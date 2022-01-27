Я собрал «тревожный чемоданчик» на случай нападения России. А что делать, если все-таки придется срочно уезжать из дома? И как понять, что уже пора? Советы переселенцев

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Ferrum Alien / «Бабель»

В последние недели уже весь мир говорит о возможном масштабном вторжении России в Украину. Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка российских войск и она продолжает усиливаться. Мы, конечно, надеемся на лучшее, но не исключаем и худшего варианта. Поэтому мы уже писали о том, как собрать «тревожный чемоданчик», аптечку и как вести себя во время боевых действий. Теперь стоит подумать о том, как подготовиться к возможному отъезду. Корреспондент «Бабеля» Сергей Пивоваров и член правления и менеджер образовательных программ Благотворительного фонда «Восток SOS» Юлия Кишенко — переселенцы из Луганска. В 2014 году им пришлось, собравшись наспех, уезжать из города, в котором уже фактически началась война. Они делятся личным опытом о том, как понять, что уже пора уезжать, что стоит продумать заранее перед отъездом и что делать уже в дороге, чтобы не паниковать в экстренной ситуации.

Давайте сразу с главного. Как понять, что пора уезжать?

Если боевые действия начались в соседней с вами области или районе — это самый верный признак, что скоро такая же ситуация может быть у вас. А если слышите звуки канонады, то точно настало время уезжать. И, конечно, стоит следить за информацией в СМИ о начале вторжения или начале эвакуации населения.

Тянуть до последнего, когда у вас под окнами появятся танки, точно не стоит. В 2014 году многие люди тоже не хотели уезжать из Луганска, даже когда там стало опасно просто выходить на улицу. Некоторые потом все равно уехали, только при гораздо более экстремальных обстоятельствах.

Юлия вспоминает, как в августе 2014 года встречала на вокзале в Киеве семью из Луганска с 8-летним ребенком — они решились уехали из города, только когда ночью рядом с домом упал снаряд. С собой у них были лишь документы и сырая утка, завернутая в пакет, из которого капало на пол вокзала. Ребенок был очень напуган, заикался и ночью в поезде несколько раз мочился под себя. Юлия тогда привезла им одежду, чтобы они хотя бы переоделись.

Так что если вы не хотите подобного опыта для себя и тем более для ваших детей, то лучше подготовиться заранее, чтобы вовремя принимать важные решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

Я решил уезжать, как к этому подготовиться?

Первым делом заранее соберите «тревожный чемоданчик» и поставьте его где-нибудь в легкодоступном месте. Еще раз напомним, что в нем должно быть.

И еще один совет — уже сейчас проверьте, все ли документы у вас в порядке. Чтобы у вас было время вклеить фото в паспорт, получить ID-карту, сделать загранпаспорт, оформить все документы на ребенка, распечатать сертификат о прививках от ковида и так далее.

Также подготовьте какие-то особо важные для вас вещи. Старые фото, семейные драгоценности — что-то небольшое, но действительно ценное для вас, что важно сохранить. Будьте готовы к тому, что вы можете больше никогда не вернуться в свой дом или в него может попасть снаряд.

Уезжая из Луганска в начале лета 2014-го, Сергей не стал брать с собой некоторые вещи, в том числе и зимнюю одежду. Он рассчитывал вернуться за ними «как-нибудь потом», но в итоге вернуться не вышло. Поэтому не будьте как Сергей.

Я все же надеюсь вернуться. Как подготовить свой дом к отъезду?

Для начала заклейте все окна в доме скотчем крест на крест. Это сделает их более устойчивыми к взрывным волнам, обломков стекла будет меньше и они не разлетятся по комнатам.

Поговорите со знакомыми, которым вы доверяете. Узнайте, возможно, кто-то из них планирует остаться в городе, даже несмотря на войну. Как показала практика, такие люди бывают. Оставьте этом человеку комплект ключей от дома, чтобы он по возможности мог за ним присматривать.

Отключите все электроприборы, перекройте газ и воду. И еще — не забудьте перед отъездом отключить холодильник и убрать из него все продукты. Иначе, когда вы вернетесь, то проще будет купить новый холодильник, чем отмыть старый.

А как быть с домашними животными?

Самый важный совет — не вздумайте оставлять их запертыми в доме. В такой ситуации наивно думать, что вы вернетесь через два-три дня.

Зоозащитники из UAnimals собрали рекомендации, как подготовить и обезопасить домашних животных на случай чрезвычайных ситуаций. Вот то, что можно подготовить заранее: сделайте животному необходимые прививки; положите международный паспорт животного рядом со своими документами; обсудите со знакомыми, близкими или родственниками план действий насчет животного на случай чрезвычайных ситуаций, решите, кто будет присматривать за ним в случае вашего отъезда.

Если вы планируете забрать животное с собой, то для него тоже нужно собрать «тревожный чемоданчик». Туда входит запас корма и воды на несколько дней, ветеринарная аптечка, средства для уборки на случай невозможности выгула. Подготовьте переноску для животного. Не выгуливайте его без поводка и на всякий случай обязательно повесьте на него адресник с вашими контактами.

А куда можно поехать?

По опыту 2014-го можем сказать, что не стоит ждать, пока власти подготовят план эвакуации населения. Поэтому вам лучше заранее продумать и подготовить варианты, куда вы можете поехать и побыть некоторое время.

Скорее всего, это могут быть либо западные области Украины, либо страны Европы. Или любая страна мира, если, конечно, у вас есть такая возможность. Если у вас там есть родственники или друзья, которые могут вас принять хотя бы на первое время, то лучше связаться с ними заранее и обо всем договориться.

Я хочу поехать на своей машине. Что мне нужно подготовить?

Первым делом съездите на СТО и проверьте техническое состояние вашего авто, чтобы оно выдержало длительную поездку без поломок. На всякий случай держите бак полным и сделайте дополнительный запас топлива.

Подготовьте шнуры и переходники для зарядки телефонов от прикуривателя. Интернет может не работать, поэтому запаситесь бумажными картами. Заранее продумайте, по какому маршруту вы будете выезжать из города, а лучше составьте несколько планов маршрутов. Но перед выездом все равно постарайтесь узнать всю актуальную информацию, потому что привычные дороги могут быть перекрыты или разрушены.

Попробуйте скооперироваться для поездки с кем-то из родственников или знакомых. Во-первых, вам не помешает запасной водитель на смену. А если вы будете ехать с ребенком, чтобы был кто-то, кто мог бы присмотреть за ним, пока вы отлучитесь, к примеру, в туалет.

А что делать, если нет машины?

В таком случае стоит продумать вариант поездки общественным транспортом. Вариант с авиарейсами лучше сразу исключить. Аэропорты — это стратегические объекты, и их будут пытаться захватить в первую очередь.

Остаются поезда или автобусы. В этом случае тоже заранее продумайте маршруты и рейсы. Уточняйте, какой транспорт работает на момент вашего отъезда. Продумайте, как вы будете добираться до авто- или железнодорожного вокзала. Учтите, что даже если такси по городу и будут работать, то будут стоить дорого, а за поездку придется платить наличными.

Действуйте по ситуации и, главное, сохраняйте спокойствие. В 2014 году были случаи, когда люди в панике звонили волонтерам и спрашивали, как уехать. И когда волонтеры спрашивали, почему они не хотят поехать на поезде, то с удивлением говорили, что почему-то забыли об этом варианте.

Это все? Или есть еще что-то, что мне нужно знать?

Нет, не все. Учтите, что в военное время на дорогах будут блокпосты. Они могут размещаться на перекрестках, мостах, дамбах, въездах и выездах из города.

Когда вы приближаетесь к блокпосту, четко демонстрируйте, что у вас нет опасных намерений: снимите солнцезащитные очки, чтобы можно было видеть ваше лицо и глаза; не делайте каких-либо резких движений в автомобиле; держите руки в зоне видимости людей, которые проводят проверку.

Подготовьте паспорта для проверки. Разговаривать с проверяющим должен кто-то один — как правило, это водитель. Но во время проверки могут допросить еще кого-то из пассажиров. Поэтому все должны обладать одинаковой информацией, например, откуда и куда едете и так далее.

Рейсовые автобусы тоже могут останавливать на блокпостах. В таком случае, если пассажиров не попросят выйти из автобуса, оставайтесь на месте, подготовьте документы и ждите, пока к вам подойдет проверяющий.

Помните, что военные могут чрезмерно внимательно выполнять свои обязанности, уставать и ошибаться. А еще, к сожалению, могут быть в нетрезвом состоянии. Поэтому, если такие люди находятся на блокпосту, то старайтесь вести себя спокойно и не конфликтовать с ними.

Война — это очень страшно. Но в любой экстремальной ситуации важно сохранять спокойствие и иметь четкий план действий. «Бабель» поможет с актуальной и проверенной информацией. А вы по возможности помогите нам донатом.