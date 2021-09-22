Украина переходит в «желтую» зону карантина. В спортзал можно будет ходить? Школы будут работать? Ковид-сертификат поможет? — Да, но есть несколько условий

Польза

Бандус Екатерина / «Бабель»

С 23 сентября Украина переходит из «зеленой» в «желтую» зону карантина. Это означает, что на всей территории страны заработают усиленные коронавирусные ограничения. Они будут касаться всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с негативным результатом теста и тех, кто недавно переболел ковидом. «Бабель» собрал все, что известно о новых правилах, и рассказывает, зачем усиливают карантин, как будут работать заведения общественного питания, школы и спортзалы в новых условиях, и нужно ли ждать нового локдауна этой осенью.

Правительство ввело «желтую» зону карантина на территории Украины. Почему?

С начала сентября количество заболевших коронавирусом и госпитализированных в стране растет. За последнюю неделю новых выявленных случаев стало больше на 68 процентов. Больше всего инфицированных в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, всплеск заболеваемости связан с тем, что страна вошла в эпидемический сезон заболеваний ОРВИ. Чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса, в Украине решили перевести все области из «зеленой» в «желтую» зону.

Окей, и что это значит?

Новые ограничения. Пока их не так много:

Рестораны и другие заведения общественного питания могут работать, если за столиком сидят не более 4 человек, а расстояние между столиками — 1,5 метра.

могут работать, если за столиком сидят не более 4 человек, а расстояние между столиками — 1,5 метра. Кинотеатры, концертные залы и другие учреждения культуры будут работать с залами, заполненными не более чем на 50 процентов.

будут работать с залами, заполненными не более чем на 50 процентов. Спортзалы и фитнес-центры должны работать, соблюдая правило «один человек на 10 квадратных метров». В бассейнах допускается четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть — для групповых.

Важно! Если у 80 процентов работников и 100 посетителей есть ковид-сертификаты, ограничения можно не применять.

А что со школами и институтами?

Они будут работать, если у 80 процентов персонала будут документы, подтверждающие хотя бы одну дозу вакцины — международное свидетельство о вакцинации или украинский ковид-сертификат. Те учебные заведения, где большинство преподавателей не вакцинированы, закроют.

Но даже если все учителя в учебном заведении вакцинированы, возможны исключения. Как говорит Виктор Ляшко, если один ребенок заболеет коронавирусом — на самоизоляцию пойдет весь класс. Если более 50 процентов классов пойдут на самоизоляцию — временно закроют всю школу.

Вы постоянно говорите о ковид-сертификатах. Что это такое? Где их взять?

Ковид-сертификаты — специальные цифровые документы о вакцинации. Их можно сгенерировать в приложении «Дія». Украинские ковид-сертификаты бывают внешние и внутренние. Внешние предназначены для поездок за границу. Внутренние используют внутри страны — именно они понадобятся при новых ограничениях и возможном локдауне.

Что известно о внутренних ковид-сертификатах?

Они бывают двух видов — «желтые» и «зеленые». «Желтый» сертификат могут получить все, кто вакцинировался хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, признанной ВОЗ. «Зеленый» — все, кто прошел полную вакцинацию.

Срок действия «желтого» ковид-сертификата — 120 дней с момента прививки, «зеленого» — 365 дней от завершения вакцинации.

Ковид-сертификаты также могут получить все, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста на ковид или справка о выздоровлении. В случае с ПЦР-тестом сертификат будет действовать 72 часа после теста. Со справкой о выздоровлении от коронавирусной болезни — в течение 180 дней.

А если у меня нет ковид-сертификата? Нужно соблюдать все ограничения?

Да. Единственное исключение — если у вас есть международное свидетельство о вакцинации. Срок действия свидетельства — один год.

Окей, с «желтой» зоной разобрались. А ограничения могут усилить?

Да. Если эпидемическая ситуация будет ухудшаться, в Украине могут ввести «оранжевую» или даже «красную» зону. Для этого нужно хотя бы одно из пяти условий:

загруженность больничных коек для госпитализации пациентов с подтвержденным ковидом — более 65 процентов;

менее 300 случаев ПЦР-тестирования на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным ковидом — более 60 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 20 процентов;

рост общего количества госпитализированных пациентов — более 50 процентов в течение последних 7 дней.

Что будет тогда?

«Оранжевая» зона предусматривает, что по всей стране будут продолжаться ограничения «желтой» зоны, но отдельные регионы могут вводить дополнительные ограничения.

Если в регионе вводят «красную» зону, то запрещаются все массовые мероприятия. Заведения общественного питания могут работать только навынос, ТРЦ и другим развлекательным заведениям работать запрещено. Так же с непродовольственными рынками, спортзалами, бассейнами, фитнес-центрами, отелями, хостелами и даже учебными заведениями.

Всех этих ограничений можно избежать, если все работники и посетители этих заведений имеют «зеленый» ковид-сертификат. В учебных заведениях «зеленый» ковид-сертификат должен быть у всех сотрудников. К ученикам никаких требований нет.

А будет новый локдаун? Когда?

Пока трудно сказать. В Минздраве предполагают, что его могут ввести уже в ноябре. Однако, как говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, если украинцы будут вакцинироваться и придерживаться социальной дистанции, то локдаун получится отложить до декабря или января. Если ограничения сработают, его может не быть вообще.