«Меня остановили полицейские, я ничего не нарушал! Что делать?» Готовы ли вы к встрече с патрульными — практический и юридический гид «Бабеля»

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Пятнадцатого мая полиция провела рейд и остановила концерты в столичных клубах Closer и Mezzanine на Подоле. Через три дня, 19 мая, на том же Подоле полицейские задержали и избили художника Дмитрия Богайчука. Уже 21 мая у Подольского отдела полиции прошел митинг «Остановим милицейское сафари». На акцию собрались несколько сотен человек — они требовали прекратить задерживать людей без оснований, обыскивать на улицах, бить при задержании и отставки начальника Подольского управления полиции. Ситуации, когда полиция в Украине не знает или сознательно нарушает правила, случаются часто. Полицейские не представляются, обыскивают людей без понятых, не пускают к задержанным адвокатов или вообще задерживают запрещенными способами. «Бабель» вместе с адвокатом Axon Partners Надеждой Денисюк рассказывает, что делать, если ты встретил патрульного.

Ко мне подошел полицейский. Что делать?

Полицейский обязан представиться: назвать фамилию, имя, должность и звание, а также по вашему требованию предъявить служебное удостоверение. На форме должен быть жетон с читаемым номером.

Полицейский обязан сообщить вам причину, почему он вас остановил, и указать конкретную норму закона. У него должны быть основания считать (хотя в основном это их внутреннее убеждение), что вы:

похожи на человека, который находится в розыске или числится как без вести пропавший;

проходите через место совершения преступления или ДТП;

ваш внешний вид «подсказывает полицейским», что вы могли что-то нарушить;

проходите через зону полицейского контроля.

Специального перечня зон полицейского контроля нет, но есть внутренние документы полиции, которые их определяют, поэтому просите их вам показать. То же самое с ориентировками и теми, кого разыскивают. Требуйте информации, на кого именно вы похожи.

Желательно такую информацию запомнить или по возможности записать — вашему адвокату это потом пригодится.

А можно сфотографировать удостоверение полицейского?

Да. Согласно законам Украины «Об информации» и «О национальной полиции», это не конфиденциальная информация и полицейский не вправе ее скрывать.

Меня могут обыскать? А провести осмотр?

Обыскать — нет. Обыск разрешается в исключительных случаях.

Провести осмотр — да, могут. Но! Осмотривать может человек одного с вами пола. Вас могут осмотреть визуально или провести по поверхности одежды рукой или специальным прибором. Осмотр может проводиться исключительно, если вы имеете при себе запрещенную вещь или если такая вещь представляет угрозу вашей жизни или здоровью или жизни других людей. То есть полицейский должен сообщить, что именно он ищет и на каком основании требует осмотра.

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Я могу не показывать документы и отказаться от осмотра?

Можете не показывать документы, если докажете, что у полицейского нет достаточных оснований их требовать. Но важно, чтоб отказ не перерос в задержание: невыполнение законных требований полицейского — это административная или уголовная ответственность, лучше показать документы. То же самое касается и осмотра.

Кроме того, для установления вашей личности полицейские могут вас задержать, но не больше чем на три часа.

Они могут достать вещи из рюкзака или сумки?

Достать не могут, но попросить вас достать — да. В любом случае такой осмотр могут провести с целью предотвратить преступление, если по их мнению у вас есть орудие для совершения преступления или если такая вещь находится в том месте, где могут совершить преступление. Это касается как пистолета, ножа, так и рюкзака или пакета — все зависит от фантазии правоохранителей.

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Меня сажают в патрульную машину, что делать? (Ничего запрещенного у меня нет)

Не паникуйте и не сопротивляйтесь, ведь тогда у патрульных будут дополнительные основания вас задержать. При административном задержании вам должны выдать протокол. Вы можете отказаться его подписывать, но обязательно требуйте второй экземпляр — для себя. О вашем задержании обязательно должны сообщить членам семьи и, по требованию, работодателю. Полиция также сообщает о задержании центру юридической помощи или адвокату, если он у вас есть.

Старайтесь задавать вопросы, связанные с вашим задержанием, но сами не предоставляйте никакой дополнительной информации. Опросить вас полиция может только, если вы согласны, а допросить — только если вам вручат повестку за три дня до самого допроса.

Меня привезли в участок. Как себя вести?

Помните, что вас не могут задержать более чем на три часа. Если же вас задержали, ничего не говорите, пока не приедет адвокат. Требуйте объяснений, настаивайте, чтобы приехали члены семьи. Следите за тем, чтобы составили протокол. Когда будете его подписывать, укажите имена свидетелей и их контактные данные. На любые вопросы лучше отвечать, что до приезда адвоката вы отказываетесь разговаривать.

Я могу вызвать полицию на полицию, если мои права нарушают?

Да, если конкретные полицейские, которые вас остановили, нарушают закон, вы можете позвонить 102 и вызвать патрульных.

Если вы уверены, что полиция нарушила ваши права, обращайтесь с заявлением в прокуратуру и Государственное бюро расследований. Обратитесь в центры оказания бесплатной правовой помощи, к правозащитникам и журналистам.