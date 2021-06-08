Анатолия Шария объявили в розыск в Украине, лишили убежища в Литве, арестовали виллу в Испании. Уже пора встречать его в «Борисполе»? Нет, и вот почему

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Шестнадцатого февраля 2021 года Служба безопасности объявила блогера Анатолия Шария в государственный розыск. Его обвиняют в госизмене и совместных с Россией информационных операциях против Украины. Спустя три месяца СМИ сообщили, что Литва запретила Шарию въезд в страну и лишила его статуса беженца. Его блогер получил в 2012 году, когда бежал из Украины из-за обвинений сразу по нескольким уголовным статьям. Второго июня Печерский райсуд арестовал виллу Шария в Испании. В этой стране у него есть вид на жительство. Как все это изменит жизнь Шария и стоит ли вскоре ждать его на родине — вот несколько сценариев развития событий.

Решение Литвы о лишении его статуса беженца Шарий уже обжаловал — он обратился в литовский суд. Если блогер пройдет все инстанции и выиграет, то сможет спокойно находиться в стране без угрозы экстрадиции в Украину. Но в Литве Шарий давно не живет. Оттуда он выехал в 2015 году и теперь вряд ли вернется.

в 2015 году и теперь вряд ли вернется. По разным данным, последние годы Шарий живет в Испании. Там, по информации литовского издания Lrytas, у него есть вид на жительство — по данным hromadske, он действителен до июля 2021 года. Возможно, позиция Литвы по Шарию повлияет на испанские власти, и они не продлят разрешение. Хотя замминистра иностранных дел Евгений Енин считает, что шансы на это невелики.

считает, что шансы на это невелики. Если Шарию позволят и дальше жить в Испании, Украина может попросить власти этой страны выдать его по подозрению в госизмене на родине. Для этого Офис генпрокурора должен обратиться в Министерство юстиции Испании с просьбой задержать Шария и потом экстрадировать. Принять оба решения должен будет суд. Процесс об экстрадиции может затянуться на месяцы и годы.

Если Испания не продлит Шарию вид на жительство, он, вероятно, поедет в другую страну и там попытается получить статус беженца, вид на жительство или все сразу.

Если бы Шария подозревали в криминале или экономических преступлениях, Украина могла бы пойти другим путем — обратиться в Интерпол. Бюро бы задержало Шария, на время разбирательств выбрало меру пресечения и запустило процесс экстрадиции. Но, по словам начальника департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василия Неволи, этот вариант в случае с Шарием не подходит. «Среди прочего в подозрении значится госизмена — это политическая квалификация, как, например, шпионаж. Согласно уставу Интерпола, в такие дела он вмешиваться не может».