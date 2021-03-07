54 года назад в СССР появились два выходных. До этого были «разноцветные» дни отдыха, шестидневка и «первый день» вместо понедельника. Вспоминаем, как менялась рабочая неделя — в архивных фото

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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Седьмого марта 1967 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление о переходе на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. До этого выходной был один, в лучшем случае — воскресенье. А в 1920—1930-х годах большевики устраивали эксперименты — ввели непрерывную рабочую пятидневку с одним плавающим выходным, пытались унифицировать календарь, переименовать месяцы и дни недели. Затем появилась шестидневка с фиксированными датами выходных дней. В 1940-х и до середины 1950-х рабочие и служащие фактически были привязаны к своим предприятим. Они не могли уволиться, а за опоздание можно было получить уголовный срок. «Бабель» вспоминает, как регулировалось рабочее время и когда появилась привычная нам форма рабочей недели, и публикует архивные снимки того периода.

Заведующий кабинетом политического просвещения Броварского горкома КПУ Н. К. Козий (второй справа) консультирует пропагандистов, Бровары, 8 мая 1973 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В Российской империи рабочее время никак не ограничивалось законом до конца XIX века. После отмены крепостного права крестьяне часто работали по найму и по большей части в полях. Они традиционно подстраивались под сезоны: летом работы больше, зимой — меньше. Выходным было воскресенье, когда все ходили в церковь.

Рабочим на фабриках приходилось работать по 14—16 часов в сутки. Только летом 1897 года, после ряда крупных стачек на производствах, Николай II подписал закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности».

Рабочие и руководство паровозостроительного завода Гартмана в Луганске, 1900-е годы. Это один из примеров советской фотоцензуры — директора, сидящие в центре, заретушированы как «классовые враги». Архив Луганского областного краеведческого музея

Законом устанавливалась шестидневная рабочая неделя и выходной — воскресенье. Рабочий день впервые ограничили до 11,5 часа с понедельника по пятницу и до 10 часов в субботу для мужчин, а также до 10 часов каждый день для женщин и детей. Отпуск не предусматривался, но появились 14 обязательных праздников — «неприсутственных дней». Однако закон никак не ограничивал сверхурочные работы, которые можно было вводить по особому договору, так что на практике время работы не изменилось.

Рабочие паровозосборочного цеха завода Гартмана в Луганске, 1905 год. Архив Луганского областного краеведческого музея

Обещание восьмичасового рабочего дня стало одним из главных тезисов в программе социалистов, в том числе большевиков. Поэтому после октябрьского переворота в 1917 году одним из первых декретов Совета народных комиссаров был «О восьмичасовом рабочем дне».

В нем говорилось, что рабочее время не должно превышать 8 часов в сутки и 48 часов в неделю. Сама же рабочая неделя осталась шестидневной с выходным в воскресенье. В Кодексе законов о труде 1918 года появились новые бонусы: ввели месячный оплачиваемый отпуск; сократили рабочий день до 6 часов в предпраздничные дни; установили, что между окончанием рабочего дня в субботу и началом в понедельник должно быть 42 часа. Получалось, что по субботам рабочий день с учетом обеденного перерыва сокращался до 5 часов.

Митинг в Петрограде (сейчас Санкт-Петербург), октябрь 1917 года. Архив Луганского областного краеведческого музея

Впрочем тогда можно было вводить какие угодно законы. На деле фабрики и заводы практически не работали, а рабочих скорее агитировали идти воевать за советскую власть. К началу 1920-х промышленность начала возрождаться, и рабочие стали возвращаться на заводы. В 1922 году им урезали отпуск до 14 дней и перестали оплачивать выходные на религиозные праздники. Однако появились новые выходные дни — 1 мая и 7 ноября. Большевики на этом не останавливались и обещали народу большее — перейти на семичасовой рабочий день без уменьшения оплаты труда.

Группа руководителей Госавиазавода № 12 (сейчас завод «Антонов») в Киеве, 1920 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В конце 1920-х Сталин свернул Новую экономическую политику и объявил курс на индустриализацию. Тут-то и начались эксперименты с рабочей неделей и календарем. В конце августа 1929-го выходит постановление Совнаркома «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». Суть идеи непрерывного производства была в том, что рабочая неделя стала пятидневной — четыре рабочих дня и один выходной. Работников предприятия или учреждения разбивали на пять групп по цветам: желтый, розовый, красный, фиолетовый и зеленый. У каждой группы был свой собственный выходной, отмеченный определенным цветом. Для рабочих даже выпускали специальные разноцветные табель-календари, которые вешали на стены рядом с обычным григорианским календарем.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В рамках этой идеи создали новый советский революционный календарь. Год разделили на 72 недели по пять дней в каждой. Еще пять дней оставалось на государственные праздники, которые не входили ни в какие недели.

Рабочий день сделали семичасовым, как и обещали, но никто не ожидал такой путаницы с выходными. Несмотря на то, что их стало больше, не было ни одного дня отдыха, общего для всех. Если у родственников или друзей выходной приходился на разные дни пятидневки, то они не могли встретиться друг с другом. Поэтому выходные превращались в «какие-то фиолетовые пятые числа», реформа быстро стала непопулярной и от пятидневки решили отказаться.

С 1931 года страну начали переводить на шестидневную рабочую неделю с пятью фиксированными днями отдыха в месяц и семичасовым рабочим днем. В каждом месяце выходными назначили 6, 12, 18, 24 и 30 числа. В феврале выходной переносился на 1 марта, а «не влезающие» 31 числа стали рабочими. Дни недели предлагалось называть «первый день шестидневки», «второй день шестидневки» и так далее.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Архив Луганского областного краеведческого музея

Эксперименты с революционным календарем продолжались. Попытались внедрить новое летоисчисление с точкой отсчета от 7 ноября 1917 года. В отрывных и перекидных календарях рядом с привычным григорианским годом печатали год «от социалистической революции» вплоть до развала СССР. Были идеи унифицированного календаря, где в каждом месяце, в том числе и в феврале, было по 30 дней. Также было предложение переименовать месяцы. По этому проекту только май сохранял старое название, остальные должны были называться в честь Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса и других деятелей и событий.

Крестьян все эти реформы по-прежнему не особо затрагивали, к этому времени они снова стали по сути крепостными при колхозах. К концу 1930-х уже и властям стало не до экспериментов с календарем и рабочей неделей — нужно было готовиться к большой войне.

ЦКФФА им. Пшеничного; «Бабель»

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1940 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день при семидневной рабочей неделе — шесть рабочих дней и один выходной. Отпуска отменялись, запрещалось увольняться по собственному желанию. Рабочие и служащие стали фактически крепостными на тех предприятиях, на которых их застал указ. Также появилась уголовная ответственность за «нарушение трудовой дисциплины», «выпуск недоброкачественной продукции», «мелкие кражи на производстве».

Но особенно досталось прогульщикам. За опоздание на работу более чем на 20 минут можно было получить срок. А опоздать на работу было очень легко — общественного транспорта не хватало, поезда, трамваи и автобусы физически не могли вместить всех пассажиров, особенно в час пик. Людями приходилось гроздьями висеть на внешних поручнях. Даже поломка транспорта не считалась уважительной причиной. А все суды по этой статье проходили на местах в максимально короткие сроки — не более пяти дней. По оценкам исследователей, за время действия указа, с 1940 по 1956 год, по разным статьям осудили около 18 миллионов человек.

ЦКФФА им. Пшеничного; «Бабель»

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

К семичасовому рабочему дню постепенно добавлялся сначала один час, потом два, потом три. Со временем исчезает и единственный выходной. Вот как описывают этот период историки: «А рабочий день полнел и ширился: девятичасовой незаметно превратился в десятичасовой, потом — в одиннадцатичасовой. И разрешили сверхурочные работы: хочешь подработать — оставайся вечером. Правительство печатает деньги, раздает их любителям сверхурочных работ, а потом эти деньги оборонными займами обратно выкачивает из населения. И денег народу снова не хватает. Тогда правительство идет народу навстречу: можно работать без выходных. Для любителей. Потом, правда, это и для всех ввели — работать без выходных».

С конца июня 1941 года согласно указу «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» уже все работали по семь дней в неделю. В марте 1944 года еженедельный день отдыха предоставили подросткам младше 16 лет. А в 1945 году отменили режим «военного времени» и вернулись к нормам 1940 года.

Подросток на восстановительных работах в Ворошиловграде (сейчас Луганск), после 1943 года. Архив Луганского областного краеведческого музея

В следующий раз трудовое право смягчили уже при Хрущеве, в 1956 году. Страна перешла на семидневную рабочую неделю с одним выходным днем и с семичасовым рабочим днем. Также ввели дополнительный бонус — все рабочие дни в преддверии выходных и праздников сократили на два часа.

И наконец в 1967 году, уже при Брежневе, произошла самая принципиальная из реформ. Седьмого марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Центральный совет профсоюзов приняли постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями» и соответствующий проект указа для Президиума. Через неделю, 14 марта, Президиум Верховного Совета СССР этот указ одобрил.

Так появилась привычная форма рабочего расписания: семидневная неделя с восьмичасовым рабочим днем и двумя выходными днями — суббота и воскресенье. Правда в некоторых учреждениях, например в вузах и школах, шестидневка сохранялась.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦКФФА им. Пшеничного; «Бабель»

ЦКФФА им. Пшеничного; «Бабель»

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