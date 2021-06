Мы очень (очень!) ждали продолжения «Друзей» — и оно наконец вышло! К премьере вспоминаем, как подбирали идеальный каст — Энистон и Кокс поменялись местами, Швиммер заканчивал карьеру, а съемки саботировала другая компания

Тексты

Двадцать седьмого мая на HBO Max вышел фильм «Друзья: Воссоединение» (Friends: The Reunion). В нем звезды сериала «Друзья» собрались вместе и вспомнили самые яркие моменты шоу, а также ответили на вопросы о съемках. По случаю премьеры «Бабель» прочитал книгу Келси Миллер Iʼll Be There For You: The One about Friends и рассказывает, как Марта Кауффман и Дэвид Крейн придумали идею сериала и нашли идеальных актеров на главные роли. А еще делится подробностями создания шоу — начиная с того, как Дэвид Швиммер вдохновил авторов на создание Росса, а Дженнифер Энистон едва не заменили на другую актрису, и заканчивая тем, почему у Фиби есть сестра-близнец.

Создатели сериала «Друзья» Марта Кауффман и Дэвид Крейн познакомились в 1975 году. Они учились в Брандейском университете и вместе играли в постановке пьесы Теннесси Уильямса. Через два года они уже вместе ставили пьесы и работали над сценариями. Так началось более чем двадцатилетнее сотрудничество.

Сначала Марта и Дэвид писали для театра. Потом переехали в Лос-Анджелес и создавали сценарии для телевидения. В 1990-м выпустили шоу «Продолжай мечтать», которое номинировали на «Эмми». Следующие три проекта были не такими успешными. Сериал «Пары» не пошел дальше этапа кастинга. А ситком «Семейный альбом» показывали на CBS шесть недель, а потом закрыли.

Как-то Кауффман и Крейн сидели в своем офисе и начали вспоминать старых друзей и жизнь до переезда в Голливуд. А через несколько недель подали Warner Bros. семистраничный проект шоу «Кафе «Бессонница» (Insomnia Café): «Это шоу о шести людях, которым немного за двадцать и которые любят сидеть в кафе. Оно о сексе, любви, отношениях, карьере... о том времени в вашей жизни, когда все возможно, времени, которое по-настоящему волнует и пугает».

Идею купила NBC. Крейн и Кауффман начали работать над сценарием. К проекту присоединился исполнительный продюсер «Продолжай мечтать» Кевин Брайт. Джеймс Берроуз стал режиссером пилота.

Роль Росса написали специально для Швиммера. В 1993 году, когда Крейн и Кауффман работали над проектом «Пары», Швиммер приходил к ним на прослушивание. Роль он не тогда получил, но авторам шоу очень понравилась его игра.

Крейн и Кауффман работали над проектом Insomnia Café и вспомнили о Швиммере. Так появился персонаж Росса. «У Дэвида была его удивительная уязвимость, и это очень нам запомнилось», — вспоминала Кауффман.

Сам Швиммер на тот момент уже решил покончить с телевидением. Ему не нравились проекты, которые ему предлагали. А еще он с детства больше интересовался театром и как раз готовился к роли Понтия Пилата в адаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Когда агент рассказал Швиммеру о проекте «Друзей», он хотел отказаться: сказал агенту, что может один раз прочитать сценарий, однако больше ничего не обещает.

Тогда Кауффман и Крейн связались с Робби Бенсоном — актером и режиссером, которым Швиммер очень восхищался. Они попросили Бенсона позвонить Швиммеру и убедить встретиться. Потом актеру позвонил и режиссер Джеймс Берроуз. Швиммер сел на самолет в Лос-Анджелес.

Мэттью Перри, наоборот, нашел роль Чендлера сам. Как раз тогда, когда шоураннеры «Друзей» искали актеров для сериала, Перри позвонил его финансист и рассказал о банкротстве. Актер начал звонить своим агентам, умоляя найти ему хоть какой-то проект. Он знал о «Друзьях», а еще те, кто уже были на кастинге, говорили, что Перри очень похож на одного из персонажей.

В конце концов Перри позвонил своим агентам и попросил их забронировать ему прослушивание. Несмотря на то, что актер должен был сниматься в сериале LAX 2194, и в случае продолжения этого сериала его пришлось бы заменить, Кауффман и Крейн решили дать ему шанс.

То, что он идеален для роли, было ясно с самого начала: «Он пришел и это было именно то, что мы искали», — вспоминала Марта Кауффман. Через неделю после прослушиваний Перри пришел на съемки. Он стал Чендлером Бингом.

Роль Фиби была одной из самых сложных. Создатели сериала были готовы потратить месяцы, чтобы найти актрису, способную передать все странности героини и одновременно убедить аудиторию, что у этого персонажа есть глубокая связь с людьми, совсем на нее не похожими.

Такой актрисой стала Лиза Кудроу. В детстве Кудроу хотела быть актрисой, но закончила Вассарский колледж и получила диплом бакалавра по биологии. Кудроу работала со своим отцом-ученым и исследовала, как активность того или иного полушария мозга влияет на различные типы головной боли.

Когда она смотрела ситкомы, постоянно представляла, как могла бы сыграть ту или иную роль. В конце концов Кудроу по совету друга вступила в Лос-Анджелесскую школу The Groundlings, которая готовит комиков.

А в 1993 году впервые попала на телевидение — получила роль в одном из шоу Джеймса Берроуза «Фрейзер». Однако после четырех дней съемок ее уволили. Берроуз сказал, что она не подходит для роли.

Пытаясь оправиться от провала, Кудроу покрасилась в блондинку и начала искать другую работу. Продюсер популярного шоу NBС «Без ума от тебя» предложил ей сыграть официантку в одном эпизоде. Неожиданно для всех роль стала хитом, и Лизу пригласили сняться еще в нескольких эпизодах. Ее героине дали имя Урсула.

После этого Кудроу получила приглашение на прослушивание на роль Фиби. Крейн и Кауффман сразу поняли, что она подходит. Берроуз также одобрил ее кандидатуру. Единственной проблемой было то, что Кудроу играла Урсулу в «Без ума от тебя» — шоу, которое шло в той же сети, и события которого также проходили в Манхэттене. Чтобы разрешить эту ситуацию, Фиби сделали сестрой Урсулы.

Кортни Кокс уже была опытной, хотя и не очень известной телеактрисой. Она снималась в научно-фантастической драме «Мученики науки», играла в двух сезонах «Семейных связей». В 1994 году Кокс сыграла в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» с Джимом Керри и получила роль в культовом ситкоме «Сайнфелд».

Продюсеры «Друзей» пригласили Кокс на прослушивание на роль Рэйчел. Когда Кокс прочитала сценарий, то поняла, что Моника ей гораздо ближе. Авторы сериала подумали и согласились.

Прослушивание прошло хорошо. Кокс была убеждена, что получит роль. Но на самом деле этот вопрос был еще не решен. На роль Моники пробовалась другая актриса — звезда популярного шоу «Факты из жизни» Нэнси Маккеон. Она также хорошо справилась с прослушиванием. Однако Кауффман и Крейн решили отталкиваться от того, что «Друзья» — это шоу о группе приятелей, где один актер не должен выделяться среди других, как это было бы в случае со звездой. Поэтому выбрали Кортни Кокс.

Мэтт Леблан был наименее опытным среди своих коллег. Он вырос в Нонантуме, итальянско-американской деревне в Ньютоне, штат Массачусетс. С детства занимался плотничеством, а с 18 лет работал на стройке. Благодаря физической работе Леблан был в хорошей форме. Друг предложил ему поехать в Нью-Йорк и попробовать поработать моделью. Но рост Леблана был 177 сантиметров, что недостаточно для тогдашних моделей. Он начал сниматься в рекламных роликах, работал с Coca-Cola, Leviʼs, Kentucky Fried Chicken и другими компаниями. На заработанные деньги учился на курсах актерского мастерства.

Его начали приглашать на прослушивания в ситкомы. Он играл стереотипно изображенных итальянцев в кожаных куртках, однако деньги от карьеры в рекламе быстро закончились. Когда агент позвонил ему и пригласил пройти прослушивание на роль Джоуи — тогда казавшегося еще одним стереотипным итальянцем — он согласился.

Накануне прослушивания Леблан читал сценарий вместе со своим другом-актером. Тот сказал, что если это шоу о молодых друзьях, следует прекратить репетировать и пойти выпить, потому что именно это делают настоящие друзья.

На следующее утро Леблан проснулся на диване в квартире своего друга, пошел в туалет, споткнулся и упал, ударившись лицом о край унитаза. Свой монолог о женщинах и мороженом он читал на прослушивании с разбитым носом. Когда Кауффман спросила его, что случилось, ему пришлось рассказать всю историю.

Сценаристам понравилась актерская игра Леблана, но чувствовалось, что ему не хватает опыта. История с уборной тоже испортила впечатление. Однако Барбара Миллер, руководитель отдела кастинга в Warner Bros., сказала: «Это актер, который будет играть лучше с каждым эпизодом. Он может это сделать». Так Леблан стал Джоуи.

На роль Рэйчел проходили кастинг тысячи женщин, однако ни одна не подошла. Дженнифер Энистон тогда была королевой провальных ситкомов — снималась в целом ряде пилотов NBC, которые так и не стали полноценными проектами. Несмотря на это, Крейн и Кауффман пригласили ее на прослушивание. Правда, на роль Моники.

Однако, подобно Кортни Кокс, Дженнифер сказала, что хотела бы сыграть Рэйчел. Она хорошо знала таких девушек, которые ходили по Манхэттену, словно он им принадлежал. И удачно изобразила как наивность, так и эгоцентричность Рэйчел. Сценаристы были поражены.

Энистон наняли в тот же вечер. Была одна проблема: она уже снималась в первом сезоне ситкома «Пытаясь справиться» (Muddling Through) на CBS. Если бы его продлили, Энистон пришлось бы уйти из «Друзей». Создатели сериала еще раз рискнули. Они посмотрели Muddling Through и пришли к выводу, что шоу слабое и вряд ли получит второй сезон. Однако CBS его все же продолжила — на три эпизода, специально чтобы помешать NBC выпустить «Друзей».

Энистон три недели снималась в двух проектах одновременно. Но никакой замены в «Друзьях» не произошло. Команда решила подождать. В сентябре 1994 года Muddling Through отменили. Через две недели на NBC состоялась премьера «Друзей».

Пилот был успешным. Потом рейтинги ненадолго обвалились, однако после выхода седьмого эпизода — «Эпизода, в котором выключается свет» — ситуация стабилизировалась.

Этот эпизод был особенным. Его создали в рамках кросоверного проекта NBC Blackout Thursday, суть которого заключалась в том, чтобы устроить «блэкаут» во всех шоу сети, которые снимали в Нью-Йорке. Сред них: «Без ума от тебя», «Друзья», «Сайнфелд».

По замыслу сценаристов, героиня «Без ума от тебя» Джейми Бухман случайно обесточила весь Нью-Йорк. После этого персонажи всех сериалов, события которых происходят в этом городе, оказались в темноте. После «Эпизода, в котором выключается свет» аудитория «Друзей» выросла до 5 миллионов.

Благодаря следующим кроссоверам «Эпизод в двух частях. Часть 1» и «Эпизод в двух частях. Часть 2» шоу стало еще популярнее. В первом Чендлер и Джоуи попали в ресторан, где Урсула работает официанткой, а Фиби встретилась с главной героиней сериала «Без ума от тебя» Джейми Бухман.

Во втором Рэйчел и Моника оказались в отделении экстренной помощи и встретили персонажей шоу «Скорая помощь», которых играют Джордж Клуни и Ноа Уайли. Премьера «Скорой помощи» состоялась на NBC в ту же неделю, что и премьера «Друзей». «Скорая помощь» с самого начала была хитом и во втором сезоне стала самым популярным сериалом в США.

Благодаря сотрудничеству с этим сериалом аудитория «Друзей» мгновенно выросла. После премьеры «Эпизода в двух частях. Часть 2» шоу оказалось на 9 месте в топ-10 самых популярных американских шоу. Потом оно только поднималось в рейтинге. Только на 7-м сезоне рейтинги начали постепенно падать. Создатели сериала задумались о завершении. 25 сентября 2003 года вышел последний, десятый сезон.

NBC / Contributor / Getty Images

NBC / Contributor / Getty Images

Разговоры о продолжении сериала начались почти сразу после его завершения. На протяжении более чем десяти лет создатели сериала были против этой идеи. «Меня каждый день об этом кто-то спрашивает. Я не расстраиваюсь. Я понимаю, что люди хотят пережить этот опыт. Однако мы не можем пережить это заново. Мы не можем вернуться в это время в нашей жизни», — сказала Кауффман в 2015 году. Она добавила, что «продолжения — это обычно ерунда». Крейн советовал тем, кто хочет снова увидеть «Друзей», просто пересмотреть старые эпизоды еще раз.

Сегодня, 27 мая, на HBO Max все же вышел спецэпизод «Друзья: Воссоединение» (Friends: The Reunion). Его рейтинг на Rotten Tomatoes — 63 процента.

