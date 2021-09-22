Взрослым надо делать прививки от столбняка? А от кори? Где получить такие вакцины? Кроме коронавируса, в Украине прививают от многих других болезней и не только детей — рассказываем детали с главным экспертом Минздрава

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Алиса Игина / «Бабель»

В Украине активно проводят вакцинацию от ковида (советуем сделать, если еще не привились), однако есть немало других болезней, прививки от которых обеспечивает государство. Не все прививки делают только детям, некоторые болезни требуют регулярной ревакцинации. Что это за болезни, как от них прививаться и что делать взрослым, пропустившим очередную прививку? «Бабель» рассказывает основные правила прививок вместе с председателем технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федором Лапием.

От каких болезней в Украине вообще нужно делать прививки?

Их десять, все внесены в Государственный календарный план вакцинации. Это прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Все эти вакцины бесплатны. Также в Минздраве планируют с 2022 года прививать новорожденных от пневмококковой инфекции.

От почти всех названных болезней прививают только детей до 14 лет — этим процессом занимаются в детских поликлиниках, детсадах и школах. Большинства вакцин, полученных в детстве, должно быть достаточно для защиты на всю жизнь. А вот от дифтерии и столбняка надо прививаться каждые 10 лет.

Луцкая центральная районная больница

Чем опасны эти болезни? Вирус гепатита В поражает печень. Его длительное воздействие может вызвать цирроз или рак органа.

Туберкулез — инфекция дыхательных путей. Также может поражать кости, а у детей до одного года — вызывать менингит.

Вирус кори гораздо заразнее коронавируса и является одной из главных причин детской смертности. Болезнь может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, инвалидности и смерти.

Паротит , также известен как свинка. Поражает поджелудочную, слюнные и половые железы, в редких случаях приводит к смерти.

Если у детей краснуха проходит с легкими симптомами, зараженные ею беременные женщины в 90 процентах случаев передают вирус плоду. Это может вызвать у новорожденных нарушения слуха, зрения, пороки сердца, сахарный диабет и другие болезни.

Коклюш — воспаление дыхательных путей, которое приводит к спазматическому кашлю и может спровоцировать остановку дыхания.

Дифтерия проявляется в виде ангины, в ходе которой в горле образуются пленки, затрудняющие дыхание. Болезнь может быть смертельной.

Столбняку свойственны сильные судороги, которые могут привести к перелому костей.

Вирус полиомиелита поражает нервные клетки, ответственные за движения, и приводит к параличу.

ХИБ-инфекция, или гемофильная инфекция, может привести к развитию пневмонии, менингита, отита, артрита и сепсиса.

Пневмококковая инфекция тоже вызывает сепсис, менингит и пневмонию, а среди ее долгосрочных последствий — потеря слуха, психические нарушения и судороги.

Не помню, чтобы мне в последние 10 лет делали укол от дифтерии или столбняка. Что делать?

Если вас вакцинировали от этих болезней в детстве, достаточно просто сделать очередную прививку вакциной АДС-М, какой бы длительной пауза ни была перед этим. Если вы не помните, чтобы вас вакцинировали в школе, записей о вакцинации в вашей медицинской карточке нет, а тесты на антитела к дифтерии и/или столбняку отрицательные, надо пройти полный курс прививок. Это три укола: сначала первая доза АДС-М, через месяц вторая, через полгода — третья.

Нет уверенности, что мне в детстве сделали все необходимые прививки. Как это проверить?

Данные обо всех прививках должны быть в вашей медицинской карточке. Если нужной записи там нет или есть, но вы подозреваете, что ваш организм чувствителен к какой-то инфекции, стоит провериться на антитела к ней. Такие тесты делают в государственных поликлиниках.

Действительно, не хватает «детской» вакцины. Что делать?

Государство обеспечивает такие вакцины для взрослых из групп риска. Например, вакциной от кори, паротита и краснухи — так называемой вакциной КПК — бесплатно прививают медиков, педагогов, студентов, военных и участников ООС. Так же с туберкулезом: эту вакцину предоставляют тем, кто будет работать с больными туберкулезом и не имеет антител к нему.

«Но можно прививаться и за свой счет, — говорит Федор Лапий. — Например, от кори в Украину завозят вакцину индийского производства, которую можно приобрести в аптеке и привиться в частном или государственном медицинском центре».

Где Украина закупает вакцины? Это надежные производители?

Да. Все производители вакцин, доступных в Украине, получили предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.

«Их производственный процесс постоянно контролируют международные специалисты, — уверяет Лапий. — Они реагируют на сигналы, если вакцина из-за проблем с технологией производства могла вызвать какие-то нарушения в состоянии здоровья». Также каждый производитель вакцин, которыми прививают в Украине, имеет международный сертификат GMP.

Хорошо, привьюсь. Куда идти?

Обратитесь к семейному врачу или в местное государственное учреждение здравоохранения. Бесплатные прививки делают также частные клиники и врачи-ФЛП — но только те, кто подписал договор с Национальной службой здоровья. Также предварительно поинтересуйтесь, есть ли у них нужная вам вакцина. Если препарата у клиник или врачей неподалеку от вас нет — обратитесь в департамент здравоохранения своей области.

Врач назначил прививки, а у меня температура и вообще чувствую себя не очень. Идти прививаться или лучше отложить?

Острое течение болезни или температура выше 38 градусов — повод отложить вакцинацию. Также не стоит прививаться, если какой-то из компонентов препарата вызывает у вас острую аллергию. Химиотерапия, употребление стероидных гормонов и СПИД могут нивелировать эффект от вакцины — проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. Вакциной против кори, паротита и краснухи, а также другими вакцинами с живыми вирусами, нельзя прививаться женщинам во время беременности. Полный перечень противопоказаний к проведению медицинских прививок можно найти здесь.

Сделали укол. Какие побочные эффекты — норма, а какие нет?

Типичная реакция — незначительная боль, покраснение и зуд в месте укола. Может немного повыситься температура тела. Вскоре побочные эффекты проходят.

Изредка — около одного случая на миллион прививок — может случиться анафилактический шок, острая аллергическая реакция на какой-то из компонентов вакцины. Поэтому врачи просят после введения вакцины еще полчаса провести в больнице — на всякий случай.

На рынке также есть много платных вакцин от различных болезней. На какие стоит обратить внимание?

«Да на все — разве что, например, вы не планируете ехать в страны, где есть красный тиф, — убеждает Лапий. — Например, я в воскресенье вакцинировался от желтой лихорадки. Пока не собираюсь ехать в страну, где эта болезнь распространена или где требуют сертификат о соответствующей вакцинации, но была возможность привиться — и я ей воспользовался. Одна доза защищает на всю жизнь, пусть будет на всякий случай».

Также Лапий заранее вакцинировался против пневмококковой инфекции, эту прививку рекомендуют делать людям старшего возраста. И советует не забывать о сезонной прививке от гриппа.

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