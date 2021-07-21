Хочу зарегистрировать авто. Как это сделать? Сколько это стоит? — объясняем вместе с WEST AUTO HUB

Польза

Екатерина Бандус

Регистрация авто — одна из самых популярных государственных услуг: в 2020 году украинцы совершили почти 1,2 миллиона регистрационных операций, а количество обращений в сервисные центры МВД выросло на треть. Как зарегистрировать авто? Какие документы для этого необходимы? Сколько это стоит? «Бабель» рассказывает совместно со специалистами WEST AUTO HUB — компании, предоставляющей полный комплекс услуг для тех, кто хочет приобрести автомобиль за рубежом от доставки до регистрации.

Зачем вообще регистрировать автомобиль?

Регистрация авто документально подтверждает, что вы являетесь его владельцем. Только после регистрации вам выдадут свидетельство о регистрации (то есть технический паспорт) и уникальный номерной знак.

Законодательство запрещает ездить на собственном авто без регистрации. За нарушение вас могут оштрафовать: на 850 гривен за первое правонарушение и на 1 700 гривен — за повторное. Также вам могут назначить около 40 часов общественных работ или изъять авто по решению суда.

Так как зарегистрировать авто?

Регистрация происходит в два этапа. Сначала нужно записаться в электронную очередь сервисного центра МВД: вам нужно авторизоваться с помощью сервисов «Банк ID» или «Дія ID», выбрать услугу, удобное вам время и удобный вам сервисный центр МВД (они есть практически во всех городах Украины). Вы получите талон электронной очереди с номером.

ВАЖНО! После регистрации вы получите номерной знак с кодом региона. Код региона будет соответствовать области, в которой находится выбранный вами сервисный центр МВД.

Вместе с авто вам нужно приехать в сервисный центр. Если авто импортируют из-за рубежа на физическое лицо, вам понадобятся следующие документы:

удостоверение таможни (подтверждает, что авто растаможено), оригинал грузовой таможенной декларации и сертификат соответствия, если авто импортируется из-за рубежа;

договор купли-продажи, если авто приобретено в торговой организации;

доверенность, если вы продаете авто, которое вам не принадлежит;

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства: в этом свидетельстве должна быть отметка о том, что авто снято с регистрации за рубежом;

паспорт и идентификационный код.

Важно — набор документов может меняться в зависимости от различных факторов, к примеру, от кто регистрирует авто — компания или обычный человек. Узнать подробную информацию и получить консультацию в каждом конкретном случае вам помогут специалисты компании WEST AUTO HUB — обращайтесь.

Если авто уже было зарегистрировано в Украине, вам нужны следующие документы:

старое свидетельство о регистрации (техпаспорт);

договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий право собственности;

паспорт и идентификационный код.

А какой второй шаг?

Экспертный обзор. Специалист МВД проверяет соответствие фактического состояния, вида и маркировки авто его данным в документах. Вывод экспертного исследования прикрепляют к материалам регистрации — он обязателен.

После всех процедур вам останется подождать несколько часов, пока зарегистрируют все документы, а потом забрать их и машину.

Все? Я уже полноценный владелец авто?

Да. Теперь ваше авто появилось в Едином государственном реестре МВД. В нем будут отображаться все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника и номерного знака, переоборудование. Однако, у рядового водителя доступа в этот реестр нет. Проверить автомобиль по VIN-коду и подлинность регистрационных документов можно в личном кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Сколько стоит регистрация авто в 2021 году?

Вам будет необходимо оплатить стоимость изготовления свидетельства о регистрации, номерных знаков и услуги Сервисного центра. Суммарно это будет стоить около 590 гривен за иностранное авто или 550 за отечественное.

Если это первая государственная регистрация в Украине (то есть авто в Украине еще не перепродавали), вам нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование: 3—5 процентов от таможенной стоимости. Размер сбора зависит от минимального размера зарплаты в Украине. На 2021 год установлены следующие цены:

если транспортное средство стоит не более 374 550 гривен — 3 процента от таможенной стоимости;

если транспортное средство стоит от 374 550 до 658 300 гривен — 4 процента от таможенной стоимости;

если транспортное средство стоит больше 658 300 гривен — 5 процентов от таможенной стоимости.

Если вы покупаете «люксовое» авто (то есть авто стоимостью более 375 минимальных зарплат) — придется уплатить транспортный налог: 25 тысяч гривен. Однако этот налог — дело налоговой. Платить эту сумму в сервисном центре вам не придется. Если хотите проверить, подпадает ли авто вашей мечты под этот налог, — вот перечень «люкса».