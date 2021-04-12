102 года назад прошел первый советский субботник. Идею бесплатной работы в выходной подхватила пропаганда, и субботники стали добровольно-принудительными. Как это было (много архивных фото)

Тексты

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В субботу, 12 апреля 1919 года, 15 рабочих Московского депо решили потрудиться «на благо революции» — после окончания рабочего дня они вернулись в цех ремонтировать паровозы. Инициатива понравилась руководству большевиков во главе с Лениным. Коммунистические субботники и воскресники превратились в мощное средство пропаганды, быстро распространились по всему СССР и оставались добровольно-принудительными вплоть до развала Советского Союза. Со временем идея бесплатного труда в выходной вызывала все меньше энтузиазма. Субботники стали темой для насмешек и анекдотов. «Бабель» вспоминает историю коммунистических субботников и публикует архивные фото 1920—1980-х.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Архив Луганского областного краеведческого музея

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Весна 1919 года была не лучшим временем для советской власти. Экономику бывшей Российской империи подкосила Первая мировая война, а теперь добивала Гражданская. Заводы и фабрики останавливались, а рабочие либо шли воевать, либо бежали из городов от разрухи. В апреле 1919 года лидер большевиков Владимир Ленин выступает с призывом улучшить работу железной дороги, в первую очередь для военных нужд. В то время более половины составов Московского узла стояли неисправными.

В ответ на призыв слесарь депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, председатель местной партийной ячейки Иван Бураков предложил бесплатно потрудиться «на благо революции». Вечером в субботу, 12 апреля, после рабочего дня 15 человек вернулись в цех. Проработав 10 часов, к утру они отремонтировали три паровоза. «Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде. В шесть часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу — с субботы на воскресенье — продолжать еженедельно... Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться», — написал Бураков в протоколе для райкома партии.

Владимир Ленин произносит речь перед отправкой частей Красной Армии на Советско-польскую войну. В конфликте также принимали участие войска Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, февраль 1919 года. Архив Луганского областного краеведческого музея

Следующий субботник прошел на той же Московско-Казанской железной дороге 10 мая 1919-го, на него вышли 205 человек. Эту инициативу активно поддержала коммунистическая пропаганда. В мае 1920 года большевики устроили «Всероссийский субботник», в котором участвовало партийное руководство. На уборку Кремля вышел и сам Ленин. Так появился сюжет «Ленин и бревно», который стал одним из каноничных за все время существования Советского Союза.

В Украине первый субботник прошел 11 января 1920-го в Харькове. В следующем году они стали уже распространенным явлением. В апреле 1921-го только в Юзовском районе их провели около 500, а поучаствовали в них около 70 тысяч человек. Правда, в то время бесплатный труд припадал на единственный выходной — воскресенье. Но в итоге прижилось именно название «субботник».

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1920-х субботники были в основном добровольными. В них участвовали коммунисты, комсомольцы и так называемые «сочувствующие». В 1930-е к средствам «воспитания коммунистического отношения к труду» добавились ударники производства, стахановское движение, социалистические соревнования. А субботники стали обязательными. Тех, кто отказывался в них участвовать, позорили на плакатах и даже могли исключить из партии.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Во время Второй мировой и после войны субботники и воскресники сыграли большую роль. Ведь восстанавливать пришлось буквально все. В то время люди выходили на субботник как на праздник.

«Помню громадный субботник, который организовали, после всех торжеств, в честь Победы... С музыкой духовых военных оркестров, с танцами и кружащимися в ритме вальса парами! Но и работа спорилась тоже в этом ритме. Работали всем городом, всем селом — стар и млад. И атмосфера была торжественная. Несмотря на пыльную, грязную работу, участники старались принарядиться, а ветераны надевали ордена. Если не хватало субботника, выходили на воскресник», — вспоминал один из участников послевоенного субботника.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Со временем энтузиазм пошел на спад. Но субботники оставались добровольно-принудительными для рабочих, служащих, колхозников, студентов и школьников. А в пропаганде их называли «характерной чертой социалистического образа жизни». Частота проведения субботников была непостоянной. Иногда их могли проводить каждую неделю, иногда — несколько раз в год.

Если субботники назначали по месту работы, то люди выполняли свои обычные, повседневные задания. Но иногда субботники проводились по месту жительства. Тогда люди занимались облагораживанием местности: строили и красили заборы, штукатурили здания, высаживали газоны и деревья, обустраивали клумбы, парки, детские площадки.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1970-х партийное руководство попыталось вдохнуть в субботники новую жизнь. В 1970-м, в год столетия со дня рождения Ленина, на субботник вышли 119,2 миллиона человек — половина населения Советского Союза. Бесплатной работе в выходной день старались вернуть атмосферу праздника. На заводах рабочих встречал духовой оркестр, руководители предприятий и чиновники министерств выступали на торжественных митингах.

Дополнительной мотивацией, по мнению пропагандистов, должна была стать работа «на благо братских народов» Азии, Африки и Южной Америки. На деле же директоры зачастую использовали добровольный труд своих сотрудников «в интересах предприятия», экономя сотни тысяч рублей на заработной плате.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Но отношение к субботникам чем дальше, тем больше становилось все менее серьезным. На предприятиях типичной была ситуация, когда всю заявленную «бесплатную» продукцию выпускали в течение недели, а большую часть субботы посвящали «неформальному общению».

Субботники по месту жительства проводили раз в году — в апреле, ко дню рождения Ленина. В позднесоветское время субботники стали объектом шуток и анекдотов. Дошло до того, что даже на эстраде стали высмеивать легендарный сюжет «о Ленине и бревне».

Торжественный митинг на Киевском машиностроительном заводе «Красный экскаватор» в поддержку инициативы провести 21 апреля Всесоюзный коммунистический субботник, март 1984 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Мы работаем для вас и по субботам и по воскресеньям, поддержите нас донатом.