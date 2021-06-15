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Через неделю начинается «Книжный Арсенал». Вот каких авторов мы там встретим. Краткий гид по фестивалю от «Бабеля»

Авторы:
Антон Семиженко, Дмитрий Раевский
Дата:

Каролина Ускакович / «Бабель»

Двадцать третьего июня в Киеве открывается юбилейный, X международный фестиваль «Книжный Арсенал». Уже можно купить входные билеты — из-за пандемии они продаются только онлайн. По этой же причине нельзя купить абонемент сразу на все дни — только посуточно (цена билета на один день — 100 гривен, льготного — 50). Мы уже ознакомились с программой и выбрали самых интересных гостей фестиваля. 15 событий с ними — ниже в хронологическом списке.

Автор романа «Не святой» (и креативный директор «Бабеля» ) Глеб Гусев, а также автор повестей и издатель The Village Марк Ливин «оптимистично и скептически» обсудят современную украинскую литературу с автором уже более десяти книг прозы и поэзии Катериной Бабкиной. Разговор состоится в четверг, 24 июня, в 18:00 в зале «Эпилог».

Тарас Прохасько / Facebook

Чуть больше года назад Тарас Прохасько получил «Шевченковскую премию» за сборник эссе «Так, але», а уже готова новая его книга — сборник прозы «Бо є так». Его автор представит в четверг в 19:00. Место — Уличная сцена.

Еще несколько достойных внимания событий фестиваля

  • Среда, 23 июня

    Книгу американского модельера Томми Хилфигера «Американский мечтатель. Моя жизнь в фэшн-индустрии» в 19:30 обсудят украинские модельеры Светлана Бевза и Ксения Шнайдер. Локация — Бизнес-сцена.

    В 19:30 в зале «Бумага» состоится дискуссия «Европа между реальностью и идеей» по книге Тони Джадта «После войны. История Европы с 1945 года». Среди участников — философ и писатель Владимир Ермоленко.

  • Четверг, 24 июня

    В 13:30 в зале «Лекторий» литературные критики Евгений Стасиневич и Богдана Романцова обсудят украинское издание романа Томаса Пинчона «Радуга тяготения».

    О текстах Станислава Лема по случаю его столетия (и публикации шеститомника на украинском) поговорят в 15:00 в зале «Кафе Европа».

    В 15:00 на Арт-сцене бывший руководитель «Довженко-Центра» Иван Козленко представит арт-бук «Полеты во сне и наяву» по мотивам одноименных выставки и фильма Романа Балаяна.

  • Пятница, 25 июня

    О средневековой кухне поговорят исследователи кулинарии Стефания Демчук и Алексей Сокирко, а также основательница посвященного гастрономической культуре издательства Їzhak Елена Брайченко. Бизнес-сцена, 18:00.

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Сергей Saigon Лещенко со своей второй книгой «Юпак» стал лауреатом премии «Книга года BBC — 2020». В пятницу в 18:00 в зале «Лекторий» он проведет мастер-класс «От поста в фейсбуке к Книге года ВВС».

Один из ключевых поэтов нескольких последних десятилетий Юрий Издрык в пятницу в 19:00 на Уличной сцене будет читать свои старые и новые стихи.

Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Сразу после Издрыка, в 20:00 на той же сцене свой новый поэтический сборник «Псалом авиации» представит Сергей Жадан. Отрывки из книги можно почитать на сайте издательства.

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Вечер поэзии в пятницу продолжится выступлением Оксаны Забужко. В 21:00 на Уличной сцене она представит сборник избранных стихов. В него вошли как ее собственные тексты (с 1980 года!), так и переводы таких авторов, как Сильвия Плат, Чеслав Милош и Иосиф Бродский.

Eugenia Kuznetsova / Facebook

Дебютный роман Евгении Кузнецовой «Спросите Миечку» получил немало положительных отзывов литературных критиков. Однако на «Книжном Арсенале» украинская писательница, которая живет в Германии, будет говорить о другом своем проекте — арт-буке об украинской кухне «Готовим в печали». Этот сборник иронических текстов об украинских пищевых традициях представят в субботу в 10:30 в зале «Лекторий».

На что советует сходить Александр Михед, писатель, автор подкаста The Village Украина «Станция 451»

  • Четверг, 24 июня

    Нарративы для Украины будущего. Зомбоящик vs информационные «пузыри». Специальная программа Ирины Славинской «Семейные ценности». 16:30—17:15, зал «Бумага».

    Всегда актуальная тема. Прекрасные спикеры. Крутая специальная программа Ирины Славинской.

  • Пятница, 25 июня

    «Война. Язык. Переход»: разговор о языковом вопросе по мотивам двуязычной книги Елены Стяжкиной «Смерть льва Сесила имела смысл». 16:30—17:15, зал «Кафе Европа».

    Очень сильный роман Елены Стяжкиной — одной из самых мощных украинских публичных интеллектуалок. Каждое выступление Елены — событие.

    Дискуссия «Нескучное Средневековье: что тогда ели, как развлекались и где об этом читать?». Спецпрограмма проекта їzhakultura «Гастрономическая книга». 18:00—18:45, Бизнес-сцена.

    Тема Средних веков в который раз и снова актуальна. А в комбинации с прекрасным проектом їzhakultura дает сильное комбо. В ближайшее время обещают еще и книгу о еде Средневековья.

    Показ документального фильма «Сказка о Лошадке» и презентация одноименной книги. 19:30—21:00, зал «Лекторий».

    Прекрасный фильм и удивительный случай, когда финальные титры — вообще отдельный вид искусства. Важный диалог программы BookWatchers между литературой и кинематографом.

  • Суббота, 26 июня

    Множество переводческих взглядов: разговор Софии Андрухович с переводчиками романа «Амадока». Спецпрограмма о художественном переводе «Множество взглядов». 11:15—12:00, онлайн-мероприятие.

    Роман Софии Андрухович «Амадока» — незабываемое путешествие и опыт. Очень интересно, как это будет звучать на других языках и какой опыт получили переводчики, переплыв это озеро.

    Кроме «Кобзаря». 12:00—12:45, зал «Сфера».

    Страшно болею за мегапроект Михаила Назаренко, который показывает более широкий контекст украинской литературы ХІХ века.

    Презентация поэтического сборника Катерины Калитко «Орден молчальниц». 19:00—19:45, Уличная сцена.

  • Воскресенье, 27 июня

    Презентация книги Ирины Шуваловой «каміньсадліс»: авторские поэтические чтения и беседа с иллюстратором. 18:00—18:45, Уличная сцена.

    Катерина Калитко и Ирина Шувалова — два мощных голоса украинской поэзии. Новые книги обеих поэтесс — большое событие. Нельзя пропустить.

    Оприсутствование: вытесненное поколение. Чтение поэзии авторов и авторок «вытесненного поколения». Специальная программа «Поэзия изоляции». 18:00—19:15, зал «Сфера».

    Диалог поколений. Огромный, по выбору имен — хрестоматийный, марафон. То, что надо знать об украинской поэзии. Или хотя бы — попробовать узнать.

    Кураторская программа Сергея Жадана «Вслух. О себе»

    Ну, а на событиях этой кураторской программы мы, конечно, все и встретимся. И на финальном событии — концерте «Жадана и Собак» — споем наконец-то вместе и вживую «Шива-Шиво, чому так паршиво?» и припев «Українська залізниця, гнуті рейки, стрьомні шпали...», которым только и можно комментировать ежедневные новости.

Tomasz Grzywaczewski / Facebook

У себя на родине поляк Томаш Гживачевский известен как журналист и путешественник: в 2010 году он пешком ходил по Тибету, в 2013-м блуждал по сибирскому северу в поисках «Мертвой дороги» — трансарктической железной дороги, которую строили при Сталине. С началом российско-украинской войны его заинтересовали непризнанные республики, созданные с участием России, — и он побывал во всех шести. Книга «Границы мечты» состоит из репортажей из тех мест, ее презентуют с участием автора в субботу в 13:30 в зале «Кафе Европа».

Светлана Ройз / Facebook

Светлана Ройз специализируется на детской психологии, ее книги «Практическое ребенковедение» и «Волшебная палочка для родителей» стали бестселлерами. В субботу в 13:30 в зале «Сфера» Светлана проведет практикум «Практическое ребенковедение. С заботой о родителях».

Sergiy Maidukov / Facebook

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков рисует для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times и десятка других украинских и зарубежных изданий. В этом году он издал арт-бук иллюстраций, посвященных Киеву. О нем и расскажет в субботу в 15:00 в зале «Артсцена».

Юрій Андрухович / Facebook

Классика украинской литературы Юрия Андруховича можно будет встретить в субботу в 16:30 на Уличной сцене. Там он представит свой седьмой роман «Радио Ночь».

В субботу в 18:00 на Уличной сцене поэтесса, тату-мастер и совладелица киевского кафе «Сквот 17Б» Дарья Крыж представит результат «дела, которым занимается уже 20 лет» — поэтический альбом All in. Музыкальное сопровождение обеспечит Антон Дегтярев, также известный как Ptakh из группы Ptakh_Jung.

Facebook / Europe Island

Катерина Калитко, чьи сборники стихов уже переведены на десять языков, представит свою девятую книгу «Орден молчальниц» — на Уличной сцене в субботу в 19:00.

В воскресенье в 16:30 писательницы Анна Санден и Ирэна Карпа будут дискутировать о толерантности и «новой этике». Разговор под названием «Кто платит?» состоится на Уличной сцене.

TEDxKyiv / YouTube

Андрей Семьянкив, более известный как разоблачитель медицинских мифов MED GOblin, представит свою первую книгу «Медицина доказательная и не очень». Презентация в формате дискуссии о том, сколько современному человеку следует знать о медицине, состоится в воскресенье в 18:00 в зале «Лекторий».

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