» стал лауреатом премии «Книга года BBC — 2020». В пятницу в 18:00 в зале «Лекторий» он проведет мастер-класс «От поста в фейсбуке к Книге года ВВС».

Один из ключевых поэтов нескольких последних десятилетий Юрий Издрык в пятницу в 19:00 на Уличной сцене будет читать свои старые и новые стихи.

Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Сразу после Издрыка, в 20:00 на той же сцене свой новый поэтический сборник «Псалом авиации» представит Сергей Жадан. Отрывки из книги можно почитать на сайте издательства.

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Вечер поэзии в пятницу продолжится выступлением Оксаны Забужко. В 21:00 на Уличной сцене она представит сборник избранных стихов. В него вошли как ее собственные тексты (с 1980 года!), так и переводы таких авторов, как Сильвия Плат, Чеслав Милош и Иосиф Бродский.

Eugenia Kuznetsova / Facebook

Дебютный роман Евгении Кузнецовой «Спросите Миечку» получил немало положительных отзывов литературных критиков. Однако на «Книжном Арсенале» украинская писательница, которая живет в Германии, будет говорить о другом своем проекте — арт-буке об украинской кухне «Готовим в печали». Этот сборник иронических текстов об украинских пищевых традициях представят в субботу в 10:30 в зале «Лекторий».

На что советует сходить Александр Михед, писатель, автор подкаста The Village Украина «Станция 451» Четверг, 24 июня Нарративы для Украины будущего. Зомбоящик vs информационные «пузыри». Специальная программа Ирины Славинской «Семейные ценности». 16:30—17:15, зал «Бумага». Всегда актуальная тема. Прекрасные спикеры. Крутая специальная программа Ирины Славинской.

Пятница, 25 июня «Война. Язык. Переход»: разговор о языковом вопросе по мотивам двуязычной книги Елены Стяжкиной «Смерть льва Сесила имела смысл». 16:30—17:15, зал «Кафе Европа». Очень сильный роман Елены Стяжкиной — одной из самых мощных украинских публичных интеллектуалок. Каждое выступление Елены — событие. Дискуссия «Нескучное Средневековье: что тогда ели, как развлекались и где об этом читать?». Спецпрограмма проекта їzhakultura «Гастрономическая книга». 18:00—18:45, Бизнес-сцена. Тема Средних веков в который раз и снова актуальна. А в комбинации с прекрасным проектом їzhakultura дает сильное комбо. В ближайшее время обещают еще и книгу о еде Средневековья. Показ документального фильма «Сказка о Лошадке» и презентация одноименной книги. 19:30—21:00, зал «Лекторий». Прекрасный фильм и удивительный случай, когда финальные титры — вообще отдельный вид искусства. Важный диалог программы BookWatchers между литературой и кинематографом.

Суббота, 26 июня Множество переводческих взглядов: разговор Софии Андрухович с переводчиками романа «Амадока». Спецпрограмма о художественном переводе «Множество взглядов». 11:15—12:00, онлайн-мероприятие. Роман Софии Андрухович «Амадока» — незабываемое путешествие и опыт. Очень интересно, как это будет звучать на других языках и какой опыт получили переводчики, переплыв это озеро. Кроме «Кобзаря». 12:00—12:45, зал «Сфера». Страшно болею за мегапроект Михаила Назаренко, который показывает более широкий контекст украинской литературы ХІХ века. Презентация поэтического сборника Катерины Калитко «Орден молчальниц». 19:00—19:45, Уличная сцена.

Воскресенье, 27 июня Презентация книги Ирины Шуваловой «каміньсадліс»: авторские поэтические чтения и беседа с иллюстратором. 18:00—18:45, Уличная сцена. Катерина Калитко и Ирина Шувалова — два мощных голоса украинской поэзии. Новые книги обеих поэтесс — большое событие. Нельзя пропустить. Оприсутствование: вытесненное поколение. Чтение поэзии авторов и авторок «вытесненного поколения». Специальная программа «Поэзия изоляции». 18:00—19:15, зал «Сфера». Диалог поколений. Огромный, по выбору имен — хрестоматийный, марафон. То, что надо знать об украинской поэзии. Или хотя бы — попробовать узнать. Кураторская программа Сергея Жадана «Вслух. О себе» Ну, а на событиях этой кураторской программы мы, конечно, все и встретимся. И на финальном событии — концерте «Жадана и Собак» — споем наконец-то вместе и вживую «Шива-Шиво, чому так паршиво?» и припев «Українська залізниця, гнуті рейки, стрьомні шпали...», которым только и можно комментировать ежедневные новости.

Tomasz Grzywaczewski / Facebook

У себя на родине поляк Томаш Гживачевский известен как журналист и путешественник: в 2010 году он пешком ходил по Тибету, в 2013-м блуждал по сибирскому северу в поисках «Мертвой дороги» — трансарктической железной дороги, которую строили при Сталине. С началом российско-украинской войны его заинтересовали непризнанные республики, созданные с участием России, — и он побывал во всех шести. Книга «Границы мечты» состоит из репортажей из тех мест, ее презентуют с участием автора в субботу в 13:30 в зале «Кафе Европа».

Светлана Ройз / Facebook

Светлана Ройз специализируется на детской психологии, ее книги «Практическое ребенковедение» и «Волшебная палочка для родителей» стали бестселлерами. В субботу в 13:30 в зале «Сфера» Светлана проведет практикум «Практическое ребенковедение. С заботой о родителях».

Sergiy Maidukov / Facebook

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков рисует для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times и десятка других украинских и зарубежных изданий. В этом году он издал арт-бук иллюстраций, посвященных Киеву. О нем и расскажет в субботу в 15:00 в зале «Артсцена».

Юрій Андрухович / Facebook

Классика украинской литературы Юрия Андруховича можно будет встретить в субботу в 16:30 на Уличной сцене. Там он представит свой седьмой роман «Радио Ночь».

В субботу в 18:00 на Уличной сцене поэтесса, тату-мастер и совладелица киевского кафе «Сквот 17Б» Дарья Крыж представит результат «дела, которым занимается уже 20 лет» — поэтический альбом All in. Музыкальное сопровождение обеспечит Антон Дегтярев, также известный как Ptakh из группы Ptakh_Jung.

Facebook / Europe Island

Катерина Калитко, чьи сборники стихов уже переведены на десять языков, представит свою девятую книгу «Орден молчальниц» — на Уличной сцене в субботу в 19:00.

В воскресенье в 16:30 писательницы Анна Санден и Ирэна Карпа будут дискутировать о толерантности и «новой этике». Разговор под названием «Кто платит?» состоится на Уличной сцене.

TEDxKyiv / YouTube

Андрей Семьянкив, более известный как разоблачитель медицинских мифов MED GOblin, представит свою первую книгу «Медицина доказательная и не очень». Презентация в формате дискуссии о том, сколько современному человеку следует знать о медицине, состоится в воскресенье в 18:00 в зале «Лекторий».



