Двадцать четвертого августа 1992 года Киево-Могилянская академия набрала студентов после 175-летнего перерыва. Мы публикуем снимки церемонии и вспоминаем, как возрождался вуз (архивный материал)

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Александр Клименко

Двадцать четвертого августа 1992 года, в первую годовщину независимости Украины, в Киеве состоялась церемония открытия Киево-Могилянской академии. Вуз возобновил свою работу после 175-летнего перерыва. Инициатором возрождения Могилянки был Вячеслав Брюховецкий, он же стал первым ректором в ее новой истории. Преподаватели, студенты и гости устроили шествие от Софийской площади на Подол, к стенам академии. Здесь посвятили в студенты первых 229 поступивших в вуз. «Бабель» публикует фото Александра Клименко с церемонии открытия и посвящения студентов Могилянки и вспоминает, как она возрождалась.

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — старейший вуз Украины и один из старейших в Восточной Европе. Он считается преемником Киевской братской школы, основанной на Подоле осенью 1615 года, которая сначала переросла в коллегиум, а затем получила статус университета. В начале ХІХ века московские власти закрыли академию, а на ее месте открыли духовную семинарию. С 20-х годов прошлого века в помещениях академии действовало Киевское высшее военно-морское политическое училище, где готовили политруков для флота СССР.

Официальное возрождение Киево-Могилянской академии как современного университета началось после провозглашения Украиной независимости в 1991 году. Уже 19 сентября тогдашний глава Верховной Рады Леонид Кравчук распорядился возобновить деятельность академии «на ее исторической территории как независимого высшего учебного заведения».

Инициатором возрождения стал Вячеслав Брюховецкий, на тот момент заведующий отделом критики Института литературы имени Т. Г. Шевченко. Он стал первым ректором возрожденной Киево-Могилянской академии, с 2007 года — почетным президентом университета. К декабрю 1991 года он собрал команду из восьми человек, которые стали первыми сотрудниками вуза.

Первый проректор по науке Киево-Могилянской академии, академик, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович (справа) среди преподавателей и студентов, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Если бы меня сегодня с моим опытом вернули назад и сказали: «На, возроди Киево-Могилянскую академию!» — я бы сказал: «Нет, это невозможно!» Потому что я теперь знаю, что это невозможно, а тогда не знал. И порой незнание лучше, чем знание.

Они столкнулись со множеством трудностей: экономический кризис, борьба за помещения с военным училищем, дефицит кадров и главное — нехватка управленческого опыта. Как вспоминает первый финдиректор и бывший вице-президент Могилянки Евгения Онищенко, «разваливается СССР, запрещена Компартия, большинство министерских структур реорганизуются или совсем ликвидируются, их сотрудники не знают, как они будут жить завтра, где будут работать, смогут ли зарабатывать себе на жизнь. А нам нужно было решать с этими растерянными и практически деморализованными людьми наши непростые вопросы».

Летом 1992 года Могилянка объявила первый набор студентов. В приемную комиссию подали 529 заявлений. По итогам тестирования в университет зачислили 229 абитуриентов на три созданных на тот момент факультета. Приказом ректора минимальная стипендия составляла больше двух тысяч карбованцев. Средняя зарплата по Украине на тот момент была около шести тысяч.

2300 карбованцевстипендия первокурсников Могилянки в 1992 году.

2580 карбованцевстипендия для тех, кто учится на «хорошо» и «отлично».

2880 карбованцевстипендия для отличников.

Первые студенты Киево-Могилянской академии на Контрактовой площади на Подоле в Киеве, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Церемония открытия Киево-Могилянской академии состоялась 24 августа 1992 года — в первую годовщину провозглашения независимости Украины. Сначала преподаватели и студенты, одетые в мантии, собрались на Софийской площади Киева. Затем прошествовали по Андреевскому спуску на Контрактовую площадь. Здесь устроили стилизованное театральное представление, которое отображало основные исторические вехи Могилянки. Кульминацией стала церемония «посвящения в спудеи» первокурсников.

Шествие по Андреевскому спуску в день открытия Киево-Могилянской академии, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

«Украина, вопреки не раз высказываемым неутешительным для нее прогнозам, восстает из пепла веков новой мощной европейской силой. И сейчас, пожалуй, как никогда раньше, она нуждается в молодых высокообразованных, энергичных людях. Именно вы являетесь теми, кто поднимет из руин нашу державу. Приветствую вас в стенах восстановленной Киево-Могилянской академии», — с такими словами обратился к первым студентам Вячеслав Брюховецкий.

Первый ректор Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий (слева), первый президент Украины Леонид Кравчук (в центре) и мэр Киева Иван Салий (справа) на церемонии открытия вуза и посвящения в студенты, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Украинско-канадско-швейцарский экономист, меценат, общественный деятель, член Наблюдательного совета Киево-Могилянской академии Богдан Гаврилишин (внизу слева) на церемонии открытия вуза и посвящения в студенты, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Первый выпуск Киево-Могилянской академии состоялся 28 июня 1996 года — в день принятия Конституции Украины. Сегодня в Могилянке учатся более четырех тысяч студентов и работают более 600 преподавателей. Среди ее выпускников — депутаты и министры, журналисты и писатели, ученые и бизнесмены.

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