У меня умер близкий человек. Хочу организовать похороны, но все пытаются меня «развести». Что делать? Спокойно ― похоронная инструкция «Бабеля»

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Смерть близкого человека — это стресс. Во-первых, тяжело принять утрату психологически, а во-вторых, нужно организовать похороны. Похоронные агенты будут предлагать ненужные услуги и завышать цены; полиция и врачи откажутся приезжать, а в РАГСе вам скажут, что уже закончился рабочий день и справку о смерти выдадут только завтра. «Бабель» составил детальную инструкцию, с чего начать, если умер ваш близкий человек, кому звонить и как не дать себя «кинуть» похоронным агентам.

Что делать? Кому звонить?

Для начала нужно формально подтвердить, что человек действительно умер. Тут все зависит от обстоятельств. Если он долго болел, был старше 60 лет и умер дома — все довольно просто.

Если это случилось в будний день до 15:00 — достаточно позвонить семейному врачу умершего. Другой врач, в том числе ваш, не подойдет.

Если уже поздно или человек умер на выходных — нужно позвонить в скорую помощь по номеру 103, сказать свой адрес и объяснить ситуацию.

Затем нужно позвонить в полицию и ждать приезда наряда.

А если врач и полиция не приезжают?

Бывает и такое. Особенно, если ночь или выходные. Скорая может ехать несколько часов. Можно попробовать поторопить оператора, но, скорее всего, вам скажут, что все машины заняты и на вызовах. То же самое с полицией. К сожалению, никакого универсального рецепта тут нет. Главное, хоть это и тяжело, не нервничать и ждать приезда врачей и полиции. Помните, вызов этих служб бесплатный — не стоит предлагать заплатить за приезд. Иногда именно этого от вас и ждут, но такие схемы не стоит поощрять.

Они приехали. Что теперь?

Врач должен констатировать смерть и осмотреть умершего — нет ли видимых следов насильственной смерти. Проще говоря, определить, умер человек сам или ему помогли. Хорошо, если есть какие-либо медицинские справки с диагнозами из больницы, в которой наблюдался человек. Если признаков насильственной смерти нет, после осмотра тела в присутствии полиции врач должен выдать справку с указанием причины смерти.

Если врач не может установить причину на месте — тело заберут в морг для вскрытия. Обычно эта процедура не касается пожилых людей, которые умерли от старости или продолжительной болезни.

Если тело увезли в морг В морге эксперт вскроет труп и установит причину смерти. После это нужно обратиться в морг с паспортом умершего и получить справку, где указана причина смерти. Со справкой из морга поехать в РАГС и получить справку о смерти. Забрать тело из морга, похоронить или кремировать умершего.

Человек только умер, а мне уже звонят из ритуальных бюро. Откуда у них мой номер?

Это неприятный момент, но обычно у врачей и полицейских есть «свои» ритуальные агентства. Как только человек звонит врачу или в полицию и сообщает о смерти родственника, те сразу передают контакты и адрес потенциального клиента знакомым похоронщикам. За это они получают процент от суммы похорон.

Часто бывает, что еще до отъезда полиции в дверях уже толпятся представители нескольких конкурирующих фирм. Обычно действуют они быстро и нагло — чтобы человек не успел оправиться от шока. В таком состоянии проще продать ему много ненужных и дорогих услуг. С одной стороны, такие агенты удобны, не нужно ничего решать самому. С другой — вы заплатите гораздо больше, чем если будете заниматься похоронами сами или наймете хорошее ритуальное агентство. Разница в ценах между добросовестными и плохими ритуальными агентствами примерно такая, как между таксистами на вокзале, которые «разводят» иностранцев, и цивилизованным онлайн-сервисом такси.

Важный момент: ни в коем случае не отдавайте похоронным агентам документы, которые выдал врач. Вообще никакие документы. И лучше держите их при себе.

Почему? Что может еще случиться?

Вы должны понимать: просто забрать тело и распоряжаться им без документов невозможно. Но если вы передали справку с причиной смерти агенту, он может, к примеру, забрать тело и увезти его на сохранение. За сутки такого хранения похоронное агентство может взять от 1 500 до 3 000 гривен, и даже дороже. Похороны в таких случаях нарочно оттягивают.

Если не хотите переплачивать, правильнее всего решительно отказаться от услуг агентов. Будьте готовы, что после этого вас начнут просить и запугивать: «Тело нужно как можно быстрее увезти, а то испортится»; «Посмотрите, он уже почернел»; «Другие конторы куда дороже». Все это типичные приемы похоронных агентов. За пару часов с умершим ничего не случится.

Все уехали, а дальше-то что делать?

Теперь стоит позвонить в похоронное бюро. Да, в телефоне должен быть номер надежного бюро, особенно, если близкий человек долго болеет.

Бюро нужно предупредить, что справка от врача с причиной смерти уже на руках и можно забирать тело. После этого к вам приедут работники бюро, упакуют труп в специальный мешок и увезут его. Да, в этом случае хранение тела в холодильнике тоже будет платным, но гораздо дешевле. После того как тело забрали, стоит договориться о встрече в офисе похоронного бюро. Если ваш родственник умер под вечер, лучше назначать встречу на обед следующего дня.

На следующий день утром нужно с документами умершего и справкой от врача поехать в РАГС — орган регистрации актов гражданского состояния. Там вам выдадут справку о смерти. С ней можно ехать в похоронное бюро.

Как подзахоронить урну или гроб в могилу к родственникам Чтобы подзахоронить человека или урну с прахом в могилу родственников, нужно обратиться в администрацию кладбища. Туда нужно подать оригинал и копии свидетельства о смерти умершего, удостоверение о захоронении умершего ранее прямого родственника: отца, матери, сына или дочери. Чтобы заключить договор на подзахоронение, нужно иметь: свидетельство о смерти умершего; согласие пользователя места захоронения — то есть ваше или близких родственников того, к чей могиле подзахоранивают; оригинал документа о смерти или свидетельства о захоронении первого похороненного. Умерших хоронят на кладбище каждый день, кроме крупных религиозных праздников, с 11:00 до 15:00 зимой и с 11:00 до 16:00 летом. Кремируют с 09:00 до 18:00, ежедневно, кроме крупных религиозных праздников. Урна с прахом может до года храниться в крематории бесплатно.

В похоронном агентстве мне выдали длинный список с ценами услуг. Что из этого действительно необходимо?

Вы же понимаете: умерший своих похорон не увидит. Почти все услуги в этом списке — для вас и других родственников. Нужно определиться, что вы хотите: обычные скромные похороны или пышное погребение? От этого зависит список услуг и их цена. В любом случае полезно знать, что похоронные бюро часто пытаются продать бонусные ненужные услуги. Например, бальзамирование. Это специальная обработка тела, которая должна остановить процесс разложения. Стоит от 1 000 гривен и выше. Если вы не собираетесь хоронить родственника через неделю, бальзамирование излишне. Еще вам могут включить в прайс караваи, органические свечи, расшитые золотыми нитками покрывала и даже дезинфекцию квартиры за несколько тысяч гривен. Внимательно все изучите и вычеркните то, что кажется ненужным. Скорее всего, оно таким и есть.

Вот базовый набор и примерные цены в гривнах, если кремировать умершего в Киеве:

перевозка тела из дома в крематорий — 1 200

сохранение тела — от 450 за сутки

гроб — от 1 000

крест — от 450

покрывала — от 200

урны — от 600

одевание — от 600

сжигание тела — 500

Также стоит решить, нужны ли отпевание, поминальный обед и другие религиозные обряды. Это дополнительные траты. Можно заказать комплексные похороны, тогда всем будет заниматься бюро. Во многих агентствах есть эконом-пакеты. Похороны под ключ и без роскоши обойдутся в 10—12 тысяч гривен, среднего уровня — от 20 тысяч гривен и выше. Если вы решили похоронить родственника без кремации, о месте на кладбище также можно договориться с агентством.

Все позади. Нужно еще что-то знать?

Да. После кремации или похорон вам выдадут справку о похоронах и документы для пенсионного фонда. Лучше сразу сделать несколько копий. После нужно пойти в пенсионный фонд. Если ваш родственник получал пенсию, вам положена помощь на организацию похорон. Для этого понадобится справка о смерти, документы для пенсионного фонда, ваш паспорт и номер расчетного счета, куда государство переведет деньги. Сумма помощи — две пенсии умершего.

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