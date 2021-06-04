Американец Томми Эдисон — кинокритик и видеоблогер с миллионами просмотров на YouTube. Еще он слепой от рождения. Рассказываем его историю (конечно, с обзорами фильмов!)

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Томми Эдисон — незрячий 57-летний американец, у которого, однако, есть образование, работа и многочисленные хобби. Среди них — кинематограф, Эдисон регулярно ходит в кинотеатры. Его друг начал записывать впечатления Эдисона от фильмов на видео — так появился видеоблог «Слепой кинокритик». Вскоре оказалось, что зрителей еще больше интересует опыт Эдисона, какие он видит сны или как определяет красоту женщин. Следующий блог, «Опыт Томми Эдисона», на разных платформах набрал сотни тысяч подписчиков и миллионами просмотров. Теперь мужчину приглашают на публичные и онлайн-выступления в десятках стран рассказать о себе и своем опыте жизни без зрения. Рассказываем историю Эдисона и его отзывы о нескольких классических фильмах.

Томми Эдисон родился в городе Бриджпорт неподалеку от Нью-Йорка и от рождения ничего не видел: его оптические нервы оказались редуцированными. Впрочем, мать мальчика изначально относилась к нему так же, как и к его зрячим старшим сестрам. Эдисон пошел не в специальную школу, а в общий класс. «Томми понимает все так же хорошо, как и другие дети — просто так вышло, что он слепой», — говорила тогда она.

Эдисон с детства увлекался радио и попросил руководство местной радиостанции взять его на работу. Те согласились, и сначала он был диджеем, потом начитывал прогнозы погоды, а с 1994 по 2013 годы рассказывал слушателям о ситуации на дорогах. Информацию он собирал, слушая разговоры дорожных полицейских и звонки слушателей.

Эдисон живет вполне самостоятельно: готовит себе пищу, одевается, пьет пиво в барах и слушает фильмы в кинотеатрах, после чего с юмором рассказывает о впечатлениях друзьям. Один из них, оператор Бен Черчилль, в 2011 году предложил Томми вести видеоблог о кино и о том, как его воспринимают слепые. Тот согласился. Первый выпуск из-за волнения записывали всю ночь. Уже скоро блог Эдисона заметили соцсети и журналисты, он часто фигурировал в местных и национальных новостях.

«Я воспринимаю фильмы иначе, чем те, кто видит. Меня не отвлекают волшебные пейзажи или привлекательные люди. Я обращаю внимание на сценарий и актерскую игру, — говорит он. — То, что я слепой, не может лишить меня удовольствия от фильма. История должна быть хорошей, реплики информативными. Десятки лет так и было: фильмы рассказывали историю. Только сейчас появилось немало цифровых образов, и приходится чаще подключать воображение, чтобы догадаться, о чем идет речь».

В комментариях к видео Эдисона часто спрашивали о его жизни: например, как он представляет цвета, как праздновал в детстве праздники, как ориентируется во времени. Он сначала делал спецвыпуски шоу, где отвечал на вопросы, а потом завел отдельный канал «Опыт Томми Эдисона» на YouTube, который, в конце концов, оказался в разы популярнее канала о кино. По состоянию на 4 июня там 699 тысяч подписчиков, а еще проект есть в Instagram, TikТok, Twitter. На этих видео Эдисон рассказывает, в частности, вот о чем:

В детстве он праздновал Рождество и Хэллоуин: мать делала для него специальные костюмы, где основными были не цвета, а рельеф или то, как они шелестели.

Женщины привлекательны для незрячих мужчин благодаря запахам, нежности кожи, хрупким чертам лица. «Мужчины, как правило — это только тело и одежда. У женщин это и аксессуары, и губная помада — они в этом плане гораздо выразительнее», — говорит он.

Он ничего не видит во сне, зато активны четыре других чувства. Во снах Эдисон может слышать звуки, чувствовать запахи, прикосновения, вкусы — и это очень выразительные сны.

Существуют специальные кубики Рубика для незрячих — с рельефными обозначениями вместо цветов. А еще — часы с рельефным циферблатом и множество других предметов.

Эдисон очень плохо рисует, и причина не только в том, что он не видит. «Дело в том, что мир существует для меня только в трехмерном режиме, — объясняет он. — Все, чего я касаюсь — объемное. Перенести это на плоский лист бумаги — это для меня лишено смысла».

Одно из преимуществ того, что Эдисон незрячий, по его мнению, в том, что он никогда не увидит, как его знакомые стареют.

Несколько лет назад Эдисон с оператором переехали в Лос-Анджелес. Там они развивают другой этап его карьеры — как лектора и защитника прав незрячих. В частности, права на работу и активную вовлеченность в жизнь общества.

«Если есть страсть, ничто не помешает тебе делать то, что ты хочешь, — говорит по этому поводу он. — Я знаю незрячих юристов, учителей, психологов, музыкантов, писателей, веб-девелоперов. У меня есть слепой друг, который работает в продажах. Бухгалтеры, секретари... Собственно, я знаю мало незрячих, которые живут на пособие от государства. Все работают, иначе это слишком скучная жизнь. Работать — классно. Мало что приятнее, чем быть занятым и давать что-то другим».

Пять киноотзывов Томми Эдисона

«Крепкий орешек», 1988

«Персонаж Брюса Уиллиса замечательный потому, что все делает искренне. Он действительно любит свою жену, отчаянно сражается с врагами, он искренен даже тогда, когда говорит по рации с коллегой... Главный отрицательный герой Алан Рикман — тоже совсем не двумерный персонаж: он играет роль не «плохого парня», а того, кто просто должен выполнить задачу, сделать свою работу».

«Начало», 2010

«Были в этом фильме эпизоды, когда я по 20 минут не мог догадаться, что происходит. Но, думаю, зрячие зрители тоже не могли. К счастью, все становится понятным в конце... Есть длинные эпизоды, когда просто происходят всякие кровавые штуки. Я это слышу как смесь выстрелов, криков, звуков гонки на автомобилях. К счастью, после каждой такой сцены благодаря репликам становится понятно, к чему это все было».

«Бойцовский клуб», 1999

«Хорошо играет главная героиня Хелена Бонэм Картер — не надо ее видеть, чтобы понять, что она сумасшедшая и до чертиков сексуальная. Интересный выбор музыки: временами она прохладная и «металлическая» — но это то, что помогает создать атмосферу. Я даже не думаю, что визуальная часть главная в этом фильме. Пожалуй, единственное, что мне хотелось бы увидеть — это собственно драки».

«Большой Лебовски», 1998

«Чувак и Уолтер — классная пара. Уолтер как раз достаточно стремный, чтобы хотелось его успокоить, но еще не хотелось бежать. С рассказчиком тоже хорошо придумали, у него классный тембр. Замечательный подбор музыки: когда персонажи не говорят, песни как бы рассказывают, что происходит в фильме».

«Секреты домашних животных», 2016

«Я ни разу не ошибся, определяя, какой голос какому животному принадлежит — настолько хорошо здесь выстроены характеры... Для меня мультфильмы мало отличаются от художественных фильмов. Я слышу голоса известных актеров, шумы и музыка часто такие же, что и во время фильма».