30 лет назад Украина отмечала первый День Независимости. Мы публикуем уникальные фото празднований в Киеве и вспоминаем, почему эту дату перенесли (архивный материал)

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Александр Клименко

В 1991 году Украина первый и последний раз отмечала День Независимости 16 июля. Тогда поводом для празднования была годовщина Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. В ней были прописаны политическая и экономическая самостоятельность в рамках границ УССР, украинское гражданство, необходимость создать собственную Конституцию, армию, финансовую систему и госбюджет. Тогда же постановили считать 16 июля Днем Независимости Украины, хотя формально она еще оставалась в составе СССР. «Бабель» публикует уникальные фото Александра Клименко с праздничного шествия и концерта в центре Киева 16 июля 1991 года. А также вспоминает, почему через месяц появилась новая дата Дня Независимости Украины — 24 августа.

К концу 1980-х в СССР усилился экономический и политический кризис. Это привело к «параду суверенитетов» в 1990 году. Декларации о независимости и суверенитете принимают балтийские, азиатские и закавказские республики, а также Молдова и Россия (на тот момент РСФСР).

В этом же году началась и новая эра украинской государственной независимости — 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР абсолютным большинством голосов (за — 355 депутатов, против — четыре) приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Документ состоял из десяти разделов, в которых детально прописывались основы государственного, политического и экономического строя, подчеркивалась самостоятельность и суверенитет.

В этот же день Верховная Рада постановила «считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

Основные положения Декларации о суверенитете, принятой 16 июля 1990 года: неприкосновенность территории в существующих границах УССР;

республиканская форма государственности, единственный источник власти — народ, а от его имени может выступать только Верховная Рада;

верховенство на своей территории собственных законов и Конституции (Декларация должна была стать основой для новой Конституции); собственное гражданство;

право на владение, пользование и распоряжение национальными и природными богатствами на своей территории; собственные банковская, ценовая, финансовая, таможенная и налоговая системы, госбюджет и, при необходимости, своя денежная единица;

собственные Вооруженные силы, внутренние войска, органы госбезопасности; обязательство не распространять, не производить и не наращивать ядерное оружие;

самостоятельные международные отношения с другими государствами;

отношения с другими советскими республиками на основе договоров, заключенных на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

В первую годовщину Декларации о суверенитете — 16 июля 1991-го — в Киеве прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины. В отсутствие других ритуалов партийное руководство торжественно возлагало цветы к памятникам Ленину. А затем провело собрание во дворце «Украина», где тогдашний председатель Верховной Рады Леонид Кравчук говорил, что «сегодня мы собрались впервые в своей истории для празднования праздника Независимости. Шли мы по сей день трудно, шли по зову сердца, по голосу общественной совести и национального долга, с большой и святой верой в свой народ, в его право на свободу и независимость. И этот день настал».

Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

По Крещатику прошел многотысячный марш — с сине-желтыми флагами и в национальной одежде. А вечером на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) устроили концерт украинских групп и исполнителей. Его кульминацией стало выступление львовской рок-группы «Брати Гадюкіни» и праздничный салют.

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Сцена на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) во время празднования Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

Участница дуэта «Сестри Тельнюк» на концерте в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

Через три дня после подавления путча 1991 года, 24 августа на чрезвычайном заседании Верховная Рада УССР фактически во второй раз провозгласила независимость Украины. А 20 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады дату Дня Независимости перенесли с 16 июля на 24 августа.

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