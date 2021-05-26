Стал замечать рекламу на «Бабеле». Тоже хочу заказать. Как это сделать?

Польза

Каролина Ускакович / «Бабель»

2021-й на «Бабеле» стал годом нативки. Мы делаем ее много и (как нам кажется) хорошо. Мы понимаем, какой должна быть реклама и какой точно не должна. Есть истории, за которые мы не возьмемся и предложения, на которые наверняка ответим «нет». У редакции есть любимый формат — «Польза». Там мы отвечаем на важные вопросы максимально просто и с юмором. Эта «Польза» о нашей нативке. Вопросы задаете (как бы) вы, а отвечаем мы. Поехали.

Вы тоже делаете спецпроекты? Кто их пишет?

Почему тоже? Мы одни из лучших. Мы работаем со всеми популярными форматами нативки: лонгридами, тестами, проектами с героями и видео. Все идеи придумывает и воплощает редакция. Если наших сил и экспертизы не хватает — привлекаем крутых специалистов и делаем проект вместе. Но спрос всегда с нас.

Лонгриды — это хорошо, но мне не нужен супердорогой креатив. Хочу доступно рассказать о проблеме, которую мы решаем. Что есть для этого?

«Польза»! Если коротко — это текст, в котором «Бабель» и бренд-партнер по полочкам раскладывают актуальные для нашей аудитории проблемы. Как выбрать безопасный автомобиль, на какие курсы отправить потенциального айтишника, как защитить себя от интернет-мошенников — все максимально понятно и полезно. Если сделать все правильно, такие мануалы люди читают годами. С нас — «сделать все правильно».

А «Бабель» не может просто опубликовать материал, который мы подготовили?

Можем, для этого есть формат промо-новостей. Это означает, что мы не будем писать вместо вас, но сделаем вашу новость более заметной для целевой аудитории — предложим варианты заголовка, подберем хорошую иллюстрацию и (если захотите) немного «причешем» стиль.

Вы говорите о целевой аудитории, а кто ваш читатель?

Это сотни тысяч людей, которых сложно описать парой слов. Согласно аналитике, это хорошо образованные жители крупных городов, чуть чаще — женщины от 35 до 44 лет, но не только. Нас читают и 25-летние и 65+. Они точно не любят таблоидные новости (у нас их просто нет) и ценят критическое мышление (этого на «Бабеле» в избытке). Они разбираются в современных трендах и технологиях, хотят давать лучшее образование детям и не отставать сами. Наша аудитория ценит безопасность, качество, комфорт и хороший сервис. Новые гаджеты, автомобили, вкусная еда, полезные курсы — это есть у вас? Приходите к нам.

А есть реклама, за которую вы не возьметесь? Не хочу тратить время на бессмысленные переговоры.

Правильно, и мы не хотим. Политическая реклама, беттинг, микрокредитование, финансовые пирамиды и медпрепараты без доказанной эффективности — это не наши темы. И еще, все рекламные материалы на «Бабеле» — только с маркировкой. Это важно.

И какие маркировки?

«Спецпроект», «партнерский материал», «промо-новость», «новости компаний», «актуально».

Мне надоело читать. Можно то же самое, но с картинками?

А вы еще неплохо продержались — вот наш свежий медиакит, но у вас же наверняка остались главные вопросы.

Да, сколько вы делаете один проект? «На вчера» получится?

А бывает иначе? Если без шуток, все зависит от идеи и формата, но мы знаем, что это плохой ответ. Промо-новости мы публикуем, как только получим оплату и окончательный текст. На спецпроекты закладываем от двух недель до месяца — все зависит от сложности. «Польза» — это 7—9 рабочих дней. Точнее мы скажем, когда утвердим идею и поймем объем — пишите на idea@babel.com.ua.

Но я не люблю писать, я люблю звонить в голову и решать вопросики.

Понимаем. Звоните сюда +380 95 072-82-64. Вам ответит Ярослав.

Где можно посмотреть свежие примеры ваших работ?

Все, что мы выпускаем на правах рекламы, можно посмотреть здесь.

Я проскроллил весь текст до конца. Где цены???

Сейчас мы скажем банальное — точная стоимость каждого проекта зависит от многих факторов и может быстро меняться (как цена на такси с началом дождя). Но вы дочитали текст до конца и, правда, заслужили что-то большее. Во втором квартале 2021 года промо-новость на сайте стоит от 7 000 гривен (до НДС), «Польза» — от 35 000 гривен, спецпроект — от 75 000 гривен. Да, это очень приблизительно, но лучше, чем «цену сбросили вам в личные сообщения».