Все без ума от победителя «Евровидения» Дамиано Давида из группы Måneskin. Мы тоже! Кто он такой? В каких клипах его можно увидеть?

Тексты

Двадцать второго мая на песенном конкурсе «Евровидение-2021», который состоялся в Роттердаме, победила итальянская группа Måneskin. Итальянцы стали абсолютными фаворитами голосования и получили 324 балла от зрителей из разных стран. Чем Måneskin так понравился зрителям? Удачным выступлением, песней и, если верить реакциям соцсетей, андрогинной харизмой солиста группы Дамиано Давида. «Бабель» рассказывает, что известно о фронтмене Måneskin, и публикует самые яркие клипы группы — вы их уже видели, но посмотрите еще раз.

Что известно о Дамиано Давиде?

Дамиано родился 8 января 1999 в Риме. О семье певца информации немного. Известно лишь, что его родители — бортпроводники. У Дамиано есть брат Якопо.

Дамиано не очень хорошо учился, но с четырнадцати лет интересовался музыкой. Сначала он хотел быть поп-исполнителем, но в 2015 году заинтересовался роком и стал участником группы Måneskin, основанной другими учениками лицея Викторией де Анджелис и Томасом Раджи. Позже к ним присоединился Итан Торкио.

Сначала группа выступала в клубах и просто на Виа дель Корсо, в историческом центре города. В 2017 году, когда Дамиано исполнилось 18, группа приняла участие в 11 сезоне итальянского X-Factor. Там музыканты оказались под опекой лидера группы Afterhours Мануэля Аньелли. Под его руководством они дошли до финала, но заняли второе место, уступив певцу Лоренцо Личитре.

picture alliance / Contributor / Getty Images

Участие в конкурсе прославило Måneskin. В 2017 группа выпустила свой дебютный сингл Chosen — он занял второе место в чарте синглов Итальянской федерации индустрии звукозаписи. Успешными были и следующие синглы — Morirò da Re и Torna a casa. Альбом Il Ballo della Vita, который вышел в 2018 году, трижды стал в Италии платиновым. В 2020 году группа победила на итальянском музыкальном фестивале Sanremo.

У самого Дамиано после участия в X-Factor появился большой фан-клуб. Сейчас у него 1,8 миллиона подписчиков в Instagram. Там Дамиано публикует фотографии в стиле 1970-х.

Ходили слухи, что у Дамиано были отношения с басисткой Викторией де Анджелис, но солист Måneskin их отрицает. Он помолвлен с 25-летней итальянской моделью и блогером Джорджией Солери. Они вместе уже четыре года.

Torna a casa

Количество просмотров: 110 605 559

Morirò da Re

Количество просмотров: 47 861 685

Zitti e buoni

Количество просмотров: 24 483 312

Chosen

Количество просмотров: 20 873 926

Le parole lontane

Количество просмотров: 7 327 227

Все в восторге от Дамиано, а мы — от поддержки наших читателей! Закиньте донат «Бабелю».