В Украине начали делать бустерные прививки от ковида. А какими вакцинами? Где их делать? И зачем? Отвечаем на основные вопросы максимально коротко

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Шестого января 2022 года Министерство здравоохранения разрешило делать бустерные дозы вакцины всем гражданам с 18 лет. Два дня назад бустерные прививки в Украине начали делать с 60 лет. Кроме того, продолжают делать дополнительные дозы вакцины людям со слабым иммунитетом, тяжелыми и хроническими заболеваниями. Вакцинация поможет намного быстрее сформировать коллективный иммунитет, а новым вариантам коронавируса будет труднее распространяться. «Бабель» рассказывает, зачем нужны бустерные прививки, какой вакциной их делают, когда и как привиться.

Зачем требуются новые дозы? Старые не работают?

Работают, но новый вариант коронавируса «Омикрон» оказался очень заразным. Пятого января во всем мире заболело 2 млн 552 тысячи человек — это новый рекорд за все время пандемии. При этом всплеска смертности нет, так что вакцины эффективны. Но, чтобы обезопаситься от «Омикрона», лучше сделать бустерную дозу. В Украине пока полную вакцинацию от ковида прошло всего 31,6% населения. И только Киев, Киевская и Полтавская области вакцинированы более чем на 50%.

Хорошо, мне делать бустер той же вакциной, что и основные дозы?

Нет. Минздрав советует делать бустерную дозу мРНК-вакцинами — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, чем вы привились до этого. Сейчас министерство планирует делать бустерные дозы по следующим схемам:

если первые две дозы Moderna, Pfizer или AstraZeneca (Covishield) — бустер Moderna или Pfizer;

если первые две дозы CoronaVac — бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме — бустер Moderna или Pfizer.

А важно, когда были первые две дозы?

Да, лучший период для бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев от второй прививки. Если уже прошел почти год, то пришло время ревакцинации, и бустер не нужен. Если прошло меньше 6 месяцев, то делать бустер можно, но нужно предварительно проконсультироваться с врачом.

У меня слабый иммунитет, поэтому мне уже делали третью дозу. Это то же самое?

Нет, есть бустерные дозы, которые будут делать всем желающим с 18 лет. Есть дополнительные, которые уже делают людям по медицинским показаниям — слабый иммунитет, ВИЧ, онкологические болезни. Полный список показаний и правила введения дополнительных доз есть на сайте Минздрава. Если вам уже делали третью, дополнительную дозу, то вы все еще можете сделать бустер от 3 до 6 месяцев после дополнительной, если разрешает врач.

Окей, а где мне сделать этот бустер?

В пунктах прививок и центрах массовой вакцинации, по-прежнему. Только теперь их проще найти, потому что есть специальная страница от Минздрава с их полным перечнем по областям, телефонами и ссылками на запись через портал HELSI.me. Другой вариант — ваш семейный врач.

А это как-нибудь повлияет на сертификат вакцинации?

Да, его продлят. После бустерной дозы в «Дії» можно будет сгенерировать новый сертификат, который будет действовать 270 дней от даты бустера. Пока эта функция в приложении не работает, но министр здравоохранения Виктор Ляшко обещает, что новые сертификаты будут доступны уже с конца января. В новом сертификате будет указана та вакцина, которой делали бустерную прививку. А вот в бумажном Международном свидетельстве о вакцинации, которое вы сможете получить у врача, будут указаны вакцины всех ваших доз.

Ваши донаты — наш иммунитет!