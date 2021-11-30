82 года назад Советский Союз напал на Финляндию. В СССР рассчитывали на быструю и легкую победу, а в итоге потеряли больше ста тысяч солдат за три месяца. Вспоминаем о Зимней войне в архивных фото (архивный материал)

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«Бабель»

Тридцатого ноября 1939 года советские войска вторглись в Финляндию, так началась Зимняя война. Советская армия многократно превосходила финскую по количеству солдат и техники. Поэтому командование СССР рассчитывало на быструю победу в течение нескольких недель. Но этот план провалился из-за недооценки финской обороны, характера местности и плохой организации. Советские войска увязли в финских лесах и болотах. А финские солдаты разработали успешную партизанскую тактику, что позволило им уничтожить большое количество личного состава и техники противника. К марту 1940 года советская армия перегруппировалась, усилилась и прорвала оборону финнов, вынудив их согласиться на невыгодный мирный договор. В итоге СССР потерял примерно в сто раз больше солдат, а Финляндия — примерно десятую часть своей территории. «Бабель» вспоминает причины, основные события и итоги советско-финской Зимней войны в архивных фото.

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В 1930-х Финляндия минимально расходовала средства на военные нужды, сторонилась конфликтов и ориентировалась на внутреннее развитие. В 1932 году она заключила договор о ненападении с Советским Союзом и одновременно достраивала и укрепляла «линию Маннергейма». Уже в 1938 году Москва несколько раз пыталась навязать Хельсинки новый договор. Сначала от финнов требовали разместить у себя советские военные базы, затем — уступить несколько приграничных островов в Балтийском море. Все эти предложения финские дипломаты отклоняли.

За неделю до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. По его секретным протоколам в советскую зону влияния попадала Финляндия вместе с тремя странами Балтии. К началу ноября 1939-го Эстония, Латвия и Литва под давлением подписали с Советским Союзом договоры «о дружбе и взаимопомощи».

Wikimedia

Wikimedia

К подобному соглашению СССР пытался склонить и Финляндию. Но теперь к предыдущим требованиям добавилось новое — отодвинуть границу на 90 километров на запад от Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). «Мы ничего не можем поделать с географией… Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу», — говорил на переговорах Иосиф Сталин. Финские дипломаты не согласились на такие условия, переговоры зашли в тупик. Напоследок глава советского МИДа Вячеслав Молотов заявил финской делегации: «Мы, гражданские, не достигли никакого прогресса. Теперь слово за солдатами».

К возможной войне против Финляндии Советский Союз начал готовиться еще весной 1939 года. Чтобы получить формальный повод к вторжению советские войска 26 ноября 1939 года обстреляли из артиллерии свои же позиции около приграничного села Майнила, обвинив этом Финляндию и отказавшись совместно расследовать инцидент. Тридцатого ноября 1939 года четыре советских армии вторглись в Финляндию на разных участках границы от Карельского перешейка до Заполярья. В тот же день авиация стала бомбить финскую столицу Хельсинки. Армия СССР многократно превосходила финскую по количеству личного состава и техники. Поэтому советская верхушка во главе с наркомом обороны Климентом Ворошиловым рассчитывала на быструю и легкую победу минимум за 10-12 дней, а максимум — к 60-летию Сталина 21 декабря 1939 года.

Советский Союз даже официально не объявил Финляндии войну. На следующий день после вторжения, 1 декабря 1939 года, в занятом советской армией приграничном городке Терийоки (сейчас российский Зеленогорск) создали марионеточную Финляндскую Демократическую Республику с «народным правительством» из финских эмигрантов-коммунистов. Москва тут же подписала с ФДР «договор о взаимопомощи и дружбе», а вторжение объявили «освободительной войной».

После первых недель войны стало понятно, что быстрой победы у СССР не получится. Сказалась недооценка оборонительных укреплений противника и географии театра военных действий. А разные виды войск действовали сами по себе: артиллерия не поддерживала пехоту, пехота не поспевала за танками, ПВО стреляла по своим самолетам, авиация бомбила свои же позиции. Советское командование, рассчитывая на быструю операцию, не позаботилось о снабжении личного состава теплыми вещами. Из-за этого тысячи солдат в легких шинелях умерли от обморожения, когда температура опустилась чуть ниже десяти градусов.

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В итоге успехов добилась только заполярная армия. На Карельском перешейке войска уперлись в «линию Маннергейма», оказавшись абсолютно неподготовленными для уничтожения дотов и дзотов. При этом даже финский главнокомандующий Карл Густав Маннергейм признавал, что из-за недостатка средств получилось построить далеко не совершенную линию обороны. «Оборонительная линия, конечно, была, ... но ее прочность стала результатом стойкости и мужества наших солдат, а не крепости сооружений».

Не лучше были дела и у двух советских армий на центральных участках фронта — у Ладожского озера и в Северной Карелии. Здесь финны в полной мере использовали свою партизанскую тактику «мотти». Ее суть состояла в следующем: обнаружить, разделить, а затем уничтожить противника. Для этой задачи прекрасно подходили мобильные лыжные отряды. Они не ввязывались в прямые боевые столкновения с превосходящими советскими силами. Вместо этого действовали в тылу, устраивали засады, отступая к заранее подготовленным в лесах базам.

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Финские партизаны выработали свою тактику нападения на механизированные колонны, которые растягивались по узким дорогам через заснеженные леса и болота на десятки километров. На труднопроходимом участке дороги минами или пулеметами выводили из строя головную и замыкающую машины в колонне. Затем практически незаметные в белых маскхалатах снайперы старались уничтожить водителей, связистов и особенно командиров — все они хорошо выделялись в своей темной форме среди заснеженного леса. Таким образом финны дробили дивизии на мелкие группы, обездвиживали их и уничтожали из засад. Нередко партизаны просто следили за тем, чтобы никто не мог вырваться из окружения или подойти с подкреплением. А оставшиеся в колонне солдаты постепенно умирали от морозов и нехватки провизии.

Финский лыжный патруль, 1 марта 1940 года. Sa-kuva

Благодаря тактике «мотти» финская группа примерно в 11 тысяч солдат разбила в пять раз превосходящие силы противника. Несколько советских дивизий были уничтожены полностью, а отдельные отряды оставались в окружении до конца войны. Позже подобную тактику использовали в Афганистане еще против советских, а затем в Чечне — уже против российских войск.

В начале войны финнам не хватало оружия и техники. Часть танков была еще времен Первой мировой войны и большинство из них годилось лишь в качестве неподвижных огневых точек. Финские партизаны использовали самодельную взрывчатку и гранаты. Главной инновацией и эффективным противотанковым оружием стали бутылки с зажигательной смесью. Изначально их прозвали «коктейлями для Молотова» в честь главного рупора тогдашней советской пропаганды Вячеслава Молотова. Выступая по радио, он заявлял, что советская авиация сбрасывала на Хельсинки не бомбы, а «хлеб для голодных финских рабочих». «Коктейли Молотова» до сих пор используются в различных конфликтах по всему миру.

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Благодаря успешной партизанской тактике только за первый месяц войны удалось захватить много советского оружия, техники и других трофеев. Финнам досталось около 40 танков, почти 100 различных артиллерийских орудий, около 20 бронемашин, 350 пулеметов, несколько тысяч винтовок, боевые знамена и военные карты.

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К концу декабря 1939-го советское руководство поняло, что попытки продолжить наступление приведут только к новым потерям. На фронте наступило затишье. Новый командующий Семен Тимошенко учел прошлые ошибки. Январь и начало февраля 1940 года он потратил на сбор актуальных разведданных, усиление, перегруппировку и обучение войск, а также организацию снабжения. Главной задачей стал штурм «линии Маннергейма».

Рождественский вечер в штабе финской армии, 25 декабря 1939 года. Sa-kuva

Командование Финляндии понимало, что несмотря на успехи в первый месяц войны, они все равно не смогут в одиночку выстоять против Советского Союза. Великобритания и Франция с декабря 1939-го поставляли финнам вооружение. Но финской армии не хватало кадровых резервов. А чуть более десяти тысяч добровольцев из Швеции, Норвегии и других стран мало что могли противопоставить раздутой до более чем 760 тысяч человек советской группировке.

Лондон и Париж все никак не могли скоординироваться, чтобы отправить в Финляндию совместный десант и авиацию. Очередное совещание назначили на 12 марта 1940 года. Но было уже поздно. Советские войска с тяжелыми потерями прорвали «линию Маннергейма». Под угрозой полной оккупации страны правительство Финляндии запросило Москву о переговорах.

Шведские добровольцы, воюющие на стороне Финляндии, тянут за собой на санках минометы, отправляясь на боевое задание, 8 января 1940 года. Sa-kuva

126 875 советских солдатпогибло в Зимней войне по данным на 1951 год, на самом деле эта цифра может быть больше.

26 662 финских солдатапогибло в Зимней войне по данным на 1999 год.

С полудня 13 марта 1940 года боевые действия прекратились и вступил в силу новый мирный договор между СССР и Финляндией. По его условиям финны потеряли примерно десятую часть своих территорий — около 40 тысяч квадратных километров. Границу от Ленинграда отодвинули на 150 километров. В состав СССР перешел второй по величине город Финляндии Виипури, который переименовали в Выборг. Около 430 тысяч финских жителей переданных Советскому Союзу территорий вынуждены были оставить свои дома и переселиться вглубь страны.

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СССР исключили из Лиги Наций как страну-агрессор. Финляндская Демократическая Республика исчезла так же быстро, как и появилась. Тимошенко стал новым наркомом обороны вместо Ворошилова, которого больше не привлекали для участия в серьезных военных операциях. Советский лидер Никита Хрущев позже вспоминал: «Все мы, и в первую очередь Сталин, чувствовали в нашей победе поражение от финнов. Это было опасное поражение, поскольку оно поощряло наших врагов и укрепляло их в убеждении, что Советский Союз — это колосс на глиняных ногах». И он оказался прав. Немецкое командование, наблюдая за ходом советско-финской войны, пришло к выводу, что СССР не устоит против их армии. В следующем, 1941-м, году к нацистскому вторжению в СССР присоединилась и Финляндия.