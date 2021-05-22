64 года назад Никита Хрущев решил догнать и перегнать США и показать им «кузькину мать». В итоге СССР (временно) выиграл космическую гонку, но остался без еды. Как это было — в архивных фото

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Догнать и перегнать развитые капиталистические страны, в том числе и США, большевики пытались еще при Ленине. Особенно популярным этот лозунг стал в эпоху правления Никиты Хрущева, который публично его озвучил на сельскохозяйственном совещании 22 мая 1957 года. «Утереть нос американцам» удалось в том же году — СССР запустил в космос первый в мире спутник. Через два года США и СССР обменялись выставками хозяйства и промышленности. На американской выставке в Москве Хрущев долго спорил с вице-президентом Ричардом Никсоном, доказывая, что все советское лучше. Во время этой дискуссии он пообещал американцам «показать кузькину мать». Эта фраза впоследствии вошла в историю. А вот соревнования в сельском хозяйстве закончились полным провалом. Перед руководителями областей, колхозов и совхозов ставились заведомо невыполнимые задачи. В итоге все закончилось продовольственным кризисом. СССР пришлось закупать зерно и продовольствие в США, а Хрущева отстранили от власти в результате заговора в партийной верхушке. Обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров рассказывает, чем закончилась попытка Хрущева «догнать и перегнать Америку» в максимально короткие сроки и любыми средствами.

Встреча Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года.

Лозунг «догнать и перегнать» выдвинул еще в 1917 году лидер большевиков Владимир Ленин. Правда, тогда это касалось не только США, а и развитых европейских стран — Франции, Великобритании, Германии.

Затем этот лозунг подхватил уже Сталин: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». Дошло до того, что в 1930-х даже появились мужские имена Догнат и Перегнат.

Главным идеологическим врагом США стали для СССР уже после Второй мировой войны. В 1953 году первым секретарем ЦК КПСС и фактически главой государства стал Никита Хрущев. О старом лозунге он вспомнил на сельскохозяйственном совещании в Ленинграде 22 мая 1957 года. Тогда речь шла о том, чтобы за три года догнать и перегнать Америку по производству мяса, масла и молока на душу населения. На деле же Хрущев планировал догнать и перегнать США во всех областях.

В том же 1957 году приходят первые значительные успехи. В августе Советский Союз удачно испытал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, а в октябре первым в мире запустил искусственный спутник на орбиту Земли.

Электрические лампы с изображением спутника, фонтана и Московского университета над фотографиями бывших советских лидеров во время празднования 40-й годовщины большевистского переворота (Октябрьской революции), ноябрь 1957 года.

Хрущев решил, что пора «утереть нос американцам» и в других сферах. Поэтому он договорился с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром об обмене хозяйственными и промышленными выставками между странами. В руководстве США такую идею встретили с энтузиазмом. «Пусть русские захотят иметь то, что мы имеем. Пусть они требуют этого от своих руководителей. И пусть они требуют этого так громко, чтобы руководителям пришлось им ответить. Тогда, возможно, российские лидеры захотят сделать свой народ счастливее и перебросят часть ресурсов с производства оружия на производство мебели, миксеров и сборных домов», — говорил Норман Уинстон, консультант американской выставки.

Открывать американскую выставку в Москве летом 1959 года прилетел тогдашний вице-президент США Ричард Никсон. Хрущев ходил вместе с ним по выставке и постоянно спорил, доказывая, что все советское лучше. Он говорил Никсону, что «американцы постарели и потеряли умение торговать». На что тот отвечал: «А вам нужны товары, чтобы торговать». Рядовым посетителям этот день запомнился бесплатной дегустацией «пепси-колы», за которой выстроилась длинная очередь.

Никита Хрущев и Ричард Никсон дегустируют «пепси-колу» на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года.

В историю вошли «кухонные дебаты» Хрущева и Никсона в павильоне № 2, где был представлен интерьер «типичного американского дома», заполненного различной бытовой техникой — холодильниками, телевизорами, стиральными и посудомоечными машинами. Именно на многообразии товаров сделал акцент Никсон. На что советский лидер саркастически заметил: «А нет ли у вас такой машины, которая бы клала в рот еду и проталкивала?»

В ходе этой дискуссии Хрущев произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Мы вам еще покажем кузькину мать!» Переводчик не понял контекста, поэтому после длительной паузы перевел ее дословно: «Мы покажем вам мать Кузьмы».

Howard Sochurek / Contributor / Getty images

В сентябре 1959 года Хрущев отправился в США доказывать преимущества социалистического строя над капиталистическим. В своих выступлениях он объяснял, что заявленная гонка носит исключительно мирный характер, но при этом не преминул похвастаться советскими баллистическим ракетами. При этом он пообещал превзойти США по объему промышленности в ближайшие десять лет и добавил, что «по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше».

Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Но в сельском хозяйстве лозунг «догнать и перегнать Америку» обернулся полным провалом. За всю историю СССР сельскохозяйственная отрасль всегда была самой отстающей. А во время правления Хрущева в аграрном секторе ставили большое количество трудновыполнимых и зачастую авантюрных задач, которые нужно было выполнить в кратчайшие сроки. Чего стоит «кукурузная кампания» в 1950 — 1960-х годах, когда кукурузу засевали везде, где можно и где нельзя, без учета климатических условий.

Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

В экономической системе СССР главным критерием успеха было количество. Такие понятия, как качество, производительность труда, себестоимость продукции, прибыль — те нормы, по которым судили о производстве в капиталистических странах — во внимание не принимались. В конце 1958 года всем обкомам КПСС разослали указание «принять решительные меры для увеличения производства мяса». Планируемые цифры зачастую брались с потолка, без оглядки на реальное положение дел и возможности.

Особенно «отличился» первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов. В начале 1959 года он пообещал за год утроить государственные заготовки мяса в области. Уже за одно обещание область авансом получила орден Ленина, а Ларионов — звезду Героя Социалистического Труда.

Howard Sochurek / Contributor / Getty images

Howard Sochurek / Contributor / Getty images

Чтобы сдержать обещание, секретарь обкома распорядился забить весь приплод скота, дойных коров, одолжить «под расписку» весь скот, выращенный колхозниками в своих хозяйствах. Скот покупали в соседних областях за счет денег, предназначенных для покупки техники, строительства школ и других нужд. Но этого все равно не хватало. Тогда Ларионов просто приписал в отчете недостающие 50 тонн мяса и доложил о стопроцентном выполнении плана.

Сельскохозяйственная техника в колхозах все еще в дефиците, Тверская область, июль 1954 года.

Однако уже в следующем году стало понятно, что это обернулось катастрофой для животноводства и дефицитом мяса в области. В итоге Ларионова лишили всех наград и званий, и в сентябре 1960-го он, по официальной версии, умер от сердечного приступа, а по неофициальной — застрелился.

Подобное происходило по всей стране. Поэтому в начале 1960-х, когда Хрущев гордился тем, что СССР первым отправил человека в космос, в стране начался продовольственный кризис. Уже в 1962 году власти вынуждены были повысить розничные цены на продукты. А в следующем году из-за засухи случился неурожай зерна, что привело к дефициту хлеба.

Обмолот пшеницы в совхозе в Акмолинске, 1958 год.

Мясо, молоко и масло, по темпам производства которых к этому времени Советский Союз уже должен был обогнать США, практически исчезли из продажи. В дефиците были и другие продукты. «Я беседовал с рабочими. Они говорят: лука нет, цингой болеем. Ну как это может быть, чтобы лука не было? А еще у нас цены выросли на эту дребедень в десять раз. Ну что за позор? Социализм есть, а лука нет, укропа нет, картошки нет», — жаловался Хрущев на президиуме ЦК в сентябре 1963 года.

В итоге пришлось закупать продовольствие даже в США. А в следующем году ближайшие соратники Хрущева из партийной верхушки устроили заговор и отстранили его от власти.

Bettmann / Contributor / Getty Images

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